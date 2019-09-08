Футбол
Российская газетаФК «Ростов» в товарищеском матче разгромил сборную «Сирии»
Десять тысяч жителей Ростова-на-Дону пришли, чтобы увидеть товарищеский матч между молодежной сборной Сирии и ФК "Ростов". Впрочем нашлись болельщики и у арабских футболистов - несколько сотен выходцев с Ближнего Востока приехали на стадион "Олимп-2" ради поддержки своих земляков.
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«Ростов» разгромил Сирию в товарняке. Матч мог пройти летом в Дамаске, но ФИФА отказала
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«Матч мира»: эмоции болельщиков и яркие голы в игре «Ростова» и сборной Сирии
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