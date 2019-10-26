РПЛ

Rostof.ruRostof.ruФК «Ростов» обыграл «Сочи» благодаря дублю Еременко

Ростов — Сочи
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
Роман Еременко
41′
Хорен Байрамян
Бактиер Зайнутдинов
63′
71′
Антон Заболотный
Александр Карапетян
Алексей Ионов
Александр Саплинов
76′
76′
Ибрагим Цаллагов
Дмитрий Полоз
Эльмир Набиуллин
79′
Антонсен Норманн
Данил Глебов
86′
86′
Никита Бурмистров
Акмаль Бахтияров
Ивелин Попов
88′
Данил Глебов
90′+2′
На 80-й минуте Еременко забил второй. У сочинцев была возможность сравнять счет после первого гола, но вратарь «Ростова» Егор Бабурин смог дважды отбить удары. Интересно, что не оставили шансов на победу «Сочи» те же футболисты, что вошли в основной состав в игре с «Зенитом».
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