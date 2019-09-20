Футбол

RT на русскомRT на русскомФК «Ростов» пригласил на матч теннисиста Медведева

Футбольный клуб «Ростов» пригласил российского теннисиста Даниила Медведева и его отца на один из домашних матчей команды.
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«Ростов» в своём официальном «твиттере
» обратился к российскому теннисисту Даниилу Медведеву после интервью, в котором он рассказал о своих футбольных предпочтениях.
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«Не спешите переобуваться». «Ростов» пригласил Даниила Медведева с отцом на свой матч

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«Не спешите переобуваться». «Ростов» пригласил Медведева с отцом на игру

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США должны перестать привлекать к совместным ядерным миссиям НАТО неядерные страны, что нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
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В Сети появились кадры расстрела сотрудников полиции своим сослуживцем на станции метро "Рязанский проспект" в Москве.
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Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».
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В Польше Интерпол задержал мужчину, который 13 лет назад, будучи еще школьником, зарезал своего одноклассника на уроке физкультуры.
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