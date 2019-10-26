РПЛ

Rostof.ruRostof.ruФК «Ростов» обыграл «Сочи» благодаря дублю Еременко

Ростов — Сочи
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
Роман Еременко
41′
Хорен Байрамян
Бактиер Зайнутдинов
63′
71′
Антон Заболотный
Александр Карапетян
Алексей Ионов
Александр Саплинов
76′
76′
Ибрагим Цаллагов
Дмитрий Полоз
Эльмир Набиуллин
79′
Антонсен Норманн
Данил Глебов
86′
86′
Никита Бурмистров
Акмаль Бахтияров
Ивелин Попов
88′
Данил Глебов
90′+2′
На 80-й минуте Еременко забил второй. У сочинцев была возможность сравнять счет после первого гола, но вратарь «Ростова» Егор Бабурин смог дважды отбить удары. Интересно, что не оставили шансов на победу «Сочи» те же футболисты, что вошли в основной состав в игре с «Зенитом».
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Дубль Еременко принес ФК «Ростов» победу в матче против «Сочи»

Rostov gazeta14:26

Букмекеры уверены, что ФК «Ростов» возьмёт три очка в матче с «Сочи»

Donnews.ru01:44

«Ростов» впервые в истории сыграет с «Сочи»

Privet-Rostov.ru03:21

Карпин признался, что «Зенит» спустил команду на землю, и «Ростов» обыграл «Сочи». У Еременко – дубль и вообще отличный сезон

Sports.ru17:05

Семейно-командное фото «Ростова» после победы над «Сочи»

Спорт-Экспресс15:34

Доминирующий Еременко дублем обеспечивает победу «Ростова» над «Сочи» 26 октября

КП - Самара13:50

«Ростов» — «Сочи» — 2:0, 26 октября 2019, обзор матча 14-го тура РПЛ

Чемпионат14:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 20:19, Ашберн
Происшествия

В Британии водителю грузовика предъявили обвинение по делу о 39 трупах

Водителю Морису Робинсону, задержанному по делу о гибели 39 человек, тела которых нашли в грузовике, предъявили обвинения.
РБК 14:18
Армия и оружие

Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США

Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет к потере первой Калининградской области.
Lenta.ru 17:02
Экономика

СИБУР представил свободненцам проект Амурского газохимического комплекса

Малому и среднему бизнесу помогут Презентация проекта прошла на расширенном заседании Общественного совета Амурского интегрированного проекта — он как раз и включает в себя реализацию двух технологически связанных производств Амурского ГПЗ Газпрома и Амурского ГХК СИБУРа.
Амурская правда 05:14
Происшествия

В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев

Коммерсантъ вчера в 08:09
Авто

Показали первые изображения нового кроссовера Genesis GV70

Главным «ноу-хау» Genesis GV70, по мнению авторов, станут необычные для кроссоверов пропорции – с длинным капотом, коротким передним свесом и покатой кормой, как у «родственного» универсала KIA ProCeed.
Автоновости дня 08:05
Фигурное катание

Трусова победила на этапе Гран-при Skate Canada, Медведева стала пятой

Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на втором этапе Гран-при в Канаде, обновив мировые рекорды по набранным баллам в произвольной программе и по сумме двух программ.
РИА Новости 18:27
Армия и оружие

Украинские националисты хотят взорвать химпредприятия Донбасса

Директор департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС ДНР Вадим Капустин спрогнозировал, что в случае реализации терактов на коксохимическом и фенольном заводах в зоне химического заражения могут оказаться сразу несколько десятков населенных пунктов, где проживают более 60 тысяч человек.
Журналистская правда вчера в 11:50
Политика

Зеленский прокомментировал свой разговор с националистами в Донбассе

iReactor 15:30
Общество

В Барселоне проходит акция протеста в поддержку осужденных политиков

РИА Новости 13:14
Космос

NASA отправит зонд для оценки количества льда на Луне

Американское аэрокосмическое агентство NASA планирует отправить автоматическую межпланетную станцию на Луну в 2022 году для составления карты водных ресурсов.
REGNUM 04:24
Автоспорт

Ферстаппен выиграл квалификацию «Формулы-1» в Мексике

Голландский пилот Макс Ферстаппен из Red Bull Racing показал лучшее время в квалификации Гран-при Мексики на чемпионате мира по автогонкам в классе машин «Формула-1».
Известия 15:34
Космос

На клинописных табличках найдено самое древнее описание полярного сияния

Ассирийские таблички с упоминанием полярного сияния найдены японскими астрофизиками, сообщает 25 октября Live science.
Красная весна вчера в 18:14
Происшествия

В Петербурге следователя оставили без ареста за взятку в 19 млн руб

По версии следствия, которую приводит пресс-служба, они участвовали в передаче взятки в 19 млн руб. Как отмечает пресс-служба, Шиманского освободили из-под стражи на месте.
РБК 18:50
Футбол

Головин помог «Монако» одолеть «Нант»

"Монако" в гостевом матче оказался сильнее "Нанта" в 11-м туре чемпионата Франции. Встреча завершилась с минимальным счетом - 1:0.
Газета.Ru вчера в 17:01
Общество

Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru вчера в 11:59
Происшествия

Дедушка два года насиловал жившую с ним внучку

Полиция задержала ростовского пенсионера, в течение двух лет насиловавшего свою внучку.
Вести.Ru 12:08
Армия и оружие

WSJ: США планируют оставить 500 военных на северо-востоке Сирии

RT на русском 24 октября в 22:14
Политика

Сеть российских ресторанов отказалась признавать Крым

Российская сеть ресторанов японской кухни «Сушипоп» указала на своей рекламной карте Крым как спорную территорию.
Взгляд.ру 14:33
Общество

Представительница Пуэрто-Рико завоевала титул «Мисс Земля-2019»

«Мисс Земля» — один из крупнейших конкурсов красоты, который ежегодно проводится на Филиппинах под эгидой ООН.
Говорит Москва 06:28
Здоровье

Главные признаки алкоголизма назвал нарколог

Разницу между алкоголиком и здоровым человеком объяснил психиатр-нарколог Михаил Зобин, сообщает profile.ru.
Live24 04:18
Авто

Новый автомобиль от компании Bentley – модель Flying Spur

В интервью Питера Боша, который является одним из директоров и ответственным за производство Bentley, было сказано, что при создании новой модели Flying Spur компания старалась совместить современные высокие технологии и современный невероятно роскошный интерьер и общий внешний вид.
AvtoVolgograda.ru вчера в 07:21
Авто

Назван самый популярный возраст автомобиля в России

В возрастной группе 11 лет насчитывается 3,03 млн легковых.
CarsWeek.ru 01:53
Происшествия

Два человека погибли в результате ДТП в Петербурге

Два человека погибли и один пострадал в результате столкновения автобуса ПАЗ и легковых машин Huyndai Solaris и Audi Q3 в Санкт-Петербурге.
RT на русском 17:35
Культура

Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева

ТАСС 11:46
Армия и оружие

Первые российско-египетские учения войск ПВО начались в Египте

Народные новости 18:37
Гаджеты

Xiaomi Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro получили сертификат ЕЭК

Новейшие модели смартфонов Xiaomi получили сертификат от двух официальных органов – в Таиланде (NBTC) и в Европе (ЕЭК).
Anonsens 10:14
Общество

Нацбанк Украины выпустил 5 млн банкнот с краденым шрифтом

Национальный банк Украины выпустил 5 миллионов банкнот номиналом в одну тысячу гривен с краденым шрифтом.
Национальная служба новостей вчера в 05:53
Гаджеты

«Профессиональные» наушники Apple AirPods выйдут на следующей неделе

Наушникам приписывают систему активного шумоподавления, новый форм-фактор, датчик ЧСС и даже защиту от воды.
iXBT.com 06:10
Общество

«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым

РИА Новости 08:06
Происшествия

Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете

43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки привлечены к административной ответственности за развратные действия на борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Владивосток.
Российская газета вчера в 23:21
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное