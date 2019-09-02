Футбольный клуб "Ростов" получил проект соглашения о расторжении договора с управляющей компанией стадиона "Ростов-Арена" - Федеральным государственным унитарным предприятием "Спорт-Инжиниринг". Об этом сообщается в соответствующем документе, который попал в распоряжении ТАСС.

с чего всё началось

В области больше нет стадионов, которые бы соответствовали уровню РПЛ. Вероятность того, что клуб продолжит играть в Краснодаре или Волгограде, присутствует, — сообщил 161.RU Денис Штанько. Ближайший домашний матч «Ростов» должен провести 15 сентября против грозненского «Ахмата».

ФК «Ростов» может перестать играть на «Ростов Арене»

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