Футбол

КП - Ростов-на-ДонуКП - Ростов-на-ДонуФК «Ростов» оштрафовали за поведение фанатов в матче с «Краснодаром»

Контрольно-дисциплинарного комитета РФС оштрафовал желто-синих за поведение фанатов в матче с «Краснодаром». Болельщики желто-синих сидели на защитном ограждении. В комитете пояснили, что такое нарушение создало угрозу из жизни и здоровью.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Ростов» оштрафовали на 50 тысяч рублей за поведение фанатов в игре с «Краснодаром»

Спорт-Экспресс06:09

РФС оштрафовал ФК «Ростов» после матча с «Краснодаром»

161.ru07:50

ФК «Ростов» оштрафовали за поведение фанатов на матче с «Краснодаром»

Donday.ru10:39

ФК «Ростов» оштрафовали за поведение фанатов в матче с «Краснодаром»

КП - Ростов-на-Дону11:09

ФК «Ростов» оштрафовали на 50 тыс. рублей за поведение болельщиков в Краснодаре

Коммерсантъ Ростов-на-Дону09:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 11:17, Ашберн
Политика

Азербайджан вручил ноту протеста послу РФ из-за НКР

Азербайджанский МИД вручил ноту протеста послу России в Баку Михаилу Бочарникову. Российского посла вызвали в среду, 6 ноября.
VSE42.RU вчера в 20:47
Происшествия

В Австрии подтвердили задержание экс-чиновника Минкультуры России Мазо

Австрия по запросу Испании задержала бывшего директора департамента Минкультуры России Бориса Мазо.
RT на русском 10:18
Шоу-бизнес

В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось ее фото с мужем

На странице звезды "Моей прекрасной няни" российской актрисы Анастасии Заворотнюк в Instagram появилось сегодня фотография артистки с мужем - фигуристом Петром Чернышевым.
Российская газета 10:37
Транспорт

Названа стоимость билетов на поезда в Крым

Ранее сообщалось, что с 8 ноября в продажу поступят билеты на поезда в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга.
Lenta.ru 11:09
Политика

Макрон объяснил «смерть мозга» НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО находится в коматозном состоянии, поскольку координация по стратегическим решениям между США и союзниками по Североатлантическому альянсу полностью отсутствует.
Газета.Ru 07:49
Общество

Счетная палата предупредила о риске сокращения населения России

Россия может не достигнуть национальной цели устойчивого естественного роста численности населения, говорится в докладе Счетной палаты.
Ведомости вчера в 20:06
Политика

«Нафтогаз» отказался обнулять 22 млрд долларов

На своей странице в «Facebook» главы «Нафтогаза» Андрей Коболев написал, что российская сторона предлагает «понять и простить» три миллиарда долларов по Стокгольмскому решению, отказаться от иска еще на 12 миллиардов долларов и от штрафа в 7 млрд .
Алтайская правда 05 ноября в 21:55
Политика

Украина назвала новый способ заблокировать «Северный поток-2»

Украина обжалует в суде ЕС возможное решение властей Германии сделать исключение из правил Еврокомиссии для трубопровода «Северный поток-2».
РБК 10:37
Наука

Впервые за 20 лет обнаружен новый штамм ВИЧ

БИЗНЕС Online 00:14
Политика

Эрдоган вновь пригрозил ЕС открыть границы для беженцев

Президент Турции Тайип Эрдоган вновь предупредил, что его страна откроет границы с европейскими странами для беженцев, если не получит достаточной поддержки от ЕС.
РИА Новости 11:12
Политика

Захарова прокомментировала заявление пресс-секретаря Deutsche Welle

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что пресс-секретарь Deutsche Welle (DW) Кристоф Юмпельт отрицает факт встречи представителя медиахолдинга с главой пресс-центра МИД РФ.
РИА Новости 05:31
Шоу-бизнес

Киану Ривз представил всем свою новую девушку

На днях 55-летний Киану Ривз оказался в центре внимания гостей, пришедших в Музей Искусств на благотворительное художественно-кинематографическое мероприятие.
7Дней.ру 04 ноября в 12:00
Общество

В России ветхие дома планируют ремонтировать за счет населения

Капремонт домов с уровнем износа больше 70 процентов предлагается ремонтировать за счет собственников.
Общественная электронная газета 00:42
Хоккей

СКА и «Ак Барс» поменяются игроками

Хоккейные клубы СКА и «Ак Барс» совершат обмен игроками.
Коммерсантъ Санкт-Петербург вчера в 07:57
Общество

Гидрометцентр предупредил о резком похолодании к концу недели

В Центральной России ожидается резкое похолодание.
Lenta.ru 04:04
Политика

Президенту Казахстана понравился Омск

Как сообщало ИА REGNUM, Касым-Жомарт Токаев приехал в Омск 7 ноября, чтобы поучаствовать в XVI Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
REGNUM 10:26
Здоровье

Первые симптомы рака печени назвали врачи

Врачи перечислили первые симптомы, на которые жалуются пациенты с раком печени, об этом проинформировали медицинские специалисты сотрудники центра Исследования рака (Великобритания).
Ugpressa.ru 05 ноября в 11:54
Космос

Нечего надеть: как отсутствие подходящих скафандров на полгода отсрочило «женский» выход в космос

Forbes 01 ноября в 02:00
Спорт

Поляк Витольд Банька избран новым президентом WADA

Министр спорта и туризма Польши 35-летний Витольд Банька избран новым президентом Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Известия 10:22
Финансы

Reuters: Россия в 2020 году изменит валютную структуру ФНБ

Министерство финансов России планирует в следующем году изменить структуру валют Фонда национального благосостояния (ФНБ), заявил Reuters источник в ведомстве.
Коммерсантъ 08:30
Происшествия

Первый замглавы Новотроицка арестован на 2 месяца

Беловка.рус 02:39
Происшествия

Напавшие на погранзаставу в Таджикистане оказались сторонниками ИГ

Газета.Ru вчера в 05:46
Шоу-бизнес

Наташа Королева рассказала, как из-за интимных фото потеряла ребенка

Наташа Королева рассказала, как из-за интимных фото потеряла ребенка.
ФАН 02:25
Армия и оружие

Их не остановить: российские дроны-камикадзе вызвали беспокойство в США

Военные аналитики США с тревогой сообщают о потенциальной угрозе, которую представляют российские беспилотные летательные аппараты и способы их боевого применения.
Российская газета 05:35
Шоу-бизнес

Располневшая Кристина Агилера показала фигуру в прозрачном боди

На своем новом шоу певица показала пышную фигуру в прозрачном боди, а также продемонстрировала еще много откровенных нарядов.
Дни24 04:39
Политика

Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Lenta.ru 08:00
Общество

Словарь Collins назвал словом года «климатическую забастовку»

Британский словарь Collins назвал "Слово 2019 года" - это climate strike, "климатическая забастовка".
Московский Комсомолец 07:54
Общество

В российских тюрьмах МВД заглушит сотовую связь

Инициатива предполагает то, что сотовые операторы будут должны отключить услуги связи для номеров определенных абонентов.
RuNews24.ru вчера в 01:38
Экономика

Мировой долг достиг рекордных $188 трлн

Объем мирового долга - государственного и частного - достиг рекордного значения в $188 трлн, или 230% мирового ВВП, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, открывая XX ежегодную конференцию имени Жака Полака в Вашингтоне.
ТАСС 09:02
Общество

Британцев поразила репетиция парада на Красной площади

В Москве на Красной площади прошла генеральная репетиция исторической реконструкции парада 7 ноября 1941 года, с которого войска Красной армии уходили на фронт.
Газета Кемерова 02:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ростов
Российский футбольный клуб
Профессиональный российский футбольный клуб из Ростова-на-Дону. Основан 10 мая 1930 года. В 1950 году клуб впервые принял участие в розыгрыше чемпионата СССР по футболу, наивысшего результата достиг в 1991 году, заняв 4-е место в турнире клубов Первой лиги, что позволило клубу уже следующий сезон начать в элитном дивизионе только что образованного чемпионата России. Наивысшим достижением в чемпионате России для клуба является 2 место, на котором клуб расположился в чемпионате 2015/16 годов. Победитель Первого дивизиона 2008 года...
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное