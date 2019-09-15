Футбольному клубу «Ростов» необходимо обыграть «Ахмат», чтобы войти в число лидеров чемпионата России, сообщается на сайте ростовской команды. Дело в том, что сейчас у ростовчан 17 очков по результатам восьми игр. «Краснодар» и «Зенит» сыграли уже по девять матчей и набрали по 20 очков.

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