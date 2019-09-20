Футбол
RT на русскомФК «Ростов» пригласил на матч теннисиста Медведева
Футбольный клуб «Ростов» пригласил российского теннисиста Даниила Медведева и его отца на один из домашних матчей команды.
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«Ростов» в своём официальном «твиттере» обратился к российскому теннисисту Даниилу Медведеву после интервью, в котором он рассказал о своих футбольных предпочтениях.Чемпионат04:01
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Происшествия
Двое жителей Приангарья заблудились в тайге, отправившись за грибами
REGNUM 18 сентября в 22:53
Кино
Драконы, слоны и битлы: сиквел «Вия» борется с авторским кино
Известия вчера в 17:02
Футбол
«Краснодар» объявил о расторжении контракта с Павлом Мамаевым
РИА Новости 13:51
Происшествия
Во Владивостоке загорелся торговый центр
Во Владивостоке загорелся торговый центр «Максим», огонь охватил 1 тыс. квадратных метров.
RT на русском 17:40
Кино
Умер актер из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей»
Реальное время 19:07
Театры
Поддержавшая Павла Устинова пермская актриса уволилась из театра
Актриса пермского Театра-Театра Дарья Егорова, поддержавшая со сцены фигуранта «московского дела» Павла Устинова, написала заявление об увольнении по собственному желанию.
Рифей-Пермь 07:37
Происшествия
Якутского шамана Габышева отправили в психбольницу
Шаман Александр Габышев, задержанный в четверг, 19 сентября, в Бурятии, доставлен в Якутск и направлен в Якутский республиканский психоневрологический диспансер (ЯРПНД), сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
Интерфакс 03:35
Интернет
Facebook приостановил работу десятков тысяч приложений
Компания Facebook приостановила работу десятков тысяч приложений в рамках внутреннего расследования после скандала со сбором персональных данных, главным фигурантом которого стала фирма Cambridge Analytica.
Rambler News Service 15:26
Политика
Трамп призывал Зеленского помочь с расследованием против Байдена — WSJ
Американский президент Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским призывал украинского лидера помочь с расследованием против бывшего вице-президента США Джо Байдена.
REGNUM 17:56
Технологии
В Великобритании похвалили российскую плавучую АЭС
Британское издание The Independent похвалило российскую плавучую атомную электростанцию "Академик Ломоносов".
Вести.Финанс 18 сентября в 07:03
Армия и оружие
Минобороны ответило на слова генерала США о прорыве ПВО Калининграда
Ранее командующий ВВС США в Европе генерал Джеффри Харриган заявил, что у американских Военно-воздушных сил есть план прорыва калининградской системы ПВО.
Телеканал 360° 06:18
Экономика
Правительство одобрило повышение МРОТ с 1 января
Кабинет министров РФ одобрил законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 7,5% — до 12 тысяч 130 рублей, передает ТАСС.
Вести.Ru вчера в 07:37
Общество
Ректор МГУ не поддержал обязательный ЕГЭ по иностранному языку
Ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий не поддерживает введение обязательного Единого государственного экзамена по иностранному языку, считает, что в этом вопросе необходим эксперимент.
РИА Новости вчера в 06:43
Шоу-бизнес
Мария Миронова: «Мужа зовут Андрей, мы поженились на Санторини»
Актриса решила прекратить этот «цирк шапито» и заявила в Instagram-аккаунте, ее мужа зовут Андрей, и поженились они на Санторини.
Актуальные Новости 08:10
Здоровье
В Минздраве заявили об отсутствии безопасной дозы алкоголя
Безопасной дозы алкоголя не существует, заявила главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина.
RT на русском вчера в 07:42
Армия и оружие
Трамп одобрил переброску на Ближний Восток дополнительных сил США
Российская газета 19:25
Общество
Росгидромет озвучил прогноз на зиму
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
РИА Новости 08:22
Общество
Тайфун «Тапа» принесет штормовой ветер к побережью Приморья
Если тайфун окажется ближе к Японии, то в Приморье не будет сильных дождей. Но в любом случае обеспечен сильный ветер.
Российская газета 02:53
Шоу-бизнес
Саша Артемова из «Дома-2» родила первенца
Бывшая участница шоу "Дом-2" Саша Артемова родила ребенка.
ТВ Центр 03:48
Футбол
Бывшая работница «Макдональдс» приняла приглашение Роналду на ужин
Бывшая работница «Макдональдс» Паула Лека заявила, что с радостью примет приглашение Криштиану Роналду на ужин.
Бомбардир.ру 00:08
Происшествия
Светлане Прокопьевой предъявлено обвинение в оправдании терроризма
Следственное управление Следственного комитета РФ по Псковской области предъявило журналисту Светлане Прокопьевой обвинение в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).
Псковская Лента Новостей 12:36
Общество
Правила призыва в армию ужесточат
Очередные изменения правил, которые лоббирует Министерство обороны РФ, не очень сочетаются с реальностью: проблемы призыва в России практически нет, зато явно есть проблема неизбежной нехватки срочников из-за демографической ситуации и невозможности научить людей за год службы обращаться с новым оружием.
Газета.Ru 08:27
Гаджеты
Xiaomi представила 70-дюймовый телевизор Mi TV 4A
Китайская компания Xiaomi представила телевизор Mi TV 4A с 70-дюймовым экраном разрешением 4K с поддержкой расширенного динамического диапазона.
UfaTime.ru 18 сентября в 20:37
Единоборства
Три российских боксера вышли в финал чемпионата мира
Три российских боксера вышли в финал чемпионата мира, проходящего в Екатеринбурге.
Российская газета 14:19
Политика
Более 400 товаров из Китая временно освободили от пошлин США
Власти США временно освободили от пошлин более 400 китайских товаров. Об этом сообщается на сайте федерального регистра.
Газета.Ru 18:09