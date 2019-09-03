Футбол
Rostov gazetaФК «Ростов» взял у «Локомотива» игрока и отдал в аренду
Между «Ростовом» и «Локомотивом» была достигнута договоренность о переходе футболиста. Сейчас ему 19 лет, он является воспитанником академии «Локомотива». Отмечается, что свой первый сезон Поярков проведёт в «Рубине» на правах аренды.
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«Ростов» объявил о переходе Пояркова из «Локомотива» и отдал его в аренду «Рубину»
Sport24.ruвчера в 17:33
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 20:14, Вашингтон
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