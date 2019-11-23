РПЛ

КоммерсантъКоммерсантъ«Ахмат» победил «Оренбург» в матче РПЛ

Футболисты грозненского «Ахмата» обыграли «Оренбург» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Оренбурге встреча закончилась со счетом 1:2. Голы забили: Жига Шкофлек (90) — Андрес Понсе (36), Одисе Роши (74).
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