Футбол
КП - Ростов-на-ДонуФК «Ростов» оштрафовали за поведение фанатов в матче с «Краснодаром»
Контрольно-дисциплинарного комитета РФС оштрафовал желто-синих за поведение фанатов в матче с «Краснодаром». Болельщики желто-синих сидели на защитном ограждении. В комитете пояснили, что такое нарушение создало угрозу из жизни и здоровью.
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ФК «Ростов» оштрафовали на 50 тыс. рублей за поведение болельщиков в Краснодаре
Коммерсантъ Ростов-на-Дону09:00
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