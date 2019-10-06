РПЛ

Городской репортерГородской репортерФК «Ростов» одержал уверенную победу над ЦСКА

ЦСКА — Ростов
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «ВЭБ Арена»
11′
Хорен Байрамян
12′
Данил Глебов
Марио Фернандес
30′
44′
Хорен Байрамян
Седрик Гогуа
Лукас Сантос
46′
58′
Данил Глебов
Бактиер Зайнутдинов
61′
Эльдор Шомуродов
Арнор Сигурдссон
Яка Бийол
67′
77′
Хорен Байрамян
Арсений Логашов
85′
Алексей Ионов
Александр Саплинов
86′
Александр Саплинов
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
89′
Никола Влашич
90′+3′
В выездном матче 12-ого тура РПЛ ростовский клуб победил со счетом 3:1. Об этом сообщает пресс-служба ФК «Ростов». На гостевом поле «Ростову» удалось забить три мяча. Открыл счет на 12-ой минуте Хорен Байрамян.
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