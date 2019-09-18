Футбол

Rostov gazetaRostov gazetaФК «Ростов» хочет оплатить аренду «Мордовия-Арены» на Кубке России

Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц выразил готовность оплатить аренду стадиона «Мордовия-Арена» для проведения матча Кубка России, сообщается на сайте команды. Матч должен пройти с командой «Мордовия» на домашнем стадионе «Старт».
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