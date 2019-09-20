Футбол
RT на русскомФК «Ростов» пригласил на матч теннисиста Медведева
Футбольный клуб «Ростов» пригласил российского теннисиста Даниила Медведева и его отца на один из домашних матчей команды.
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«Ростов» в своём официальном «твиттере» обратился к российскому теннисисту Даниилу Медведеву после интервью, в котором он рассказал о своих футбольных предпочтениях.Чемпионат04:01
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Политика
В Оренбург прибыл Владимир Путин
REGNUM вчера в 23:41
Культура
Микки Рурк попросил похоронить его на Украине
Американский боксер и актер Микки Рурк неожиданно заявил, что завещает похоронить себя на Украине.
Телепрограмма 01:24
Политика
Киев заявил о возможности выборов в Донбассе по законам Украины
Выборы в Донбассе должны проводиться на основе украинского закона, который не предусматривает существования самопровозглашенных Луганской (ЛНР) и Донецкой (ДНР) республик и «иностранных вооруженных формирований».
Известия 08:31
Армия и оружие
Сенатор сравнил ПВО России и США
Известия 09:05
Происшествия
Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу
Задержанного якутского шамана Александра Габышева доставили в Якутск и поместили в Якутский республиканский психоневрологический диспансер, сообщается на сайте Минздрава республики.
Lenta.ru 04:12
Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM 04:42
Политика
Зеленского рассмешила шутка про усы Лукашенко
Президента Украины Владимира Зеленского во время закрытой части форума YES рассмешила шутка про стереотипный чат между странами, которую показала студия «Квартал 95».
Известия вчера в 22:15
Политика
В ГД призвали ввести штрафы для Google и Facebook за вмешательство
Глава комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарёв заявил, что необходимо внести поправки в законодательство, чтобы Google и Facebook несли финансовую ответственность за нарушения российских законов.
RT на русском 07:50
Футбол
«Базель» разгромил «Краснодар» в матче Лиги Европы
News.ru вчера в 14:43
Общество
В Росгидрометцентре предложили москвичам не ждать бабьего лета
16 сентября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал РБК, что Москву ожидает третья волна бабьего лета.
РБК 10:46
Общество
Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму
Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».
RT на русском 08:14
Шоу-бизнес
Показавшую шпагат Макееву сравнили с Волочковой
Знаменитая актриса вызвала гнев поклонников смелой публикацией в "Инстаграм". Анастасия Макеева в купальнике продемонстрировала шпагат.
Дни.ру вчера в 09:30
Происшествия
Осуждены участники бандитского налёта на больницу в Петербурге
Сестрорецкий районный суд Санкт-Петербурга осудил троих злоумышленников, которые 29 марта 2019 года осуществили разбойное нападение на городскую больницу №40 в Курортном районе Северной столицы.
REGNUM 10:18
Политика
Экс-премьер Британии Кэмерон рассказал о встречах с Путиным
Экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон выпустил мемуары "Для сведения".
РЕН ТВ 09:24
Общество
Медведев призвал чиновников мечтать при решениях о развитии городов
Премьер-министр России Дмитрий Медведев посоветовал губернаторам и мэрам больше мечтать, чтобы улучшать города.
RT на русском 09:50
Культура
Первая мультимедийная выставка Никаса Сафронова открылась в Москве
Первая мультимедийная выставка Никаса Сафронова "Иные миры" открылась в Государственном музее современной истории России в четверг вечером.
ТАСС вчера в 11:43
Происшествия
Заключенные подняли бунт в дагестанской колонии
Заключенные подняли бунт в колонии общего режима в Дагестане, потребовав встречи с представителем республиканского управления ФСИН.
Вести.Ru 09:09
Происшествия
Умер один из северокорейских браконьеров, задержанных в Японском море
Один из северокорейских браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников, умер.
ТАСС 05:45
Политика
Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной
Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
РИА Новости вчера в 16:18
Кино
Умер актер из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей»
Lenta.ru 09:42
Происшествия
В Кремле не знают о приговоре сектантам в Саратове
Представителя Кремля просили дать комментарий о тюремных сроках для шести адептов секты.
REGNUM 08:17
Политика
США ввели санкции против Национального банка Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ввел санкции против Национального банка Ирана.
РИА Новости 10:56
Космос
Завершена сборка центрального блока ракеты США для полетов на Луну
Американское космическое агентство НАСА завершило сборку центрального блока тяжелой ракеты Space Launch System (SLS), которую планируют использовать для отправки астронавтов на Луну.
Взгляд.ру 07:47
Экономика
Произошел сбой в получении СМС абонентами «Билайна»
Пользователи оператора «Вымпелком» (бренд «Билайн») сообщили о трудностях с получением СМС-сообщений от некоторых банков, свидетельствуют данные сервиса Downdetecor.
Коммерсантъ 10:07