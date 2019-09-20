с чего всё началось

Футбольный клуб «Ростов» пригласил российского теннисиста Даниила Медведева и его отца на один из домашних матчей команды.

Армия и оружие Губернатор посоветовал США не нападать на Калининградскую область Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил американским военным, которые отрабатывают планы прорыва расположенной в Калининграде системы ПВО, почитать историю России и «не рисковать».

Происшествия На вокзале в Брянске застрелили двух сотрудников спецсвязи В ночь на 20 сентября на вокзале в Брянске убили двоих сотрудников службы специальной связи.

Политика Космонавту отказали в новой должности из-за жены-американки В настоящее время на сайте Центра подготовки космонавтов должность Маленченко указан как первый заместитель начальника ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина".

Общество Россиянам рассказали, когда выгоднее брать отпуск В Госдуме подсчитали, когда россиянам выгоднее всего уходить в отпуск.

Политика Разведка США беспокоилась из-за разговора Трампа с Зеленским 19 сентября сообщалось, что президент США Дональд Трамп в разговоре с неким иностранным лидером якобы дал «обещание», из-за которого разведывательным службам пришлось заполнить официальную жалобу и доложить об этом Конгрессу.

Космос «Российский Falcon 9» оказался дешевле американского Единственной действующей в мире тяжелой ракетой, использующей многоразовые технологии, является носитель Falcon 9 (а также основанный на нем сверхтяжелый Falcon Heavy) американской компании SpaceX.

Политика Председателем Госсовета Крыма вновь избрали Владимира Константинова По итогам тайного голосования депутаты Государственного Совета Республики Крым второго созыва избрали Владимира Константинова председателем крымского парламента, передаёт 20 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Авто В России появится новый китайский кроссовер GAC GS8 На российском рынке новый кроссовер GAC GS8 появится до конца этого года.

Политика В Госдуму внесли законопроект о горячем питании для младшеклассников В Госдуму был внесён законопроект об обязательном горячем питании для школьников младших классов.

Экономика Клиентов банков оценят по кредитам их родственников После поиска совпадений система оценивает кредитное поведение родственников клиента и вычисляет риск дефолта самого человека — этот показатель может повлиять на итоговый скоринговый балл заемщика (кредитный рейтинг), который увидит банк.

Армия и оружие Арабская коалиция провела военную операцию в Йемене после атаки дронов Возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция начала военную операцию к северу от йеменского порта Ходейда, передает Reuters со ссылкой на государственный телеканал Al-Ekhbariya.

Экономика Единый фонд страхования от ЧС предложили создать за счет граждан Минфин и Центробанк России предложили создать единый фонд страхования от чрезвычайных ситуаций.

Общество Военкоматы смогут призывать в армию не имеющих регистрации граждан В Минобороны разработали новые правила, по которым военкоматы станут заводить учетные карточки не только на зарегистрированных в их районе молодых людей, но и на фактически проживающих.

Политика Главы районов и городов Крыма ушли в отставку Главы администраций, согласно действующему региональному законодательству, слагают свои полномочия после выборов в местные органы власти и Госсовет.

Политика В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51» Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.

Хоккей «Нью-Джерси» обыграл «Рейнджерс» благодаря голам Гусева и Мальцева «Рейнджерс» уступил «Нью-Джерси» в контрольном матче (3:4). В составе победителей голами отметились российские нападающие Михаил Мальцев и Никита Гусев.

Происшествия Учредителя Мурманского морского пароходства задержали за хищения Член совета директоров и учредитель Мурманского морского пароходства задержан и доставлен в столицу Заполярья.

Политика Алексей Текслер вступил в должность губернатора Челябинской области Победивший в единый день голосования 8 сентября на выборах губернатора Челябинской области Алексей Текслер в пятницу вступил в должность главы региона, передает корреспондент ТАСС.

Происшествия Иркутскую колонию проверят после видео со стриптизом сотрудников ФСИН Руководство ФСИН РФ инициировало служебную проверку в колонии-поселении №14, находящейся в поселке Тамчачет Тайшетского района Иркутской области в связи с появлением в Сети видео, на котором несколько человек в форме сотрудников ФСИН РФ исполняют стриптиз.