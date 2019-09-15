Футбол

Rostov gazetaRostov gazetaФК «Ростов» может стать лидером чемпионата России, победив «Ахмат»

Ростов — Ахмат
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
19′
Одисе Роши
Хорен Байрамян
54′
62′
Антон Швец
Антонсен Норманн
64′
64′
Магомед Митришев
Бернард Бериша
Эльдор Шомуродов
Александр Саплинов
77′
79′
Денис Глушаков
Андрес Понсе
Хорен Байрамян
Данил Глебов
82′
Александр Саплинов
85′
Алексей Ионов
Александр Долгов
90′
Футбольному клубу «Ростов» необходимо обыграть «Ахмат», чтобы войти в число лидеров чемпионата России, сообщается на сайте ростовской команды. Дело в том, что сейчас у ростовчан 17 очков по результатам восьми игр. «Краснодар» и «Зенит» сыграли уже по девять матчей и набрали по 20 очков.
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