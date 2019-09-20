Футбол
RT на русскомФК «Ростов» пригласил на матч теннисиста Медведева
Футбольный клуб «Ростов» пригласил российского теннисиста Даниила Медведева и его отца на один из домашних матчей команды.
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с чего всё началось
«Ростов» в своём официальном «твиттере» обратился к российскому теннисисту Даниилу Медведеву после интервью, в котором он рассказал о своих футбольных предпочтениях.Чемпионат04:01
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Армия и оружие
Губернатор посоветовал США не нападать на Калининградскую область
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил американским военным, которые отрабатывают планы прорыва расположенной в Калининграде системы ПВО, почитать историю России и «не рисковать».
Коммерсантъ 04:33
Происшествия
На вокзале в Брянске застрелили двух сотрудников спецсвязи
В ночь на 20 сентября на вокзале в Брянске убили двоих сотрудников службы специальной связи.
РБК 04:48
Происшествия
Детей из России облили горящим маслом в Турции
Газета.Ru вчера в 20:11
Армия и оружие
На учениях «Центр-2019» провели успешный запуск ракеты «Искандер-М»
РИА Новости вчера в 18:31
Политика
Космонавту отказали в новой должности из-за жены-американки
В настоящее время на сайте Центра подготовки космонавтов должность Маленченко указан как первый заместитель начальника ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина".
Газета.Ru 03:30
Общество
Россиянам рассказали, когда выгоднее брать отпуск
В Госдуме подсчитали, когда россиянам выгоднее всего уходить в отпуск.
Аргументы недели 04:47
Кино
Скончался актер Сергей Афанасьев
Москва 24 вчера в 10:03
Общество
Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет
Российская газета вчера в 21:20
Политика
Разведка США беспокоилась из-за разговора Трампа с Зеленским
19 сентября сообщалось, что президент США Дональд Трамп в разговоре с неким иностранным лидером якобы дал «обещание», из-за которого разведывательным службам пришлось заполнить официальную жалобу и доложить об этом Конгрессу.
Lenta.ru 02:10
Космос
«Российский Falcon 9» оказался дешевле американского
Единственной действующей в мире тяжелой ракетой, использующей многоразовые технологии, является носитель Falcon 9 (а также основанный на нем сверхтяжелый Falcon Heavy) американской компании SpaceX.
Lenta.ru вчера в 05:59
Политика
Председателем Госсовета Крыма вновь избрали Владимира Константинова
По итогам тайного голосования депутаты Государственного Совета Республики Крым второго созыва избрали Владимира Константинова председателем крымского парламента, передаёт 20 сентября корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 04:54
Авто
В России появится новый китайский кроссовер GAC GS8
На российском рынке новый кроссовер GAC GS8 появится до конца этого года.
Известия 04:35
Политика
В Госдуму внесли законопроект о горячем питании для младшеклассников
В Госдуму был внесён законопроект об обязательном горячем питании для школьников младших классов.
RT на русском 02:23
Экономика
Клиентов банков оценят по кредитам их родственников
После поиска совпадений система оценивает кредитное поведение родственников клиента и вычисляет риск дефолта самого человека — этот показатель может повлиять на итоговый скоринговый балл заемщика (кредитный рейтинг), который увидит банк.
РБК 00:05
Армия и оружие
Арабская коалиция провела военную операцию в Йемене после атаки дронов
Возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция начала военную операцию к северу от йеменского порта Ходейда, передает Reuters со ссылкой на государственный телеканал Al-Ekhbariya.
РБК вчера в 19:25
Культура
Умерла оперная певица Ирина Богачева
Невские Новости 03:32
Экономика
Единый фонд страхования от ЧС предложили создать за счет граждан
Минфин и Центробанк России предложили создать единый фонд страхования от чрезвычайных ситуаций.
Известия вчера в 19:50
Общество
Военкоматы смогут призывать в армию не имеющих регистрации граждан
В Минобороны разработали новые правила, по которым военкоматы станут заводить учетные карточки не только на зарегистрированных в их районе молодых людей, но и на фактически проживающих.
Известия вчера в 20:45
Политика
Главы районов и городов Крыма ушли в отставку
Главы администраций, согласно действующему региональному законодательству, слагают свои полномочия после выборов в местные органы власти и Госсовет.
Вечерняя Москва 18 сентября в 14:55
Политика
В сети началась прямая трансляция со «Штурма Зоны 51»
Сегодня, 20-го сентября, в США состоится «Штурм Зоны 51». Прямая трансляция этого события уже началась на YouTube-канале LDG Station.
REGNUM 04:42
Хоккей
«Нью-Джерси» обыграл «Рейнджерс» благодаря голам Гусева и Мальцева
«Рейнджерс» уступил «Нью-Джерси» в контрольном матче (3:4). В составе победителей голами отметились российские нападающие Михаил Мальцев и Никита Гусев.
Спорт-Экспресс 18 сентября в 22:46
Происшествия
Учредителя Мурманского морского пароходства задержали за хищения
Член совета директоров и учредитель Мурманского морского пароходства задержан и доставлен в столицу Заполярья.
Российская газета вчера в 13:06
Политика
Алексей Текслер вступил в должность губернатора Челябинской области
Победивший в единый день голосования 8 сентября на выборах губернатора Челябинской области Алексей Текслер в пятницу вступил в должность главы региона, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 03:19
Происшествия
Иркутскую колонию проверят после видео со стриптизом сотрудников ФСИН
Руководство ФСИН РФ инициировало служебную проверку в колонии-поселении №14, находящейся в поселке Тамчачет Тайшетского района Иркутской области в связи с появлением в Сети видео, на котором несколько человек в форме сотрудников ФСИН РФ исполняют стриптиз.
Российская газета 04:12
Транспорт
В Шереметьево открылась третья взлетно-посадочная полоса
В международном аэропорту Шереметьево торжественно открылась третья взлетно-посадочная полоса.
Российская газета вчера в 11:18
Политика
Песков не стал комментировать публикации своей дочери
РЕН ТВ вчера в 06:09
Гаджеты
Apple выпустила iOS 13. С темной темой и обновленными приложениями
Афиша Daily вчера в 16:00