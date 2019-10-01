Футбольный клуб "Ростов" в домашнем матче 14-го тура Российской премьер-лиги на "Ростов Арене" обыграл "Сочи" со счетом 2:0. Перед матчем команды и болельщики на "Ростов Арене" почтили память легендарного вратаря Льва Яшина, которому 22 октября 2019 года могло бы исполниться 90 лет.

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Общество Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России После жесткой критики российских СМИ в адрес новой части игры серии "Call of Duty: Modern Warfare", действие которой основано на вооруженном конфликте в Сирии, Sony отказалась от идеи выпускать ее в России на платформе PlayStation.

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Общество Шнуров попытался списать диктант у Шойгу Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров признался в попытке списать Географический диктант у министра обороны Сергея Шойгу, передает РИА Новости.