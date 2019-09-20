с чего всё началось

Футбольный клуб «Ростов» пригласил российского теннисиста Даниила Медведева и его отца на один из домашних матчей команды.

Происшествия Во Владивостоке загорелся торговый центр Во Владивостоке загорелся торговый центр «Максим», огонь охватил 1 тыс. квадратных метров.

Театры Поддержавшая Павла Устинова пермская актриса уволилась из театра Актриса пермского Театра-Театра Дарья Егорова, поддержавшая со сцены фигуранта «московского дела» Павла Устинова, написала заявление об увольнении по собственному желанию.

Происшествия Якутского шамана Габышева отправили в психбольницу Шаман Александр Габышев, задержанный в четверг, 19 сентября, в Бурятии, доставлен в Якутск и направлен в Якутский республиканский психоневрологический диспансер (ЯРПНД), сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Интернет Facebook приостановил работу десятков тысяч приложений Компания Facebook приостановила работу десятков тысяч приложений в рамках внутреннего расследования после скандала со сбором персональных данных, главным фигурантом которого стала фирма Cambridge Analytica.

Политика Трамп призывал Зеленского помочь с расследованием против Байдена — WSJ Американский президент Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским призывал украинского лидера помочь с расследованием против бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Технологии В Великобритании похвалили российскую плавучую АЭС Британское издание The Independent похвалило российскую плавучую атомную электростанцию "Академик Ломоносов".

Армия и оружие Минобороны ответило на слова генерала США о прорыве ПВО Калининграда Ранее командующий ВВС США в Европе генерал Джеффри Харриган заявил, что у американских Военно-воздушных сил есть план прорыва калининградской системы ПВО.

Экономика Правительство одобрило повышение МРОТ с 1 января Кабинет министров РФ одобрил законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 7,5% — до 12 тысяч 130 рублей, передает ТАСС.

Общество Ректор МГУ не поддержал обязательный ЕГЭ по иностранному языку Ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий не поддерживает введение обязательного Единого государственного экзамена по иностранному языку, считает, что в этом вопросе необходим эксперимент.

Шоу-бизнес Мария Миронова: «Мужа зовут Андрей, мы поженились на Санторини» Актриса решила прекратить этот «цирк шапито» и заявила в Instagram-аккаунте, ее мужа зовут Андрей, и поженились они на Санторини.

Здоровье В Минздраве заявили об отсутствии безопасной дозы алкоголя Безопасной дозы алкоголя не существует, заявила главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей практике Оксана Драпкина.

Общество Росгидромет озвучил прогноз на зиму Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.

Общество Тайфун «Тапа» принесет штормовой ветер к побережью Приморья Если тайфун окажется ближе к Японии, то в Приморье не будет сильных дождей. Но в любом случае обеспечен сильный ветер.

Футбол Бывшая работница «Макдональдс» приняла приглашение Роналду на ужин Бывшая работница «Макдональдс» Паула Лека заявила, что с радостью примет приглашение Криштиану Роналду на ужин.

Происшествия Светлане Прокопьевой предъявлено обвинение в оправдании терроризма Следственное управление Следственного комитета РФ по Псковской области предъявило журналисту Светлане Прокопьевой обвинение в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

Общество Правила призыва в армию ужесточат Очередные изменения правил, которые лоббирует Министерство обороны РФ, не очень сочетаются с реальностью: проблемы призыва в России практически нет, зато явно есть проблема неизбежной нехватки срочников из-за демографической ситуации и невозможности научить людей за год службы обращаться с новым оружием.

Гаджеты Xiaomi представила 70-дюймовый телевизор Mi TV 4A Китайская компания Xiaomi представила телевизор Mi TV 4A с 70-дюймовым экраном разрешением 4K с поддержкой расширенного динамического диапазона.

Единоборства Три российских боксера вышли в финал чемпионата мира Три российских боксера вышли в финал чемпионата мира, проходящего в Екатеринбурге.