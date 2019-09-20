с чего всё началось

Футбольный клуб «Ростов», в свою очередь, обратился к теннисисту с просьбой «не переобуваться» и пригласил его с отцом на матч.

«Ростов» пригласил теннисиста Даниила Медведева и его отца на матч

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Происшествия Хакер обвинил экс-сотрудника «Касперского» в принуждении к взломам Попелыш утверждает, что доказательства по его делу были сфабрикованы, а к взломам его принуждал Руслан Стоянов, экс-руководитель отдела расследования компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского».

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Политика Новак оценил итоги трехсторонних переговоров по газу с Украиной Министр энергетики РФ Александр Новак прокомментировал итоги трехсторонней встречи в Брюсселе между ЕС, Украиной и Россией по поставкам газа.

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Происшествия На вокзале в Брянске застрелили двух сотрудников спецсвязи На вокзале в Брянске при ограблении застрелили двух сотрудников отделения спецсвязи, сообщили в Следственном комитете.

Общество Росгидромет опубликовал прогноз на грядущую зиму Российские метеорологи проанализировали данные о температурном режиме на грядущий отопительный сезон (с октября по март 2019-2020 годов) и выяснили, что на большей части территории страны температурный фон будет около и выше нормы.

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Политика Зеленского рассмешила шутка про усы Лукашенко Президента Украины Владимира Зеленского во время закрытой части форума YES рассмешила шутка про стереотипный чат между странами, которую показала студия «Квартал 95».

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