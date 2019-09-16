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Rostov gazetaФК «Ростов» может стать лидером чемпионата России, победив «Ахмат»
Футбольному клубу «Ростов» необходимо обыграть «Ахмат», чтобы войти в число лидеров чемпионата России, сообщается на сайте ростовской команды. Дело в том, что сейчас у ростовчан 17 очков по результатам восьми игр. «Краснодар» и «Зенит» сыграли уже по девять матчей и набрали по 20 очков.
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Происшествия
В новосибирском центре вирусологии «Вектор» произошел взрыв
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Политика
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Газета.Ru 09:08
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Motorola ворвалась на рынок с очень дешевыми телевизорами. Цена
В линейку Motorola TV не вошли лишь совсем бюджетные телевизоры дешевле $100 (6400 руб. по курсу ЦБ на 16 сентября 2019 г.), а также премиальные модели, стоимость которых исчисляется тысячами долларов.
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Авто
В Ferrari рассказали о своем первом кроссовере
Внедренный в 2022 году под кодовым названием Purosangue, что в переводе означает «чистокровный», внедорожник Ferrari обещает быть не похожим ни на один другой представительский внедорожник благодаря уникальному позиционированию.
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Политика
Сноуден посоветовал чиновникам не пользоваться WhatsApp и Telegram
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РБК 08:06
Политика
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Кино
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Телепрограмма вчера в 06:22
Здоровье
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С начала нового учебного года прошли только две недели, но в Оренбурге уже закрыли на карантин первое образовательное учреждение.
РИА Оренбуржье 07:39
Общество
Наоми Кэмпбелл вышла на публику без нижнего белья
Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку Fashion For Relief Charity Party в полупрозрачном платье без нижнего белья.
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Происшествия
Иран вновь задержал танкер в Персидском заливе
Газета.Ru 08:31
Футбол
Ибрагимович оформил хет-трик и побил рекорд «Лос-Анджелес Гэлакси»
Встреча завершилась со счетом 7:2. Три гола записал на свой счет форвард хозяев Златан Ибрагимович.
Матч ТВ 01:25
Политика
Сотрудника Росгвардии из Бурятии накажут за видеообращение о митингах
Сотрудника ФГУП «Охрана» из Бурятии Виктора Хоржирова, снявшего обращение с призывом к росгвардейцам не задерживать участников митингов, накажут за запись видео в рабочее время.
РБК 09:41
Политика
Пакт Молотова-Риббентропа стал достижением дипломатии, заявил Иванов
По мнению профессиональных военных историков, пакт позволил Советскому Союзу получить передышку для подготовки к войне, усилить свою военную промышленность и увеличить численность Красной армии.
РИА Новости 09:21
Армия и оружие
Российские С-400 в Сирии едва не сбили израильские истребители
Военное дело вчера в 08:36
Хоккей
Клинкхаммер может перейти в «Авангард»
Нападающий Роб Клинкхаммер может продолжить карьеру в «Авангарде», сообщает «Спорт-Экспресс».
Sports.ru 08:33
Политика
Власти Крыма не исключают введения второго названия республики
Заместитель председателя совета министров Крыма - постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов не исключает введения второго названия республики - Таврида, сообщил он в понедельник в ходе симпозиума, посвященного развитию связей полуострова с Грецией.
ТАСС 10:29
Происшествия
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Президент Владимир Путин подписал указы о помиловании трех человек. Документы опубликованы на портале правовой информации.
РБК 10:31
Авто
В Уфе выставили на торги арестованные автомобили
Автоновости дня 03:05
Общество
Сердюков и Васильева стали многодетными родителями
Газета.Ru 10:07
Политика
Мэрия не признала подлинность данных Навального о цифровом голосовании
У департамента есть список личных кабинетов участников цифрового голосования, который также есть в Мосгоризбиркоме, в ТИКах и у председателей УИК (у последних, уточнил Костырко, есть только списки избирателей, голосующих на данном участке).
РБК 07:17
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Маленькая дочка Кейт Миддлтон рассказала о новой беременности мамы
Маленькая принцесса Шарлотта - дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон - в этом году впервые отправилась в школу и тут же принялась выдавать семейные секреты.
Суть событий 10:44
Кино
Стартовали съемки фильма Mortal Kombat
Сценарист фильма Mortal Kombat Грег Руссо сообщил о начале съемок.
Cyber.sports.ru 03:51
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
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Газета.Ru вчера в 21:49
Происшествия
На Сахалине сотрудника Росгвардии убили за замечание о курении
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РИА Новости вчера в 22:46
Энергетика
Нефть может подорожать до $100 после атаки на НПЗ в Саудовской Аравии
Цена на нефть может вырасти до $100 за баррель после атаки на два нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии.
Газета.Ru вчера в 11:35
Футбол
Селюк: может, Григоряну дают указания, чтобы он не ставил моих игроков
Футбольный агент Дмитрий Селюк специально для Metaratings.ru прокомментировал отсутствие нападающего «Тамбова» Бенито в заявке на матч с ЦСКА (0:2) якобы из-за опоздания из олимпийской сборной Нигерии.
Metaratings 06:16