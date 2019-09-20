с чего всё началось

Футбольный клуб «Ростов» пригласил российского теннисиста Даниила Медведева и его отца на один из домашних матчей команды.

Культура Микки Рурк попросил похоронить его на Украине Американский боксер и актер Микки Рурк неожиданно заявил, что завещает похоронить себя на Украине.

Политика Киев заявил о возможности выборов в Донбассе по законам Украины Выборы в Донбассе должны проводиться на основе украинского закона, который не предусматривает существования самопровозглашенных Луганской (ЛНР) и Донецкой (ДНР) республик и «иностранных вооруженных формирований».

Происшествия Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу Задержанного якутского шамана Александра Габышева доставили в Якутск и поместили в Якутский республиканский психоневрологический диспансер, сообщается на сайте Минздрава республики.

Политика В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51» Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.

Политика Зеленского рассмешила шутка про усы Лукашенко Президента Украины Владимира Зеленского во время закрытой части форума YES рассмешила шутка про стереотипный чат между странами, которую показала студия «Квартал 95».

Политика В ГД призвали ввести штрафы для Google и Facebook за вмешательство Глава комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарёв заявил, что необходимо внести поправки в законодательство, чтобы Google и Facebook несли финансовую ответственность за нарушения российских законов.

Общество В Росгидрометцентре предложили москвичам не ждать бабьего лета 16 сентября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал РБК, что Москву ожидает третья волна бабьего лета.

Общество Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».

Шоу-бизнес Показавшую шпагат Макееву сравнили с Волочковой Знаменитая актриса вызвала гнев поклонников смелой публикацией в "Инстаграм". Анастасия Макеева в купальнике продемонстрировала шпагат.

Происшествия Осуждены участники бандитского налёта на больницу в Петербурге Сестрорецкий районный суд Санкт-Петербурга осудил троих злоумышленников, которые 29 марта 2019 года осуществили разбойное нападение на городскую больницу №40 в Курортном районе Северной столицы.

Общество Медведев призвал чиновников мечтать при решениях о развитии городов Премьер-министр России Дмитрий Медведев посоветовал губернаторам и мэрам больше мечтать, чтобы улучшать города.

Культура Первая мультимедийная выставка Никаса Сафронова открылась в Москве Первая мультимедийная выставка Никаса Сафронова "Иные миры" открылась в Государственном музее современной истории России в четверг вечером.

Происшествия Заключенные подняли бунт в дагестанской колонии Заключенные подняли бунт в колонии общего режима в Дагестане, потребовав встречи с представителем республиканского управления ФСИН.

Политика Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.

Происшествия В Кремле не знают о приговоре сектантам в Саратове Представителя Кремля просили дать комментарий о тюремных сроках для шести адептов секты.

Политика США ввели санкции против Национального банка Ирана Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ввел санкции против Национального банка Ирана.

Космос Завершена сборка центрального блока ракеты США для полетов на Луну Американское космическое агентство НАСА завершило сборку центрального блока тяжелой ракеты Space Launch System (SLS), которую планируют использовать для отправки астронавтов на Луну.