Контрольно-дисциплинарного комитета РФС оштрафовал желто-синих за поведение фанатов в матче с «Краснодаром». Болельщики желто-синих сидели на защитном ограждении. В комитете пояснили, что такое нарушение создало угрозу из жизни и здоровью.

ФК «Ростов» оштрафовали за поведение фанатов в матче с «Краснодаром»

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