с чего всё началось

Футбольный клуб «Ростов» рассчитывает оставить в своём составе всех игроков, с которыми заключены контракты на данный момент. Пока ни о каких распродажах речи не идет. Об этом сообщил президент команды Арташес Арутюнянц, передаёт ИА REGNUM.

Армия и оружие Турция пригрозила возобновить операцию в Сирии Если Москва и Вашингтон не исполнят свои обязательства по Сирии, то Турция может возобновить операцию против курдских ополченцев, которые находятся в этой стране.

Политика В Киеве отказались считать возврат Россией кораблей актом доброй воли Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль ранее заявила, что Киев не откажется от планов привлечь РФ к ответственности в рамках Международного трибунала ООН по морскому праву даже после возвращения на родину украинских военных кораблей, задержанных в России за нарушение госграницы.

Общество «Яндекс» изменит структуру управления компанией В «Яндексе» появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который получит принадлежащую Сбербанку «золотую акцию» (дает право блокировать сделку по продаже доли более 25% в компании).

Здоровье В Тульской области изменится программа здравоохранения До 10 января 2020 года в Тульской области должна быть разработана программа развития здравоохранения.

Здоровье В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога Все дети, которым нужна трансплантация печени или почки, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Происшествия ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.

Единоборства Емельяненко прокомментировал слова Макгрегора о дагестанцах Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко рассказал, что отрицательно относится к оскорблениям в спорте, и прокомментировал высказывания ирландца Конора Макгрегора на пресс-конференции в Москве.

Здоровье В 2020 году новосибирские учёные начнут испытания лекарства от рака Препарат от рака молочной железы и глиомы – опухоли головного мозга – будут испытывать учёные из Новосибирска; в 2019 году лекарство прошло доклинические испытания.

Общество В Москву доставили 32 российских ребенка из Ирака В подмосковном аэропорту "Жуковский" вечером в понедельник, 18 ноября, совершил посадку борт, доставивший из Багдада 32 ребенка возрастом от 1 до 3 лет, чьи родители были осуждены и находятся в иракских тюрьмах за участие в террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), передает РИА "Новости".

Политика США объявили о признании поселений Израиля на территории Палестины Администрация американского президента Дональда Трампа пересматривает позицию США относительно легитимности поселений Израиля на территории Палестины и больше не считает их противоречащими международному праву, заявил глава Госдепа Майк Помпео.

Авто Стала известна дата начала производства обновленной Lada 4x4 Основные изменения произойдут в салоне, где появятся новые приборная панель и центральная консоль, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как у современных моделей Lada).