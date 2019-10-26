РПЛ

Rostof.ruRostof.ruФК «Ростов» обыграл «Сочи» благодаря дублю Еременко

Ростов — Сочи
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
Роман Еременко
41′
Хорен Байрамян
Бактиер Зайнутдинов
63′
71′
Антон Заболотный
Александр Карапетян
Алексей Ионов
Александр Саплинов
76′
76′
Ибрагим Цаллагов
Дмитрий Полоз
Эльмир Набиуллин
79′
Антонсен Норманн
Данил Глебов
86′
86′
Никита Бурмистров
Акмаль Бахтияров
Ивелин Попов
88′
Данил Глебов
90′+2′
На 80-й минуте Еременко забил второй. У сочинцев была возможность сравнять счет после первого гола, но вратарь «Ростова» Егор Бабурин смог дважды отбить удары. Интересно, что не оставили шансов на победу «Сочи» те же футболисты, что вошли в основной состав в игре с «Зенитом».
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Дубль Еременко принес ФК «Ростов» победу в матче против «Сочи»

Rostov gazetaвчера в 14:26

Букмекеры уверены, что ФК «Ростов» возьмёт три очка в матче с «Сочи»

Donnews.ruвчера в 01:44

«Ростов» впервые в истории сыграет с «Сочи»

Privet-Rostov.ruвчера в 03:21

Карпин признался, что «Зенит» спустил команду на землю, и «Ростов» обыграл «Сочи». У Еременко – дубль и вообще отличный сезон

Sports.ruвчера в 17:05

Семейно-командное фото «Ростова» после победы над «Сочи»

Спорт-Экспрессвчера в 15:34

Доминирующий Еременко дублем обеспечивает победу «Ростова» над «Сочи» 26 октября

КП - Самаравчера в 13:50

«Ростов» — «Сочи» — 2:0, 26 октября 2019, обзор матча 14-го тура РПЛ

Чемпионатвчера в 14:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 00:26, Ашберн
Армия и оружие

Рота российской военной полиции прибыла в сирийский город Кобани

Известия вчера в 22:15
Фигурное катание

Евгения Медведева оценила своё выступление в Канаде

Ранее News.ru сообщал, что канадский тренер Евгении Медведевой Брайан Орсер не смог подобрать слов, чтобы объяснить неудачное выступление фигуристки на этапе Гран-при Skate Canada.
News.ru вчера в 21:50
Здоровье

Wired (США): беседа о сексе, которой у вас не было с родителями (Wired Magazine)

Есть в Италии одна исследовательская группа, она состоит из отца и дочери, и недавно они сделали публикацию о том, что женский оргазм — это миф, потому, что точки G не существует.
ИноСМИ вчера в 17:01
Общество

Мисс Украина-2019 рассказала, чей Крым

Победительница конкурса "Мисс Украина – 2019" Маргарита Паша заявила, что Крым является "территорией всех людей".
Московский Комсомолец вчера в 05:22
Армия и оружие

Источник Fox News намекнул на ликвидацию Аль-Багдади

По данным осведомленного источника телеканала в военных кругах, военные могли ликвидировать Абу Бакра Аль-Багдади.
РЕН ТВ вчера в 23:33
Армия и оружие

Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США

Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет к потере первой Калининградской области.
Lenta.ru вчера в 17:02
Политика

Зеленский прокомментировал свой разговор с националистами в Донбассе

iReactor вчера в 15:30
Автоспорт

Ферстаппен выиграл квалификацию «Формулы-1» в Мексике

Голландский пилот Макс Ферстаппен из Red Bull Racing показал лучшее время в квалификации Гран-при Мексики на чемпионате мира по автогонкам в классе машин «Формула-1».
Известия вчера в 15:34
Общество

Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева

ТАСС вчера в 11:46
Политика

Экс-депутат Рады предрёк украинской экономике сильный удар

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что энергетический сектор экономики Украины ждёт удар из-за дешёвого российского угля.
RT на русском 00:15
Происшествия

Солдат застрелил восемь сослуживцев в Забайкалье

Деловой квартал (Екатеринбург) 25 октября в 08:44
Происшествия

В Петербурге следователя оставили без ареста за взятку в 19 млн руб

По версии следствия, которую приводит пресс-служба, они участвовали в передаче взятки в 19 млн руб. Как отмечает пресс-служба, Шиманского освободили из-под стражи на месте.
РБК вчера в 18:50
Шоу-бизнес

Певица Адель после развода с мужем похудела до размера XS

Напомним, в апреле нынешнего года Адель развелась со своим мужем Саймоном Конески.
Вечерний курьер 25 октября в 15:17
Шоу-бизнес

Певица Любовь Успенская призналась, что не носит нижнего белья

Певица Любовь Успенская призналась, что не носит нижнего белья в ходе шоу «Бар в большом городе».
ФАН вчера в 19:14
Происшествия

В Кузбассе госпитализировали пострадавших в ДТП с вахтовым автобусом

РИА Новости вчера в 09:45
Общество

«Победа» повысит цены на билеты из-за рубежа на €5

Авиакомпания «Победа» с 28 октября повысит цены на билеты из-за рубежа на €5, а не на €25, как сообщалось ранее.
RT на русском вчера в 19:54
Кино

Завершены съемки нового фильма о Джеймсе Бонде

Коммерсантъ вчера в 13:18
Общество

Кардиган Курта Кобейна продан за $334 тысячи

RT на русском вчера в 22:44
Технологии

Google объявила о крупнейшем обновлении поисковика за пять лет

Google объявила о крупнейшем обновлении поисковика за пять лет.
Ведомости 25 октября в 08:55
Политика

Захарова ответила на заявление Минобороны Украины о войне с Россией

Lenta.ru 00:09
Общество

Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании

Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.
Газета.Ru 25 октября в 11:23
Шоу-бизнес

Громкий скандал: Наталья Рудова дала Малахову «публичную пощечину»

Актриса Наталья Рудова обвинила телеведущего Андрея Малахова в клевете из-за выпуска программы "Прямой эфир" об эскортницах.
Газета.Ru вчера в 13:22
Общество

Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России

Газета.Ru 25 октября в 15:51
Общество

Неурожай грибов и ягод стал причиной нашествия медведей в Забайкалье

Вызванная неурожаем ягод, грибов и орехов миграция медведей представляет угрозу жителям Забайкалья.
REGNUM вчера в 21:59
Политика

Экс-посол Австрии назвал условие отмены антироссийских санкций

Бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр заявил, что для отмены антироссийских санкций необходима поддержка группы стран.
RT на русском вчера в 20:43
Здоровье

Еще один украинец заболел дифтерией

Очередной случай дифтерии зафиксирован на Украине. Диагноз поставили 47-летнему жителю Тернополя.
Вести.Ru вчера в 13:26
Наука

Установлено, что неандертальцы первым из древних людей добыли огонь

Учеными-антропологами из Университета Коннектикута (Соединенные Штаты Америки) доказано, что неандертальцы первыми из древних людей научились разводить огонь, а не просто брать его от природных лесных пожаров.
Ugpressa.ru вчера в 23:58
Армия и оружие

США цинично обкрадывают Сирию с помощью курдских боевиков и ЧВК

Минобороны России представило доказательства того, что США, используя военных и ЧВК, занимаются незаконной добычей нефти на захваченных месторождениях в Сирии.
Экономика сегодня вчера в 13:14
Экономика

СМИ узнали о переговорах LVMH по покупке ювелирного бренда Tiffany

Французская группа компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) ведет переговоры о покупке американского бренда люксовых украшений Tiffany&Co. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с подробностями сделки.
РБК вчера в 21:22
Общество

Что ждет жителей Красноармейского района с 28 октября по 3 ноября

Овны Вам кажется, что все вокруг только и делают, что стараются уязвить ваше самолюбие.
Голос правды (ст. Полтавская) 00:05
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное