Футбол
161.ruФК «Ростов» может перестать играть на «Ростов Арене»
В области больше нет стадионов, которые бы соответствовали уровню РПЛ. Вероятность того, что клуб продолжит играть в Краснодаре или Волгограде, присутствует, — сообщил 161.RU Денис Штанько. Ближайший домашний матч «Ростов» должен провести 15 сентября против грозненского «Ахмата».
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Футбольный клуб "Ростов" получил проект соглашения о расторжении договора с управляющей компанией стадиона "Ростов-Арена" - Федеральным государственным унитарным предприятием "Спорт-Инжиниринг". Об этом сообщается в соответствующем документе, который попал в распоряжении ТАСС.ТАСС09:24
Подробнее о событии
Показать все источники
«Спорт-Инжиниринг»: вопрос о расторжении договора с «Ростовом» по аренде стадиона не стоит
Bookmaker-ratings.ru12:12
Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 20:04, Вашингтон
Экономика
В России опровергли подорожание авиабилетов
2 сентября заместитель исполнительного директора АЭВТ Борис Шокуров заявил, что стоимость авиабилетов в 2019 году вырастет по сравнению с предыдущим годом примерно на десять процентов. на 9–10 процентов.
Lenta.ru 07:58
Политика
Премьер Украины пообещал добиться роста экономики на 40%
Новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что поручил своему правительству обеспечить рост экономики за 5 лет на 40%.
Известия 07:15
Экономика
Брат президента Молдавии стал партнером Игоря Чайки по мусорному бизнесу
Игорь Чайка — бизнесмен и сын генпрокурора России — курирует работу Российско-Молдавского экономического совета, является бизнес-послом ассоциации «Деловая Россия» в Молдавии и Приднестровье.
РБК 06:51
Политика
Пенс обвинил Россию в намерении разрушить партнерство США и Польши
Вице-президент США Майк Пенс обвинил Россию в попытках поссорить Вашингтон и Варшаву.
РБК 17:40
Политика
Украинского политолога выгнали из студии «России 1»
В июне украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участие в программе «60 минут» за оскорбление оппонента.
RT на русском 18:59
Общество
Гороскоп на 1 сентября: придется отстоять свои интересы
Сегодняшний гороскоп располагает к тому, что желание быть независимым, показать свою самодостаточность, равно как и отстаивать свои интересы будет достигаться любой ценой.
Московский Комсомолец 31 августа в 12:16
Общество
Россияне смогут узаконить самовольно занятую землю
Если же предел не установлен, площадь самовольно занятого участка не должна составлять более 10 процентов от площади законно приобретенного участка.
Вести.Ru 05:20
Единоборства
Нурмагомедов прибыл в Абу-Даби на поединок с Порье
Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прибыл в Абу-Даби, где 7 сентября будет защищать титул в бою с американцем Дастином Порье.
RT на русском 13:05
Политика
Министра образования Украины высмеяли за ошибки в тексте
Новый министр образования и науки Украины Анна Новосад сделала много ошибок в тексте, опубликованном у себя в фейсбуке.
Газета.Ru вчера в 22:11
Политика
Главный московский единоросс подал иск к ФБК и Навальному
Глава московского отделения «Единой России» и заместитель председателя Мосгордумы Андрей Метельский подал иск к Фонду борьбы с коррупцией (ФБК), его основателю Алексею Навальному, а также муниципальному депутату Константину Янкаускасу.
Медиазона 03:47
Финансы
Аналитики ожидают снижения ключевой ставки в пятницу
На ближайшем заседании в пятницу у Центробанка есть все основания для еще одного снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов (б. п.), уверены экономисты.
Ведомости 14:52
Политика
Путин возмущен информацией об оскорблении чиновницей жителей Тулуна
Владимир Путин прокомментировал сообщения об оскорблении чиновницей жителей Тулуна, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:47
Общество
Британец научил свою черепаху ползать в паб
Житель британского города Тьюксбери каждый вечер ходит в местный паб и берет с собой свою черепаху, сообщают "Известия".
Газета.Ru 18:55
Культура
В Сети пройдет онлайн-премьера фильма «Сергей Щукин» на жестовом языке
О знаменитой династии коллекционеров на русском жестовом языке расскажет неслышащий актер Алексей Знаменский, а звуковой вариант озвучил актер Михаил Зеленский.
Культуромания 14:24
Политика
Две трети россиян слышали об акциях протеста в Москве
Об акциях протеста из-за недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму слышали две трети россиян.
РБК 17:39
Энергетика
Россия потеряет полтриллиона рублей из-за падения нефти
Налоговые поступления России снизятся на полтриллиона рублей в год из-за спада цены на самую распространенную отечественную нефть Urals, в которой больше серы, чем в других сортах.
Lenta.ru 18:45
Экономика
Антонов рассказал о росте интереса США к российскому Дальнему Востоку
Несмотря на санкции, товарооборот между США и Россией за первые шесть месяцев 2019 года вырос на 14%, до $13,8 млрд.
Известия 19:25
Гаджеты
СМИ: за крупнейшим взломом iOS стояло китайское правительство
Источники Forbes подтвердили информацию о том, что за взломом могли стоять китайские власти.
Ридус 10:52
Футбол
«Сознательно отдали инициативу „Спартаку“ и достаточно спокойно оборонялись». Семак — о победе в Москве
Сергей Семак одержал первую в тренерской карьере победу над «Спартаком» и дал интервью «Матч ТВ».
Матч ТВ 08:39
Происшествия
Полиция задержала Любовь Соболь
Сотрудники полиции задержали юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь.
Ведомости 16:14
Происшествия
Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества
"Неизвестные связываются с гражданами по телефону и, представляясь следователями или сотрудниками иных государственных органов, сообщают о возможности возместить стоимость услуг адвоката, а также получить компенсацию за фальсифицированные БАДы", - говорится в пресс-релизе.
РИА Новости 07:10
Теннис
Рублев завершил выступление на US Open
Российский теннисист Андрей Рублев не смог пробиться в четвертьфинал Открытого чемпионата США.
Матч ТВ 16:38
Общество
Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании
Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
Газета.Ru 07:16
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета 18:48
Авто
BMW выпустила коллекционные версии i3 и i8
Немецкий автопроизводитель представил особые версии электрокара BMW i3s и гибридной двухдверки i8.
Тарантас Ньюс 05:30
Политика
Премьер Грузии уходит в отставку
Ранее СМИ сообщали, что Бахтадзе 2 сентября сделает заявление об отставке.
Газета.Ru 04:29