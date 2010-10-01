В выездном матче 12-ого тура РПЛ ростовский клуб победил со счетом 3:1. Об этом сообщает пресс-служба ФК «Ростов». На гостевом поле «Ростову» удалось забить три мяча. Открыл счет на 12-ой минуте Хорен Байрамян.

Происшествия Басманный суд продлил домашний арест Майкла Калви Басманный суд Москвы во вторник продлил домашний арест основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и топ-менеджера его компании Филиппа Дельпаля до 13 декабря, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Хоккей Дмитрий Орлов: «Кузнецова ждет большая игра» Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов отметил, что игра регулярного чемпионата с «Далласом» имеет большое значение для форварда команды Евгения Кузнецова.

Политика В ОБСЕ напомнили о ранее принадлежавшем России Крыме Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик напомнил, что Крымский полуостров до включения в состав Украинской ССР уже принадлежал России.

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в тяжелом состоянии Журналистам стало известно, что Анастасию Заворотнюк после завершения курса лечения по полису ОМС выписали из частной московской клиники, несмотря на то, что ее состояние остается тяжелым.

Экономика Минэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Политика Песков объяснил повышение зарплат Путину и Медведеву Повышение зарплат президента, премьер-министра, главы Следственного комитета и генерального прокурора России является плановым.

Происшествия ФБР назвало самого активного серийного убийцу в истории США Федеральное бюро расследований (ФБР) США назвало серийного убийцу с самым большим числом жертв.

Недвижимость Новостройки в России выросли в цене почти на 12% Как сообщало ИА REGNUM, средняя стоимость квартир в России во втором квартале 2019 года выросла на 6,9%. По данным аналитиков компании Колди, это почти в пять раз больше прошлогодних темпов роста.

Космос На орбите Сатурна нашли 20 новых спутников Астрономы недавно сделали очередное открытие, обнаружив на орбите Сатурна 20 мелких спутников, о которых ранее не было ничего известно.

Происшествия ZDF: власти Германии признали инцидент в Лимбурге терактом Власти Германии признали терактом инцидент в городе Лимбург-ан-дер-Лан, передает телеканал ZDF.

Армия и оружие В Кремле прокомментировали вывод войск США из Сирии Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США не уведомили Россию о выводе войск из Сирии.

Экономика Экс-глава «Магнита» нашла новую работу Бывший генеральный директор «Магнита» Ольга Наумова, покинувшая пост главы ретейлера в июне 2019 года, возглавила логистическую компанию LORUS SCM, основным акционером которой является председатель совета директоров «Соллерс» и основной владелец этой компании Вадим Швецов.

Шоу-бизнес Слухам вопреки: Вера Брежнева и Константин Меладзе вместе вышли в свет На днях в Сети появилась информация о том, что 56-летний продюсер и композитор Константин Меладзе за спиной супруги Веры Брежневой крутит роман с 31-летней солисткой «ВИА Гры» Эрикой Герцег.

Политика Лукашенко назвал ситуацию в Донбассе конфликтом России и Украины Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Донбассе с 2014 года идет конфликт между Россией и Украиной.

Происшествия Экс-начальник рудника «Мир» найден мертвым в СИЗО Бывший начальник подземного рудника «Мир» Алексей Буксер найден мертвым в СИЗО города Якутска.

Общество Врач перечислил признаки рака на теле человека Известный врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" перечислил симптомы, которые могут говорить о развитии онкологических заболеваний.

Кино Вышел первый трейлер биографического фильма о Децле Опубликован трейлер громко ожидаемого документального фильма журналиста Романа Супера "С закрытыми окнами", ленты, посвященной Кириллу Толмацкому, более известному как Децл.

Транспорт Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".

Здоровье Краснодарские врачи прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена» В Краснодарском крае девочке из США Луне Феннер сделали первую операцию по удалению родимого пятна на лице.

Шоу-бизнес Муж скрывал от Лолиты роман с косметологом из Белоруссии Фото: Личные архивы "Тайную любовь" тренера по фитнесу Иванова зовут Ольга Кулиева, она — землячка самого Дмитрия, из его родной Белоруссии.

Политика Плавучий космодром «Морской старт» перенесут из США в Россию Плавучий космодром «Морской старт», владельцем которого является российская группа компаний S7, будет отправлен из США в Россию.

Общество Роструд напоминает о длинных выходных в ноябре В этом году в связи с празднованием Дня народного единства россиян ждут трехдневные выходные.

Космос Опубликованы фото обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад Российский государственный архив научно-технической документации (РГАНТД) показал одни из первых фотоснимков обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад.