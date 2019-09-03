Футбол

Rostov gazetaRostov gazetaФК «Ростов» взял у «Локомотива» игрока и отдал в аренду

Между «Ростовом» и «Локомотивом» была достигнута договоренность о переходе футболиста. Сейчас ему 19 лет, он является воспитанником академии «Локомотива». Отмечается, что свой первый сезон Поярков проведёт в «Рубине» на правах аренды.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Поярков перешел из «Локомотива» в «Ростов», но сезон проведет в «Рубине»

РИА Новостивчера в 17:49

СМИ узнали, сколько «Ростов» заплатил за переход защитника «Локомотива»

Матч ТВ09:14

СМИ узнали, сколько «Ростов» заплатил за переход защитника «Локомотива»

Sportbox.RU09:14

«Ростов» объявил о переходе Пояркова из «Локомотива» и отдал его в аренду «Рубину»

Sport24.ruвчера в 17:33

«Ростов» заплатил 300 тысяч за игрока «Локомотива»

Спорт-Экспресс07:36

«Локомотив» расстался с двумя игроками

Soccer.ruвчера в 17:46

Николай Поярков — игрок «Ростова»!

ФК Ростоввчера в 17:28
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 20:14, Вашингтон
Транспорт

Сбой в движении поездов произошел на оранжевой ветке московского метро

ТАСС 09:16
Игры

Свежий трейлер Ghost Recon Breakpoint посвящён драме злодея

Ubisoft представила свежий кинематографический трейлер Ghost Recon Breakpoint, посвящённый предыстории Коула Д. Уокера — главного злодея боевика, роль которого досталась Джону Бернталу.
Игромания.ру 12:21
Политика

Американский сенатор Майк Ли получил российскую визу

На прошлой неделе сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон и сенатор-демократ от Коннектикута Крис Мерфи заявили, что российское правительство отказалось предоставить им визы.
Интерфакс 19:25
Происшествия

Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков

Ведомости 03:43
Гаджеты

Google выпустила релизную версию Android 10

Android 10 приносит встроенную поддержку складных смартфонов и сотовых сетей 5G.
MobiDevices 14:24
Общество

РАН заявила о сокрытии Минздравом данных об экспертизе лекарств

В конце марта 2019 года вице-президент РАН Алексей Хохлов, как куратор комиссии, обратился с письмом к министру здравоохранения Веронике Скворцовой, попросив уточнить, где на сайте Минздрава публикуются заключения комиссии экспертов по результатам «экспертизы качества лекарственного средства» и «экспертизы отношения его ожидаемой пользы к возможному риску применения».
РБК 05:17
Футбол

Алекс Крал: Решение о переходе в «Спартак» далось непросто

LiveSport.ru 15:02
Армия и оружие

Ракету «Союз» с украинскими комплектующими готовят к пуску с Байконура

Началась подготовка к последнему пуску ракеты-носителя "Союз-ФГ", в которой используются украинские комплектующие.
РИА Новости 18:02
Экономика

«Денежная подушка» российского госсектора показала рекордный рост

Денежные запасы российского госсектора в прошлом году выросли на рекордные 3,87 трлн рублей ($ 56 млрд), пишет РБК со ссылкой на данные Росстата и ЦБ.
БИЗНЕС Online 03:07
Происшествия

Пожар на складе с пестицидами локализовали в Рязани

Пожарные локализовали возгорание на складе с пестицидами в районе Южный Промышленный узел в городе Рязани на площади 700 кв. м. Об этом ТАСС во вторник сообщили в оперативных службах региона.
ТАСС 11:34
Здоровье

Попова рассказала о планах по прививанию населения от гриппа

Более 50% населения России планируется привить от гриппа в предстоящем эпидемическом сезоне, при этом среди людей, попадающих в группу риска, охват вакцинацией должен составить не менее 75%, заявила в интервью РИА Новости на площадке Восточного экономического форума глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 19:18
Наука

Физики объяснили обратное вращение пекущихся блинов

Полученные результаты позволили объяснить, почему иногда при вращении круглого контейнера вещество в нем вращается в ту же сторону, а иногда — в противоположную.
N+1 09:04
Происшествия

Взрыв в пригороде бельгийского Антверпена разрушил три дома

В пригороде бельгийского города Антверпен прогремел взрыв, в результате которого разрушились три жилых дома.
Газета Metro 10:29
Политика

Болгария попросила не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы

Министерство иностранных дел Болгарии призвало российское посольство не высказываться в поддержку тезиса о том, что СССР освободил Восточную Европу от нацизма.
РБК 14:35
Политика

Британские депутаты поменяли повестку парламента ради переноса Brexit

Большинство депутатов британской палаты общин поддержало внесение изменений в повестку парламента для того, чтобы 4 сентября рассмотреть законопроект о запрете Brexit без сделки c ЕС, сообщается на странице законодательного органа в Twitter.
РБК 17:26
Общество

В Минприроды назвали российские города с самым грязным воздухом

Минприроды определило российские города с самым загрязненным воздухом, наибольшее их число приходится на Сибирь, говорится в проекте государственного доклада "О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году", размещенном на сайте ведомства.
РИА Новости 18:43
Армия и оружие

Какой праздник отмечают 4 сентября

Задачей Специального отдела Генерального штаба были подготовка и проведение испытаний атомной бомбы.
ToDay News Ufa 13:00
Энергетика

Антонов сообщил об интересе в США к добыче газа на Дальнем Востоке

Компании из США заинтересованы в совместной с Россией газовой добыче на Дальнем Востоке и в Сибири, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Газета.Ru 07:43
Происшествия

Командир севшего в поле в Подмосковье А321 вернется за штурвал

Командир аварийно севшего в кукурузном поле Подмосковья самолете "Уральских авиалиний" А321 Дамир Юсупов вновь возвращается за штурвал на следующей неделе.
Газета.Ru 10:48
Транспорт

Рабочее движение открылось по новому съезду с ЗСД на севере Петербурга

Рабочее движение началось по новой развязке Западного скоростного диаметра (ЗСД) на пересечении с Новым шоссе у Белоострова в Курортном районе Санкт-Петербурга.
ТАСС 16:17
Экономика

Датский фонд продаст акции «Роснефти», ExxonMobil и BP ради экологии

Пенсионный фонд Дании MP Pension хочет продать акции десяти крупнейших нефтяных компаний мира на сумму порядка $95 млн, поскольку их долгосрочные планы не соответствуют требованиям Парижского соглашения по климату.
РБК 13:47
Экономика

«Роснефть» посоветовала «Транснефти» извиниться перед Шрёдером

«Роснефть» назвала неприемлемым заявление советника главы «Транснефти» Игоря Демина, в котором он прокомментировал предложения председателя совета директоров компании Герхарда Шрёдера о необходимости усиления контроля качества нефти в магистральных трубопроводах, и призвала его извиниться.
РБК вчера в 20:00
Политика

Минск: КПП на границе с Украиной закрыты лишь для преступников

Как уже сообщала "РГ", белорусский лидер, выступая 3 сентября на международной конференции по борьбе с терроризмом, заявил, что Беларусь вынуждена была "закрыть" границу с Украиной из-за нахлынувшего потока оружия.
Российская газета 11:03
Футбол

Форвард «Ахмата» Мбенг выбыл на месяц из-за перелома ребра

Форвард «Ахмата» Аблайе Мбенг получил перелом ребра на тренировке команды перед матчем 8-го тура РПЛ против «Тамбова» (1:1). Об этом сообщила пресс-служба грозненцев в инстаграме.
Sport24.ru 18:21
Политика

Советники лидеров «нормандской четвёрки» встретились в Берлине

Советники лидеров России, Украины, Германии и Франции завершили переговоры, проходившие в Берлине.
RT на русском вчера в 17:51
Общество

Топилин назвал число работающих пенсионеров в России

В настоящее время в России работают 7,3 млн человек старше трудоспособного возраста, сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин, выступая на встрече министров труда стран G20 в Японии.
Ведомости 01 сентября в 09:22
Хоккей

ЦСКА и «Ак Барс» назвали составы на матч в Москве

Обнародованы составы ЦСКА и «Ак Барса» на матч регулярного чемпионата КХЛ.
Sport24.ru 12:05
Авто

Марка Ferrari представит в этом месяце два родстера

Текущий год является одним из самых загруженных в истории для Ferrari с точки зрения выпуска новой продукции, поскольку два Spider следуют за гибридом SF90 Stradale и F8 Tributo купе.
32CARS.ru 06:17
Происшествия

Штурмовик Су-25 разбился на Кавказе

Lenta.ru 07:56
Политика

Моди прибыл во Владивосток для переговоров с Путиным и участия в ВЭФ

В среду состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина и индийского премьера в узком и расширенном составах.
ТАСС 19:26
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное