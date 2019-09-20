Футбол

RT на русскомRT на русскомФК «Ростов» пригласил на матч теннисиста Медведева

Футбольный клуб «Ростов» пригласил российского теннисиста Даниила Медведева и его отца на один из домашних матчей команды.
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«Ростов» в своём официальном «твиттере
» обратился к российскому теннисисту Даниилу Медведеву после интервью, в котором он рассказал о своих футбольных предпочтениях.
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