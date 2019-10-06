Футбольный клуб ЦСКА в домашней игре 12-го тура чемпионата России по футболу потерпел поражение от ФК «Ростов» со счётом 1:3. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» в воскресенье, 6 октября. Ростовчане прервали 5-матчевую победную серию армейцев в Российской Премьер-лиге.

ФК «Ростов» обыграл ЦСКА и вышел на первое место в чемпионате России

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