Футбол
RT на русскомФК «Ростов» пригласил на матч теннисиста Медведева
Футбольный клуб «Ростов» пригласил российского теннисиста Даниила Медведева и его отца на один из домашних матчей команды.
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«Ростов» в своём официальном «твиттере» обратился к российскому теннисисту Даниилу Медведеву после интервью, в котором он рассказал о своих футбольных предпочтениях.Чемпионат04:01
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Футбол
Уфа — Спартак 1:0
Коммерсантъ 12:22
Политика
Белый дом отказался разглашать детали жалобы разведчика на Трампа
Администрация президента США Дональда Трампа не станет делиться деталями жалобы разведчика, утверждавшего, что президент якобы выдал секретную информацию в телефонном разговоре с одним из зарубежных лидеров, сообщает издание Politico.
РИА Новости вчера в 21:08
Политика
Трамп заявил о готовности США нанести удар по 15 объектам в Иране
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов нанести удар по 15 объектам в Иране, но не спешит этого делать.
Известия 11:51
Происшествия
В Брянске убиты двое сотрудников «Спецсвязи»
Двое сотрудников «Спецсвязи» были убиты 20 сентября на железнодорожном вокзале «Брянск-1».
REGNUM 03:10
Футбол
РФС подтвердил отказ «Зениту» в регистрации Кокорина
Российский футбольный союз (РФС) подтвердил информацию о решении отказать петербургскому клубу «Зенит» в регистрации нападающего команды Александра Кокорина.
RT на русском 09:53
Здоровье
В США кровь женщины стала синей после принятого обезболивающего
По мнению американских врачей, к изменению цвета крови мог привести банзокаин, содержащийся в лекарстве, принятом женщиной.
HotGeo вчера в 14:07
Здоровье
Екатеринбуржцам поставят бесплатные прививки от гриппа
Европейско-Азиатские новости 07:37
Политика
Песков рассказал о выходных днях Путина
У президента России Владимира Путина не бывает полноформатных выходных дней.
Известия 07:34
Общество
В Башкирии девочку не взяли в детсад из-за особенной внешности
В одном из сел Стерлитамакского района двухлетнюю девочку отказались брать в детский сад по причине особенностей ее внешнего вида.
Российская газета 11:33
Армия и оружие
МИД призвал США не нарушать ДНЯО
США должны перестать привлекать к совместным ядерным миссиям НАТО неядерные страны, что нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
Известия 11:35
Армия и оружие
Успешный пуск ракеты «Искандер-М» провели на учениях «Центр-2019»
Экономика сегодня вчера в 19:04
Кино
Умер актер из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей» Игорь Шибанов
РИА Новости 10:16
Политика
Захарова назвала примером фальсификации резолюцию Европарламента
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что резолюция Европарламента «О важности европейской памяти для будущего Европы» — это набор ревизионистских утверждений.
RT на русском 12:09
Общество
Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет
Японские геронтологи тестировали скорость ходьбы у людей в возрасте от 60 до 80 лет в течение долгого времени.
Российская газета вчера в 21:20
Религия
Православные отметят Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября
Белгородские новости 04:44
Политика
Киев намерен возобновить выплаты пенсий жителям Донбасса
Власти Украины планируют восстановить систему выплат пенсий жителям неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.
Газета.Ru 08:44
Происшествия
В Сети появилось видео расстрела полицейских в метро в Москве
В Сети появились кадры расстрела сотрудников полиции своим сослуживцем на станции метро "Рязанский проспект" в Москве.
Газета.Ru 07:41
Общество
Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму
Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».
RT на русском 08:14
Энергетика
Нафтогаз озвучил тарифы для Газпрома по новому договору о транзите газа
Глава Нафтогаза Андрей Коболев озвучил тарифы, по которым Газпром мог бы со следующего года бронировать транзит газа через Украину.
Взгляд.ру 12:28
Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM 04:42
Политика
Рада наделила Зеленского правом утверждать план обороны Украины
Верховная рада наделила президента Украины полномочиями единолично утверждать план обороны страны.
RT на русском 11:05
Происшествия
Задержан школьник, зарезавший одноклассника на уроке 13 лет назад
В Польше Интерпол задержал мужчину, который 13 лет назад, будучи еще школьником, зарезал своего одноклассника на уроке физкультуры.
РЕН ТВ 11:23
Политика
Дейнего: Украина сорвала согласование «формулы Штайнмайера»
«Согласование "формулы Штайнмайера" сорвано украинской стороной», — подчеркнул Дейнего.
Украина.ру 18 сентября в 10:03
Политика
ОАК предложила Турции приобрести российские самолеты МС-21 и SSJ
Объединенная авиастроительная корпорация предложила турецким авиакомпаниям купить российские лайнеры МС-21 и Sukhoi SuperJet.
DP.RU вчера в 12:51
Футбол
Жена Мамаева показала первое фото Павла с детьми после освобождения
Алана Мамаева, жена полузащитника Павла Мамаева, в социальной сети опубликовала первую фотографию мужа с детьми после того, как он освободился из колонии.
Чемпионат 06:23
Культура
Мультсериал «Маша и Медведь» отправился на британские гастроли
Российский мультсериал "Маша и Медведь" 20 сентября выйдет в прокат в кинотеатрах Великобритании.
РЕН ТВ вчера в 21:12