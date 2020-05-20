Коронавирус
1rnd.ruФК «Ростов» получил результаты тестов на коронавирус
Футбольный клуб «Ростов» получил результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию. Все они оказались отрицательными, об этом сообщили в пресс-службе клуба.
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Общество
Голикова заявила, что решение по ЕГЭ примут в ближайшее время
Решение о дате проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) будет принято в ближайшее время.
ТАСС 04:35
Армия и оружие
США обеспокоены беспилотным режимом Су-57
РЕН ТВ вчера в 20:03
Общество
На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»
На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
BFM.ru вчера в 10:39
Общество
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
Политика
Украинский телеведущий оскорбил русскоязычных соотечественников
Львовский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов считает, что русскоговорящие граждане Украины - "одноклеточные".
Газета.Ru вчера в 23:02
Шоу-бизнес
Павел Прилучный задолжал коммунальщикам и проиграл суд
Павел Прилучный задолжал коммунальщикам и проиграл суд Павел Прилучный проиграл суд.
Экспресс газета 04:45
Общество
Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом стабилизируется
Ситуация с коронавирусом в России постепенно стабилизируется, особенно в Москве, заявил премьер-министра РФ Михаил Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 05:23
Шоу-бизнес
Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках
Оправившаяся Надежда Бабкина появилась на съемках, сообщает ToDay News Ufa. Надежда Бабкина перенесла серьезную болезнь.
ToDay News Ufa вчера в 11:05
Происшествия
В Южно-Сахалинске напали на сотрудника мэрии
В Южно-Сахалинске неизвестные напали на сотрудника городской администрации, который сделал им замечание.
Российская газета 03:35
Общество
В лесу на Урале обнаружили более полусотни новых иномарок
На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости вчера в 09:20
Энергетика
Турции оказался не нужен российский газ
Российский газ оказался не нужен Турции из-за резкого увеличения поставок сжиженного природного газа (СПГ).
Lenta.ru 04:02
Фигурное катание
Алина Загитова отмечает 18-летие
Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist 18 мая в 02:39
Политика
Совфед одобрил закон о дистанционном голосовании
Совет Федерации одобрил на заседании в среду закон, разрешающий при режиме чрезвычайной ситуации или повышенной готовности отложить выборы главы региона.
РИА Новости 05:41
Политика
Зеленский анонсировал нормандский саммит после окончания пандемии
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующая встреча лидеров стран нормандской четверки (Украина, Россия, Франция, Германия) по урегулированию ситуации на Донбассе состоится после окончания пандемии коронавируса.
РБК 04:36
Политика
Опубликована запись разговора Порошенко и Байдена о миллиардной взятке
На Украине была обнародована запись телефонного разговора бывшего вице-президента США Джо Байдена с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
Pravda.Ru вчера в 08:46
Общество
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
Общество
Тульские власти наказали медсестру за прозрачный защитный костюм
К медсестре инфекционного госпиталя в Тульской областной клинической больнице применили дисциплинарное взыскание после того, как она вышла на работу в прозрачном защитном костюме, через который было видно купальник.
РБК вчера в 18:27
Политика
Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
Коммерсантъ вчера в 07:52
Экономика
Кредитование населения упало до уровня 2015 года
В результате Сбербанк впервые за три года сократил портфель кредитов населению.
Ведомости вчера в 17:01
Здоровье
Назван новый эпицентр пандемии коронавируса
Латинская Америка может стать новым очагом пандемии коронавируса.
Lenta.ru 02:33
Шоу-бизнес
Отцом ребенка Марии Порошиной оказался чиновник из Совета Федерации
Существует еще одна версия о том, кто же на самом деле является отцом пятого ребенка актрисы.
Киноафиша России 05:22
Экономика
Всемирный банк: 60 млн человек могут стать нищими из-за пандемии
До 60 млн человек могут обнищать из-за пандемии коронавируса, сказал глава Всемирного банка (ВБ) Дэвид Малпасс.
Коммерсантъ 03:15
Кино
Татьяна Тарасова раскритиковала фильм «Лед»
Тренера по фигурному катанию попросили поделиться впечатлениями от просмотра фильма Жоры Крыжовникова «Лед».
Вокруг ТВ 02:52
Шоу-бизнес
В Сеть попали фото Аллегровой без парика и грима
По словам Богдановича, фото сделано в Майами. Аллегрова стоит в компании своих друзей. Императрицу отечественного шоу-бизнеса трудно узнать.
News.ru 17 мая в 07:42
Энергетика
Россия увеличила импорт бензина из Белоруссии
Россия в апреле увеличила импорт бензина из Белоруссии, пишет ценовое агентство Аrдиs.
Газета.Ru 18 мая в 12:19
Политика
Гордон делал интервью со Стрелковым и Поклонской для спецслужб
Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что делал интервью с Натальей Поклонской и Игорем Стрелковым по заданию украинских спецслужб.
Pravda.Ru вчера в 06:15
Экономика
«Роснефть» подала в суд на РБК за публикацию о Венесуэле
В "Роснефти" подчеркнули, что редакция РБК использовала провокационное заявление, чем спровоцировала волну дезинформации в печатных и электронных СМИ. yandex.ru Отмечается, что редакция Р БК отказалась опровергнуть эту инфо рмацию и принести публичные извинения за распространение информации, дезориентирующей рынок и наносящей существенный матери альный ущерб Компании.
SM News 05:34
Происшествия
В Брянске задержали высокопоставленного следователя за взятку в 5 млн
Передача следующей части взятки происходила под контролем сотрудников правоохранительных органов и 17 октября 2019 года начальник следственного отдела был задержан с поличным в здании УМВД России по Брянской области при попытке получить от обвиняемого ещё 1,105 млн рублей.
REGNUM 05:35