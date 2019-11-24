РПЛ

Блокнот Ростов-на-ДонуБлокнот Ростов-на-ДонуФК «Ростов» подаст жалобу на судейство в матче с «Динамо»

Динамо — Ростов
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, 23 ноября
Москва, Стадион «ВТБ Арена»
2′
Деннис Хаджикадунич
13′
Ивелин Попов
Максимилиан Филипп
33′
Заурбек Плиев
Сергей Паршивлюк
38′
59′
Данил Глебов
Бактиер Зайнутдинов
Себастьян Шиманьски
60′
Роман Евгеньев
Тони Шуньич
72′
Сильвестр Игбоун
Клинтон Н`Жи
81′
Максимилиан Филипп
90′
90′+1′
Хорен Байрамян
Александр Долгов
Роман Нойштедтер
90′+5′
Сергей Паршивлюк
90′+7′
ФК «Ростов» собирается подать жалобу на работу судей в матче 17-го тура РПЛ с московским «Динамо». Об этом сообщили в пресс-службе клуба.
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