Футбол

Городской репортерГородской репортерФК «Ростов» начал продажу билетов на матч с «Динамо»

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Началась продажа билетов на ближайший домашний матч ФК «Ростова». Об этом сообщила пресс-служба клуба. Матч «Ростова» с «Динамо» состоится на «Ростов-Арене» 28 сентября в 16:30.
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