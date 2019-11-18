Футбол

REGNUMREGNUMФК «Ростов» не намерен устраивать распродажу игроков

Футбольный клуб «Ростов» рассчитывает оставить в своём составе всех игроков, с которыми заключены контракты на данный момент. Пока ни о каких распродажах речи не идет. Об этом сообщил президент команды Арташес Арутюнянц, передаёт ИА REGNUM.
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с чего всё началось

Обращение Президента ФК «Ростов» Арташеса Арутюнянц

Мы – "Ростов". Президент ФК "Ростов" Арташес Арутюнянц
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Президент ФК «Ростов»: ни Карпин, ни игроки не собираются уходить из команды

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Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили торжественный вечер в театре Палладиум

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В «Яндексе» появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который получит принадлежащую Сбербанку «золотую акцию» (дает право блокировать сделку по продаже доли более 25% в компании).
Коммерсантъ 01:57
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В Тульской области изменится программа здравоохранения

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Политика

Лавров заявил о «созревших условиях» для саммита в нормандском формате

О «созревших» условиях для проведения саммита «нормандской четверки» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем, сообщает ТАСС.
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В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

Все дети, которым нужна трансплантация печени или почки, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
РИА Новости 15:09
Происшествия

ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой

Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
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«Джокер» собрал миллиард долларов в прокате

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Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
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Дмитрий Тарасов хочет уменьшить алименты для дочери в 8 раз

Дмитрий Тарасов хочет уменьшить алименты для дочери в 8 раз Дмитрий Тарасов вновь подал в суд.
Экспресс газета 02:05
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Емельяненко прокомментировал слова Макгрегора о дагестанцах

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко рассказал, что отрицательно относится к оскорблениям в спорте, и прокомментировал высказывания ирландца Конора Макгрегора на пресс-конференции в Москве.
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Общество

«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение по транзиту газа

«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение о продлении на год действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа.
RT на русском 07:22
Авто

Составлен рейтинг лучших марок по выручке за 9 месяцев 2019 года

Названы автомобильные бренды, которые показали лучшую выручку за три квартала нынешнего года в России.
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Препарат от рака молочной железы и глиомы – опухоли головного мозга – будут испытывать учёные из Новосибирска; в 2019 году лекарство прошло доклинические испытания.
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Фигурное катание

Слуцкая раскритиковала организаторов этапа Гран-при в Москве

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Армия и оружие

Террористы ПНС Ливии захватили гражданский самолет в Мисурате

Восточная часть Ливии находится под контролем законно избранного правительства.
Политика Сегодня вчера в 15:00
Общество

В Москву доставили 32 российских ребенка из Ирака

В подмосковном аэропорту "Жуковский" вечером в понедельник, 18 ноября, совершил посадку борт, доставивший из Багдада 32 ребенка возрастом от 1 до 3 лет, чьи родители были осуждены и находятся в иракских тюрьмах за участие в террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), передает РИА "Новости".
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Как правильно прогревать двигатель машины зимой, рассказали эксперты

Эксперты рассказали автовладельцам, нужно ли зимой прогревать двигатель в машине.
МедиаПоток 15 ноября в 14:13
Экономика

РБК: сумма всех контрактов на МС-21 составляет $9 млрд

Стоимость 175 российских самолетов МС-21, которые планируется поставить авиакомпаниям, составляет $9 млрд, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Депутат Зеленского опубликовал компромат на коллег из «Слуги народа»

Исключенный из фракции «Слуга народа» депутат Верховной Рады Антон Поляков предал огласке кулуарные переговоры депутатов своей партии с руководством полиции Днепропетровской области.
Аргументы недели 10:05
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США объявили о признании поселений Израиля на территории Палестины

Администрация американского президента Дональда Трампа пересматривает позицию США относительно легитимности поселений Израиля на территории Палестины и больше не считает их противоречащими международному праву, заявил глава Госдепа Майк Помпео.
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Стала известна дата начала производства обновленной Lada 4x4

Основные изменения произойдут в салоне, где появятся новые приборная панель и центральная консоль, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как у современных моделей Lada).
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Вспышка вируса Коксаки зарегистрирована в общеобразовательной школе №63 в Одессе, школа закрыта на карантин.
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Медведева прокомментировала слухи о своей беременности

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ЦБ зафиксировал снижение интереса россиян к краудфандингу

С января по сентябрь 2019 года объем рынка краудфандинга в России сократился на 42%, сообщает РБК со ссылкой на данные Центробанка.
Коммерсантъ 02:46
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