с чего всё началось

Футбольный клуб «Ростов» пригласил российского теннисиста Даниила Медведева и его отца на один из домашних матчей команды.

Политика Белый дом отказался разглашать детали жалобы разведчика на Трампа Администрация президента США Дональда Трампа не станет делиться деталями жалобы разведчика, утверждавшего, что президент якобы выдал секретную информацию в телефонном разговоре с одним из зарубежных лидеров, сообщает издание Politico.

Политика Трамп заявил о готовности США нанести удар по 15 объектам в Иране Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов нанести удар по 15 объектам в Иране, но не спешит этого делать.

Происшествия В Брянске убиты двое сотрудников «Спецсвязи» Двое сотрудников «Спецсвязи» были убиты 20 сентября на железнодорожном вокзале «Брянск-1».

Футбол РФС подтвердил отказ «Зениту» в регистрации Кокорина Российский футбольный союз (РФС) подтвердил информацию о решении отказать петербургскому клубу «Зенит» в регистрации нападающего команды Александра Кокорина.

Здоровье В США кровь женщины стала синей после принятого обезболивающего По мнению американских врачей, к изменению цвета крови мог привести банзокаин, содержащийся в лекарстве, принятом женщиной.

Политика Песков рассказал о выходных днях Путина У президента России Владимира Путина не бывает полноформатных выходных дней.

Общество В Башкирии девочку не взяли в детсад из-за особенной внешности В одном из сел Стерлитамакского района двухлетнюю девочку отказались брать в детский сад по причине особенностей ее внешнего вида.

Армия и оружие МИД призвал США не нарушать ДНЯО США должны перестать привлекать к совместным ядерным миссиям НАТО неядерные страны, что нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Политика Захарова назвала примером фальсификации резолюцию Европарламента Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что резолюция Европарламента «О важности европейской памяти для будущего Европы» — это набор ревизионистских утверждений.

Общество Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет Японские геронтологи тестировали скорость ходьбы у людей в возрасте от 60 до 80 лет в течение долгого времени.

Политика Киев намерен возобновить выплаты пенсий жителям Донбасса Власти Украины планируют восстановить систему выплат пенсий жителям неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

Происшествия В Сети появилось видео расстрела полицейских в метро в Москве В Сети появились кадры расстрела сотрудников полиции своим сослуживцем на станции метро "Рязанский проспект" в Москве.

Общество Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».

Энергетика Нафтогаз озвучил тарифы для Газпрома по новому договору о транзите газа Глава Нафтогаза Андрей Коболев озвучил тарифы, по которым Газпром мог бы со следующего года бронировать транзит газа через Украину.

Политика В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51» Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.

Политика Рада наделила Зеленского правом утверждать план обороны Украины Верховная рада наделила президента Украины полномочиями единолично утверждать план обороны страны.

Происшествия Задержан школьник, зарезавший одноклассника на уроке 13 лет назад В Польше Интерпол задержал мужчину, который 13 лет назад, будучи еще школьником, зарезал своего одноклассника на уроке физкультуры.

Политика ОАК предложила Турции приобрести российские самолеты МС-21 и SSJ Объединенная авиастроительная корпорация предложила турецким авиакомпаниям купить российские лайнеры МС-21 и Sukhoi SuperJet.

Футбол Жена Мамаева показала первое фото Павла с детьми после освобождения Алана Мамаева, жена полузащитника Павла Мамаева, в социальной сети опубликовала первую фотографию мужа с детьми после того, как он освободился из колонии.