Футбол
161.ruФК «Ростов» купил игрока «Локомотива», но сразу же отдал его в аренду
Футбольный клуб «Ростов» в последний день трансферного окна купил у московского «Локомотива» защитника Николая Пояркова и сразу же отдал его в аренду в казанский «Рубин». Об этом сообщили в пресс-службе ФК «Ростов».
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«Ростов» объявил о переходе Пояркова из «Локомотива» и отдал его в аренду «Рубину»
Sport24.ruвчера в 17:33
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 21:44, Вашингтон
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