РПЛ

56orb.ru56orb.ruФК «Оренбург» в родных стенах уступил «Ахмату»

К точке подошел нападающий гостей Андрес Понсе и точно пробил, 0:1. Во второй половине встречи главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов сделал несколько неожиданные замены, убрав с поля капитана Джордже Деспотовича и Рикарду Алвеша. Вместо них вышли Жига Шкофлек и Фёдор Черных.
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«Оренбург» - «Ахмат» - 1:2: видеообзор матча 17-го тура РПЛ

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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 19:28, Ашберн
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Пушков отреагировал на заявление директора Ротару о ее травле

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на слова концертного директора Софии Ротару, заявившего, что критика в адрес исполнительницы из-за ее планов выступить в России связана с «каким-то заказом».
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"Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов", - говорится в сообщении госдепартамента.
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Общество

Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии

Всего в операции участвовали Сергей Федотов (его настоящее имя, как утверждают расследователи, — Денис Сергеев), Сергей Павлов (Сергей Лютенко), Георгий Горшков (Петр Борисов), Иван Лебедев (Иван Терентьев), Николай Кононихин (Николай Ежов), Алексей Никитин (Алексей Калинин), Владимир Попов (Владимир Моисеев) и Данил Степанов (Данил Капралов).
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Газета.Ru 18:52
Происшествия

Появилось видео с места гибели жены мэра Тулуна в ДТП

Следственный комитет опубликовал видео с места дорожного происшествия с участием мэра Тулуна Юрия Кариха.
РБК 13:25
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Парламент Боливии принял закон о новых выборах президента

Палата депутатов парламента Боливии одобрила закон о проведении новых выборов президента.
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Общество

Tesla получила уже 146 тысяч заказов на электропикап Cybertruck

Основатель Tesla Илон Маск сообщил, что компания получила уже 146 тысяч заказов на новый электромобиль - пикап Cybertruck.
РИА Новости 17:17
Политика

Советник Трампа заявил, что НАТО не желает прямого конфликта с Россией

НАТО пока не заинтересована в приеме Украины в свои ряды, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
РИА Новости 14:23
Фигурное катание

Четыре российских фигуристки вышли в финал Гран-при

Финал Гран-при пройдет с 5 по 8 декабря в итальянском Турине.
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Общество

«Калашников» представил электромотоцикл «Иж»

Новый электромотоцикл «Иж» представил концерн «Калашников» на форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле.
Известия 05:06
Теннис

Сборная Испании вышла в финал Кубка Дэвиса

В финале сборная Испании встретится с командой Канады. Ранее сообщалось, что сборная России проиграла Канаде в полуфинале Кубка Дэвиса.
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Болельщики «Факела» напали на футболистов после матча в ФНЛ

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Немецкий врач назвала десять способных заменить лекарства продуктов

Немецкий врач Франциска Рубин выбрала десять продуктов, которые могут заменить лекарства и позволят укрепить иммунитет, передает журнал Focus.
РБК 18:59
Политика

Эксперт рассказал о саморазрушении украинской экономики

Украинская экономика напоминает человека, страдающего от многочисленных болезней, и лечение одной вызывает ухудшение других.
РИА Новости 19:19
Общество

Илон Маск потерял $770 млн после презентации электропикапа от Tesla

Акции Tesla упали на 6% после презентации бронированного электропикапа Cybertruck.
Ведомости 04:19
Политика

Джонсон пообещает внести в парламент сделку с ЕС до конца года

Консервативная партия включит в свой предвыборный манифест обещание внести до конца года на рассмотрение парламента Великобритании сделку с Евросоюзом о Brexit, передает Reuters.
Аргументы и Факты 18:36
Происшествия

Мужчина избил, изрезал и оставил умирать в лесу свою знакомую

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Путин призвал единороссов «терзать и трясти» чиновников в регионах

Президент Владимир Путин призвал членов партии «Единая Россия» не дожидаться, пока проблемные вопросы в регионах всплывут на прямой линии, а решать их самостоятельно.
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Политика

Зеленского заметили в форме с черепом на шевроне

РИА Новости 17:45
Происшествия

В Петербурге задержали водителя, стрелявшего из окна автомобиля

Полицейские задержали водителя, который подозревается в стрельбе из окна автомобиля в Московском районе Петербурга, возбуждено дело, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 15:15
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Петр Чернышев удалил снимки Анастасии Заворотнюк из соцсети

Муж тяжелобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев удалил все фотографии с женой в своем аккаунте в Instagram.
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Ван Бастен произнес нацистское приветствие в прямом эфире

В ходе трансляции слов специалиста в эфир попали и слова Ван Бастена, который, скорее всего, решил пошутить и произнес нацистское приветствие («Sieg Heil»).
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«Роскосмос» предупредил о приближении к Земле неизвестного астероида

Ранее в ночь с 27 на 28 июля был зафиксирован астероид, сближавшийся с Землей на минимальном расстоянии более 187 тыс. километров.
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Путин проверил, как проходит возвращение старообрядцев в Россию

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Лазарев заснял, как Басков с Крутым валялись на полу в аэропорту

В аэропорту Крутой и Басков устроили шуточную потасовку, в ходе которой повалились прямо на пол.
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«Лос-Анджелес Кингз» проиграл «Аризоне», Прохоркин забил гол

Гости победили во встрече со счетом 3:2. В составе «королей» гол забил Николай Прохоркин.
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Минкульт начнет собирать данные о просмотрах сериалов в Сети

Министерство культуры подготовило поправки в закон о кинематографии, которые предполагают сбор данных о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах.
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«Манчестер Сити» обыграл «Челси» в АПЛ

В матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» одержал победу над «Челси».
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