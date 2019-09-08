Десять тысяч жителей Ростова-на-Дону пришли, чтобы увидеть товарищеский матч между молодежной сборной Сирии и ФК "Ростов". Впрочем нашлись болельщики и у арабских футболистов - несколько сотен выходцев с Ближнего Востока приехали на стадион "Олимп-2" ради поддержки своих земляков.

Экономика В Госдуме предлагают установить единую минимальную цену на сигареты Катасонов отметил, что, согласно законопроекту, минимальная цена на табачные изделия будет зависеть от налоговой нагрузки и каждый год автоматически пересчитываться.

Здоровье Схема лечения ВИЧ дала сбой в неволе Как говорилось в обращении, ряд аукционов Минздрава РФ, объявленных до исключения ФСИН из закупок, не состоялись и позже были переобъявлены, но уже без указания ФСИН в качестве потенциального получателя — соответственно, даже в случае заключения контрактов Минздравом заключенные ВИЧ-инфицированные этих препаратов не получат.

Общество Роскачество нашло токсины в сухих завтраках для школьников Эксперты отобрали 18 наиболее популярных на российском рынке брендов сухих завтраков в виде шоколадных шариков стоимостью от 12 до 186 рублей за 100 граммов продукта.

Происшествия В Грозном мужчина открыл стрельбу по сотрудникам ГИБДД Местный житель в Грозном открыл стрельбу по полицейским из машины, ответным огнем он был уничтожен, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе МВД по Чечне.

Политика Путин уволил помощника Бастрыкина Владимир Путин освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова, сообщил "Коммерсант".

Политика Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей. Об этом стали массово писать средства массовой информации Украины.

Политика Google ответила на обвинения во вмешательстве в российские выборы Компания Google в ответ на обвинения РФ в распространении политической рекламы в «день тишины» сообщила, что поддерживает ответственную политическую рекламу, соответствующую законодательству.

Финансы Центробанк РФ снизил ключевую ставку до 7% годовых Сегодня, 6 сентября 2019 года, совет директоров Центробанка РФ принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7% годовых.

Экономика Российский уголь адаптируется к Украине В июле российские угольные компании поставили на территорию Украины 394,8 тыс. тонн угля, следует из данных ЦДУ ТЭКа.

Политика Зеленский хочет провести ещё один обмен пленными до конца года Украинские власти рассчитывают на проведение ещё одного обмена удерживаемыми лицами с Россией до конца текущего года.

Политика В ЕК назвали дату проведения переговоров по газу с Россией и Украиной В Европейской комиссии назвали дату проведения переговоров по газу с Россией и Украиной.

Политика Вышинский признался в получении наград от России Главный редактор портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский после возвращения в Россию по обмену задержанными между Москвой и Киевом признался в получении награды от российской стороны.

Транспорт Сотни рейсов British Airways отменены в связи с забастовкой пилотов Сотни рейсов авиакомпании British Airways были отменены в понедельник, 9 сентября, в первый день беспрецедентной 48-часовой забастовки пилотов британского перевозчика, добивающихся повышения оплаты труда.

Космос Ученые получают возможность точнее оценить размер исходной атмосферы Марса Оценка толщины исходной атмосферы Марса, в свою очередь, позволяет оценить возможность существования в древнем на поверхности планеты условий для жизни.

Футбол Кикнадзе рассказал об интересе «Локо» к топ-игроку Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе рассказал, что перед самым закрытием летнего трансферного окна «железнодорожники» могли подписать футболиста мирового уровня.

Политика «Единая Россия» по экзит-полу набирает 69,9% голосов в Татарстане «Единая Россия» по данным экзит-пола фонда «Общественное мнение — Татарстан» побеждает на выборах в Госсовет республики с результатом 69,9%. Об этом сообщил социолог Андрей Тузиков на брифинге в пресс-центре регионального ЦИКа.

Гаджеты Intel признала потерю доли рынка процессоров Последние два с половиной года на рынке процессоров наблюдается оживление, какого не было долго.

Экономика В России увеличат детские пособия Из федерального бюджета России планируют выделить втрое больше средств на выплаты пособий в связи с рождением или усыновлением первого ребенка.

Гаджеты Nintendo запатентовала «гибкие» контроллеры Joy-Con для Switch Компания Nintendo подала в США заявку на патент «гибких» контроллеров к консоли Switch. Об этом 9 сентября сообщил портал Enganget.

Авто ВАЗ-2101-«копейка» признана самой популярной машиной СССР Первой с конвейера сошла модель «ВАЗ-2101», которая смогла в короткие сроки стать самым востребованным автомобилем в СССР.