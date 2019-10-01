РПЛ

161.ru161.ruФК «Ростов» обыграл «Сочи» благодаря дублю Еременко

Ростов — Сочи
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
Роман Еременко
41′
Хорен Байрамян
Бактиер Зайнутдинов
63′
71′
Антон Заболотный
Александр Карапетян
Алексей Ионов
Александр Саплинов
76′
76′
Ибрагим Цаллагов
Дмитрий Полоз
Эльмир Набиуллин
79′
Антонсен Норманн
Данил Глебов
86′
86′
Никита Бурмистров
Акмаль Бахтияров
Ивелин Попов
88′
Данил Глебов
90′+2′
Футбольный клуб "Ростов" в домашнем матче 14-го тура Российской премьер-лиги на "Ростов Арене" обыграл "Сочи" со счетом 2:0. Перед матчем команды и болельщики на "Ростов Арене" почтили память легендарного вратаря Льва Яшина, которому 22 октября 2019 года могло бы исполниться 90 лет.
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