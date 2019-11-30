РПЛ
РБК Ростов-на-ДонуФК «Ростов» не сумел переиграть дома «Урал»
Дмитрий Чистяков
Арсений Логашов
|18′
Алексей Козлов
|41′
|55′
Отман Эль-Кабир
Павел Погребняк
Арсений Логашов
|62′
Хорен Байрамян
Александр Саплинов
|65′
|68′
Артем Фидлер
|70′
Денис Поляков
|71′
Артем Фидлер
Андрей Егорычев
Алексей Ионов
Александр Долгов
|82′
|84′
Андрей Егорычев
|90′+2′
Владимир Ильин
Ростов
|Вратарь
1
|Защитник
5
28
34
|Полузащитник
8
17
|Нападающий
14
18
Урал
|Вратарь
31
|Защитник
3
15
19
27
|Полузащитник
6
10
18
|Нападающий
11
Футбольный клуб «Ростов» продлил свою безвыигрышную серию в матчах Российской премьер-лиги и довел ее до четырех поединков. В рамках 18 тура чемпионата страны команда Валерия Карпина принимала дома екатеринбургский «Урал» и разделила очки с клубом из Свердловской области.
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