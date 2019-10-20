РПЛ
Вестирама.руФК «Оренбург» сыграет дома с «Крыльями Советов»
20 октября ФК «Оренбург» принимает на домашнем стадионе «Крылья Советов». Начало матча в 13:30 по оренбургскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».
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ФК «Оренбург» попробует ощипать «Крылья Советов»: спортафиша на 19-20 октября
РИА Оренбуржьевчера в 01:04
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В России могут ввести минимальную цену на сахар
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Ночью в центре Калининграда в ДТП пострадали четыре человека
В Калининграде в ночь на 20 октября произошло ДТП с пострадавшими.
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В ПФР рассказали о возможности выхода на пенсию раньше срока
Как пояснили в ПФР, для того, чтобы выйти на пенсию за два года до положенного возраста с учетом переходного периода, необходимо обратиться в центр занятости и получить подтверждение того, что человек не может трудоустроиться.
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РБК 02:28
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В Москве произошел крупный пожар на складе со скотчем
В московском районе Кунцево произошел крупный пожар в здании склада, передает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник.
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Севший в Красноярске из-за сообщения о бомбе самолет вылетел в Москву
Сотрудники правоохранительных органов обследовали самолет рейса Улан-Удэ — Москва, который совершил вынужденную посадку в Красноярске из-за сообщения о бомбе.
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Шоу-бизнес
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Турнир по ММА в Краснодарском крае завершился массовой дракой
В Краснодарском крае в городе Сочи 19 октября прошел масштабный турнир по ММА Fight Nights Global 95.
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Самые высокие налоги за свои машины слабее 101 л.с. платят жители Вологодской, Курской и Оренбургской областей, а также республик Башкортостан и Марий Эл: по 25 рублей за «лошадь».
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Компания пригласила журналистов на презентацию модели, которая пройдёт 13 ноября. О месте мероприятия на данный момент не объявлено.
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В Саратове неизвестный открыл стрельбу из автомата Калашникова
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Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов рассказал, как ведомство собирается бороться с недоливом топлива на АЗС.
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Армия и оружие
Шойгу поздравил связистов со 100-летним юбилеем
Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и всех причастных к этому дню со 100-летним юбилеем войск связи.
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Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин назвал причину того, почему его команда крупно проиграла «Зениту».
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Сенатора Алексея Пушкова не удивили слова экс-депутата Рады Надежды Савченко о бывшем главе государства Петре Порошенко.
РИА Новости вчера в 07:19
Общество
Суд вынес приговор Наталье Бочкаревой
Актрису лишили водительских прав и назначили ей штраф Суд вынес приговор за отказ от медосвидетельствования звезде сериала "Счастливы вместе" Наталье Бочкаревой, сообщает ТАСС.
АМИТЕЛ вчера в 12:16
Хоккей
«Салават Юлаев» одолел «Ак Барс» в «зеленом дерби» КХЛ
Центральным матчем очередного игрового дня регулярного чемпионат Континентальной хоккейной лиги стал встреча в столице Башкортостана между местным "Салаватом Юлаевым" и казанским "Ак Барсом".
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Минздрав объявил список смертельно опасных прививок
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Наука
Открыты новые маркеры рака щитовидной железы
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Голубев отметил, что, как бы ни было жаль бездомное животное, лучшей помощью будет устройство собаки в приют, где волонтеры обеспечат ей тепло и уход.
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