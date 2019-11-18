Футбол
REGNUMФК «Ростов» не намерен устраивать распродажу игроков
Футбольный клуб «Ростов» рассчитывает оставить в своём составе всех игроков, с которыми заключены контракты на данный момент. Пока ни о каких распродажах речи не идет. Об этом сообщил президент команды Арташес Арутюнянц, передаёт ИА REGNUM.
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Мы – "Ростов". Президент ФК "Ростов" Арташес АрутюнянцФК Ростов07:56
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Культура
Пригожин объяснил, почему Ротару не выступала в России
Продюсер Иосиф Пригожин объяснил, из-за чего певица София Ротару отказывалась от выступлений в России.
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Армия и оружие
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Если Москва и Вашингтон не исполнят свои обязательства по Сирии, то Турция может возобновить операцию против курдских ополченцев, которые находятся в этой стране.
Футбол
Владельцы «ПСЖ» хотят приобрести «Лидс Юнайтед»
Компания Qatar Sports Investments, которая владеет французским «ПСЖ», намерена приобрести клуб Чемпионшипа «Лидс Юнайтед».
Политика
В Киеве отказались считать возврат Россией кораблей актом доброй воли
Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль ранее заявила, что Киев не откажется от планов привлечь РФ к ответственности в рамках Международного трибунала ООН по морскому праву даже после возвращения на родину украинских военных кораблей, задержанных в России за нарушение госграницы.
Общество
«Яндекс» изменит структуру управления компанией
В «Яндексе» появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который получит принадлежащую Сбербанку «золотую акцию» (дает право блокировать сделку по продаже доли более 25% в компании).
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В Тульской области изменится программа здравоохранения
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Лавров заявил о «созревших условиях» для саммита в нормандском формате
О «созревших» условиях для проведения саммита «нормандской четверки» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем, сообщает ТАСС.
Здоровье
В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
Все дети, которым нужна трансплантация печени или почки, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Происшествия
ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой
Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
Кино
«Джокер» собрал миллиард долларов в прокате
Общество
Назначен новый глава УГИБДД Москвы
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой
Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов хочет уменьшить алименты для дочери в 8 раз
Дмитрий Тарасов хочет уменьшить алименты для дочери в 8 раз Дмитрий Тарасов вновь подал в суд.
Единоборства
Емельяненко прокомментировал слова Макгрегора о дагестанцах
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко рассказал, что отрицательно относится к оскорблениям в спорте, и прокомментировал высказывания ирландца Конора Макгрегора на пресс-конференции в Москве.
Общество
«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение по транзиту газа
«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение о продлении на год действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа.
Авто
Составлен рейтинг лучших марок по выручке за 9 месяцев 2019 года
Названы автомобильные бренды, которые показали лучшую выручку за три квартала нынешнего года в России.
Здоровье
В 2020 году новосибирские учёные начнут испытания лекарства от рака
Препарат от рака молочной железы и глиомы – опухоли головного мозга – будут испытывать учёные из Новосибирска; в 2019 году лекарство прошло доклинические испытания.
Фигурное катание
Слуцкая раскритиковала организаторов этапа Гран-при в Москве
Армия и оружие
Террористы ПНС Ливии захватили гражданский самолет в Мисурате
Восточная часть Ливии находится под контролем законно избранного правительства.
Общество
В Москву доставили 32 российских ребенка из Ирака
В подмосковном аэропорту "Жуковский" вечером в понедельник, 18 ноября, совершил посадку борт, доставивший из Багдада 32 ребенка возрастом от 1 до 3 лет, чьи родители были осуждены и находятся в иракских тюрьмах за участие в террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), передает РИА "Новости".
Авто
Как правильно прогревать двигатель машины зимой, рассказали эксперты
Эксперты рассказали автовладельцам, нужно ли зимой прогревать двигатель в машине.
Экономика
РБК: сумма всех контрактов на МС-21 составляет $9 млрд
Стоимость 175 российских самолетов МС-21, которые планируется поставить авиакомпаниям, составляет $9 млрд, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Политика
Депутат Зеленского опубликовал компромат на коллег из «Слуги народа»
Исключенный из фракции «Слуга народа» депутат Верховной Рады Антон Поляков предал огласке кулуарные переговоры депутатов своей партии с руководством полиции Днепропетровской области.
Политика
США объявили о признании поселений Израиля на территории Палестины
Администрация американского президента Дональда Трампа пересматривает позицию США относительно легитимности поселений Израиля на территории Палестины и больше не считает их противоречащими международному праву, заявил глава Госдепа Майк Помпео.
Авто
Стала известна дата начала производства обновленной Lada 4x4
Основные изменения произойдут в салоне, где появятся новые приборная панель и центральная консоль, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как у современных моделей Lada).
Здоровье
Одесская школа закрылась на карантин из-за вспышки вируса Коксаки
Вспышка вируса Коксаки зарегистрирована в общеобразовательной школе №63 в Одессе, школа закрыта на карантин.
Фигурное катание
Медведева прокомментировала слухи о своей беременности
Экономика
ЦБ зафиксировал снижение интереса россиян к краудфандингу
С января по сентябрь 2019 года объем рынка краудфандинга в России сократился на 42%, сообщает РБК со ссылкой на данные Центробанка.