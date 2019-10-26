РПЛ

Rostof.ruRostof.ruФК «Ростов» обыграл «Сочи» благодаря дублю Еременко

На 80-й минуте Еременко забил второй. У сочинцев была возможность сравнять счет после первого гола, но вратарь «Ростова» Егор Бабурин смог дважды отбить удары. Интересно, что не оставили шансов на победу «Сочи» те же футболисты, что вошли в основной состав в игре с «Зенитом».
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