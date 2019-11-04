РПЛ
1743.ruФК «Оренбург» впервые обыграл екатеринбургский «Урал»
Примечательно, что «Оренбург» впервые обыграл «Урал». В общей сложности команды провели между собой восемь матчей — 5 в РПЛ, 2 — ФНЛ, 1 — в Кубке России. Пять из них окончились победой екатеринбуржцев, 2 — ничьей.
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Путин напомнил о сплоченности и отстаивании ценностей
4 ноября Россия отметила День народного единства — праздник, установленный в память об освобождении Москвы от польских интервентов, освобождении, которое положило конец одной из самых трагических эпох в истории страны, — Смутному времени.
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Среди звездных гостей, вышедших на красную дорожку, можно было встретить Рене Зеллвегер, Николь Кидман, Оливию Уайлд, Сиенну Миллер, Шарлиз Терон, получившую статуэтку за карьерные достижения, и многих других.
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Экономика
Материнская плата: маткапитал не берут как взнос по льготной ипотеке
Жесткая господдержка На различных форумах новостроек покупатели жалуются, что в Сбербанке, ВТБ, Россельхозбанке и Газпромбанке невозможно оформить льготный жилищный кредит с использованием материнского капитала в качестве первоначального взноса.
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Американский хоккеист назвал тренера КХЛ «долбанутым»
Американский хоккеист Тим Стэплтон назвал тренера московского "Динамо" Владимира Крикунова долбанутым.
Газета.Ru 05:52
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Замминистра культуры Удмуртии арестовали за крупную взятку
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UfaTime.ru 11:05
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Хозяин Белого дома Дональд Трамп выразил надежду, что торговое противостояние между США и Китаем будет завершено в ближайшее время, и стороны смогут завизировать первую часть договоренностей о новых правилах торговли.
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«Терминатор» стал лидером американского проката
Газета.Ru вчера в 15:54
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Вела обошел Ибрагимовича и стал самым ценным игроком МЛС
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Sportbox.RU 15:19
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Русская предпринимательница вошла в число самых богатых в Финляндии
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РИА Новости 12:26
Происшествия
Вертолет президента Боливии совершил экстренную посадку
Вертолет, на борту которого находился президент Боливии Эво Моралес, совершил в понедельник экстренную посадку.
ТАСС 15:37
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В Каталонии найдено ожерелье последних неандертальцев
В северо-восточной части Каталонии исследователями был найден фрагмент ожерелья, принадлежащий последним представителям неандертальцев.
Дни24 02 ноября в 07:33
Кино
Фильм «Джокер» выдвинули на «Оскар» в 16 номинациях
Студия Warner Bros. начала кампанию по выдвижению "Джокера" на премию "Оскар", предложив ленту Тодда Филлипса в 16 номинациях, сообщает Movieweb.
РИА Новости 09:22
Политика
В Совфеде ответили на призыв Киева вернуть задержанные в Крыму корабли
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Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 05:48
Футбол
Морьентес: «Через пару лет можем увидеть Головина в „Реале“»
Не исключаю, что через пару лет мы увидим его в команде калибра "Реала" или "Баварии", приводят слова Морьентеса "Известия".
Sport.ru 17:15
Космос
Космический грузовик Cygnus причалил к МКС
Американский грузовой корабль Cygnus причалил к Международной космической станции, передает телеканал «МИР 24».
МИР 24 12:44
Игры
РС-версия Red Dead Redemption 2 выйдет в 16:00 МСК
Предзагрузка вестерна уже доступна как в Rockstar Games Launcher, так и в Epic Games Store, поэтому стоит подготовиться к запуску 109-гигабайтного клиента зарание, чтобы не ждать долгой скачки уже после официального запуска.
Игромания.ру 17:44
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В Сети появилось видео с места убийства главы центра «Э» по Ингушетии
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Вышел второй трейлер сериала «Новый папа»
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Муж Лолиты рассказал о причинах развода с певицей
Супруг российской певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов сообщил изданию Starhit причины своего развода.
Аргументы и Факты 07:22
Интернет
Компания Facebook обновила логотип
Компания Facebook обновила логотип, чтобы ее лучше отличали от одноименной соцсети, которой она владеет, передает Business Insider.
Коммерсантъ 17:18
Армия и оружие
Украинские военные назвали новую дату отвода сил в Петровском
Командующий операцией Объединенных сил Украины генерал-лейтенант, Владимир Кравченко назвал новую возможную дату отвода сил в населенном пункте Петровское в Донбассе.
Московский Комсомолец 08:49
Космос
Астрономы разглядели в главном поясе астероидов самую маленькую карликовую планету
Слово и Дело 11:10
Политика
Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах
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Новым спикером Палаты общин британского парламента избран Линдсей Хойл
О новом спикере Хойл, которому в июне исполнилось 62 года, был впервые избран в Палату общин в 1997 году от избирательного округа Чорли в его родном графстве Ланканшир на северо-западе Англии.
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«Нафтогаз» разъяснил суть нового иска к «Газпрому»
Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко рассказал в Facebook об основных требованиях к "Газпрому" в новом иске, направленном в Стокгольмский арбитраж.
РИА Новости 15:20
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Профессор ВШЭ назвал русский язык не «клоачным», но «фашистским»
Профессор Высшей школы экономики Сергей Медведев в полемике с со своим коллегой Гасаном Гусейновым поспешил не согласиться со словами последнего, что русский язык является «клоачным и убогим», назвав его «фашистским», в чем можно убедиться, ознакомившись с публикацией на его страничке в Facebook.
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