РПЛ
Городской репортерФК «Ростов» одержал уверенную победу над ЦСКА
|11′
Хорен Байрамян
|12′
Данил Глебов
Марио Фернандес
|30′
|44′
Хорен Байрамян
Седрик Гогуа
Лукас Сантос
|46′
|58′
Данил Глебов
Бактиер Зайнутдинов
|61′
Эльдор Шомуродов
Арнор Сигурдссон
Яка Бийол
|67′
|77′
Хорен Байрамян
Арсений Логашов
|85′
Алексей Ионов
Александр Саплинов
|86′
Александр Саплинов
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
|89′
Никола Влашич
|90′+3′
ЦСКА
Расстановка 3‑5‑2
35
Акинфеев
31
Шарлия
78
Дивеев
11
Сантос
2
Фернандес
8
Влашич
25
Бистрович
98
Обляков
20
Кучаев
9
Чалов
29
Бийол
1
Бабурин
34
Козлов
78
Чистяков
5
Хаджикадунич
28
Чернов
26
Саплинов
18
Зайнутдинов
17
Норманн
8
Попов
25
Логашов
14
Шомуродов
Ростов
Расстановка 4‑5‑1
В выездном матче 12-ого тура РПЛ ростовский клуб победил со счетом 3:1. Об этом сообщает пресс-служба ФК «Ростов». На гостевом поле «Ростову» удалось забить три мяча. Открыл счет на 12-ой минуте Хорен Байрамян.
Читать в источнике
Оценить15
Подробнее о событии
Показать все источники
Фанаты ЦСКА поддержали Гончаренко, Карпин повис на игроках «Ростова». Яркие фото
Чемпионат06 октября в 12:36
Карпин обыграл Гончаренко и вывел «Ростов» на первое место. Оборона ЦСКА — кошмар. Видео голов
Матч ТВ06 октября в 09:21
Автоматически обработаны 7023 источника, обновлено в 13:56, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработаны 7023 источника, обновлено в 13:56, Ашберн
Шоу-бизнес
Дочь Ксении Бородиной перенесла экстренную операцию
VSE42.RU вчера в 23:12
Шоу-бизнес
Умерла участница команды КВН «Сборная Снежногорска» Евгения Жарикова
Участница команды КВН "Сборная Снежногорска" из Мурманской области Евгения Жарикова, у которой в сентябре диагностировали онкологическое заболевание, скончалась в московской клинике, сообщил капитан команды и супруг Евгении Сергей Жариков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
РИА Новости вчера в 08:31
Игры
Sony выпустит PlayStation 5 в конце 2020 года
Sony выпустит игровую приставку следующего поколения - PlayStation 5 - как раз к праздничному сезону конца 2020 года В PlayStation 5 предусмотрена усовершенствованная графика, а также поддержка технологии трассировки лучей, способствующей реалистичному отображению световых эффектов на движущихся объектах, говорится в сообщении Sony.
Интерфакс 11:49
Шоу-бизнес
Сергей Семак сыграл свадьбу в Италии
Главный тренер футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак сыграл свадьбу в Италии.
Российская газета 12:16
Общество
Алибасов снова подаст иск к производителю «Крота» и компании «Ашан»
Продюсер Бари Алибасова заявил РИА Новости, что не расстроился из-за отказа суда удовлетворить его иск к производителю химического средства для очистки труб "Крот" и компании "Ашан" и намерен обратиться в суд второй инстанции.
РИА Новости 12:45
Единоборства
Промоутер Усика назвал причины нежелания провести бой с Устиновым
Напомним, что ранее Владимир Хрюнов, менеджер Устинова, заявил о готовности своего боксёра заменить Спонга в бою с Усиком, назначенном на следующую неделю.
Матч ТВ 09:19
Политика
В Кремле отреагировали на слова Лукашенко о Донбассе
Ранее во вторник в ходе форума в Минске белорусский лидер заявил, что в Донбассе с 2014 года продолжается конфликт между Россией и Украиной.
Lenta.ru 06:57
Спорт
Минспорт отправил в WADA разъяснительное письмо
Министерство спорта России отправило во всемирное антидопинговое агентство (WADA) письмо с ответами на интересующие вопросы.
Вести.Ru 13:25
Здоровье
В Краснодаре прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
Краснодарские врачи провели первую операцию по удалению родимого пятна у 6-месячной американки Луны Феннер.
РБК 07:26
Авто
В России появятся умные «лежачие полицейские»
Автоновости дня 01:28
Общество
Суд встал на сторону Black Star в споре с рэпером L’One
Мещанский районный суд Москвы оставил без удовлетворения исск о защите авторских прав рэпера L’One к музыкальному лейблу Black Star и его совладельцам Тимати и Павлу Курьянову.
АБН 11:31
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в тяжелом состоянии
Журналистам стало известно, что Анастасию Заворотнюк после завершения курса лечения по полису ОМС выписали из частной московской клиники, несмотря на то, что ее состояние остается тяжелым.
Вести.Ru 03:49
Игры
Релиз DOOM Eternal перенесли на весну 2020 года
Новая дата релиза Doom Eternal - 20 марта 2020 года.
Gmbox.ru 11:29
Политика
Россия отреагировала на планы США выйти из Договора по открытому небу
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова напоминала США, что Договор по открытому небу является важной частью обеспечения европейской безопасности.
Газета.Ru 13:12
Общество
В Бразилии нашли бутылку с посланием от советских моряков
РИА Новости 04:26
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru 08:39
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в убийстве студентки в Домодедово
По данным РИА Новости, обвиняемым в убийстве 17-летней студентки МГТУ имени Баумана является бывший муж старшей сестры девушки — Павел.
BFM.ru 06:38
Политика
Бывшим сотрудникам ФСБ могут ограничить выезд за границу
Законопроект о временном ограничении права на выезд из России бывших сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) может быть рассмотрен в первом чтении 17 октября.
Ридус 11:01
Экономика
ФНС рассказала о высоком уровне «серых» зарплат в России
Замглавы Федеральной налоговой службы (ФНС) России Светлана Бондарчук сообщила об обнаружении ведомством существенного расхождения данных о расходах россиян и их официальных доходах, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:20
Армия и оружие
Американского ветерана АТО экстрадируют в США. Даниил Безсонов
Украина стала пристанищем для международного сброда Сегодня в украинских СМИ началась «зрада» по поводу ареста и подготовке к экстрадиции ветерана АТО, американца Крейга Ленга.
Новостной фронт вчера в 15:19
Культура
Актриса из «Возвращения Мухтара» Марина Куклина умерла в 33 года
Актриса театра, кино и ТВ Марина Куклина, известная по ряду российских и украинских телесериалов, умерла 5 октября на 34-м году жизни.
Российская газета 06 октября в 08:43
Экономика
Путина предупредили об уходе автобрендов с российского рынка
В своем письме президенту РФ Владимиру Путину российские автодилеры предупредили о возможных последствиях повышения утилизационного сбора.
Ридус 09:34
Армия и оружие
Трамп пообещал не бросать сирийских курдов
Комсомольская правда 09:56
Хоккей
«Люди греются на курорте и поливают грязью государство. Мне кажется, лучше промолчать». Откровенное интервью Малкина «Матч ТВ»
Корреспондент «Матч ТВ» в Питтсбурге взял интервью у форварда «Пингвинз» Евгения Малкина.
Матч ТВ 13:08
Политика
Джим Керри опубликовал карикатуру на Трампа и Зеленского
Газета Кемерова вчера в 22:34