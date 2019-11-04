РПЛ

1743.ru1743.ruФК «Оренбург» впервые обыграл екатеринбургский «Урал»

Примечательно, что «Оренбург» впервые обыграл «Урал». В общей сложности команды провели между собой восемь матчей — 5 в РПЛ, 2 — ФНЛ, 1 — в Кубке России. Пять из них окончились победой екатеринбуржцев, 2 — ничьей.
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«Оренбург» обыграл «Урал» в матче РПЛ

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«Оренбург» победил в гостях «Урал» и поднялся на шестое место

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Курьёзный гол Алвеша принёс «Оренбургу» победу над «Уралом»

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«Урал» уступил «Оренбургу» в домашнем матче РПЛ

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«Урал» — «Оренбург» — 1:2. Видеообзор матча

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