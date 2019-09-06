Футбол
ТАССФК «Ростов» продолжит играть все домашние матчи на «Ростов-Арене»
Футбольный клуб "Ростов" продолжит играть домашние матчи в сезоне на стадионе "Ростов-Арена", все разногласия между клубом и управляющей компанией стадиона улажены. Об этом в пятницу журналистам заявил министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 19:50, Вашингтон
Политика
Foreign Policy: в ЕС есть все условия для создания собственной армии
В Европейском союзе сложились все условия для создания европейской армии, заявил сотрудник Института стратегических исследований армии США Азим Ибрахим в статье для издания The Foreign Policy.
REGNUM 00:24
Происшествия
Число погибших при обрушении здания в Подмосковье возросло до 3
На месте обрушения части здания на территории бывшего детского лагеря, произошедшего в подмосковном Сергиевом Посаде, спасатели обнаружили под обломами тела еще двух погибших, после чего число жертв ЧП возросло до трех – ранее было обнаружено и извлечено тело одного погибшего рабочего.
Вести.Ru 17:03
Теннис
Теннисист Медведев вышел в финал US Open
23-летний Медведев стал первым из российских теннисистов, кому за последние 14 лет удалось дойти до финала турнира серии «Большого шлема».
РБК 18:59
Футбол
Черчесов не исключил возвращения Кокорина и Мамаева в сборную России
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что тренерский штаб национальной команды не отказывался от Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые были осуждены за драки в Москве.
РИА Новости 17:38
Космос
Робот «Федор» вернулся на Землю
РИА Новости 17:41
Экономика
Исследование: чаще всего ипотечную страховку выплачивают за пожары
Чаще всего страховые компании выплачивают возмещение по страхованию залогового имущества в связи с пожарами — на них приходится около половины выплат.
Банки.ру 15:33
Наука
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 04 сентября в 06:00
Происшествия
Медведь загрыз пожилую американку в Канаде
В Канаде агрессивный черный медведь загрыз пожилую американку, находившуюся на отдыхе, сообщает CNN.
Известия 19:10
Политика
Путин проверит, как строится космодром Восточный
Президент России Владимир Путин в пятницу побывает на космодроме Восточный, где посмотрит, как строятся новые объекты, и проведет совещание.
ТАСС вчера в 08:09
Музыка
Ники Минаж объявила о завершении музыкальной карьеры
Певица Ники Минаж сообщила, что завершает музыкальную карьеру. Она написала в твиттере, что «решила уйти на покой и быть со своей семьей».
Дождь вчера в 15:12
Происшествия
В Германии загорелось судно с российским экипажем, погиб один человек
Один человек погиб, двое получили тяжелые ожоги при пожаре на грузовом судне Kelly на Эльбе в Германии, экипаж состоял из 11 россиян и двух украинцев, сообщило в пятницу немецкое агентство dpa.
РИА Новости 16:30
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии сожалеет о браке с «Мисс Москва»
Бывший король Малайзии Мухаммад V сожалеет о браке с "Мисс Москва" Оксаной Воеводиной.
Газета.Ru 13:32
Армия и оружие
Российские подлодки вышли из строя в Сирии
Три подводные лодки ВМФ России из-за санкций получили старые советские батареи вместо импортных.
Lenta.ru вчера в 08:45
Кино
Сергей Лозница показал в Венеции похороны Сталина
Московский Комсомолец 07:21
Общество
Демограф предложил ввести налог на малодетность с 18 лет
Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития рассказал на пресс-конференции НСН, с какого возраста россияне должны платить символический налог, предложенный им. Общественная организация «Союз православных граждан» предложила обложить дополнительным налогом россиян, у которых нет детей.
Национальная служба новостей 06:08
Армия и оружие
Израильские военные нанесли ответный удар по сектору Газа
Удар по Газе был нанесен вскоре после того, как из палестинского анклава по израильской территории, граничащей с сектором, были выпущены пять ракет.
РИА Новости 17:58
Наука
Подростки, не имеющие отношений, более общительны и менее депрессивны
Результат показывает, что подростки без пары не страдают от неумения вести себя в социуме.
Территория новостей вчера в 20:10
Гаджеты
В Россию пришел мощнейший смартфон Xiaomi Mi 9T Pro, названа цена
На российском рынке официально стартовали продажи смартфона Xiaomi Mi 9T Pro, оснащенного топовым процессором Snapdragon 855.
Российская газета 10:57
Происшествия
Памфилова рассказала о нападении на нее
Председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что минувшей ночью на нее напал худой, высокий и хорошо натренированный мужчина.
Экономика сегодня 10:31
Футбол
Сборная Нидерландов победила команду Германии в матче отбора ЕВРО-2020
Футболисты сборной Нидерландов на выезде нанесли поражение команде Германии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
РИА Новости 16:57
Общество
Власти Приморья «втихую» урезали районный коэффициент
С 1 января 2020 года районный коэффициент на территории Приморского края будет применяться 1,2 вместо нынешнего — 1,3, который оставят только для жителей территорий, приравненных к Крайнему Северу, а также в сёлах и посёлках приграничной 30-километровой зоны.
REGNUM вчера в 20:47
Политика
Кравчук назвал главную ошибку политиков Украины
Первый президент Украины Леонид Кравчук назвал главную ошибку, которую совершают украинские политики. Об этом сообщает "112 Украина".
Газета.Ru 18:41
Космос
Индия потеряла связь с посадочным лунным модулем
Газета.Ru 17:22
Космос
«Будут ли летать в космос корабли, напечатанные на 3D-принтере?»
К своей детской мечте Иван подошёл, пожалуй, ближе всех из своих школьных друзей — сегодня молодой человек заканчивает МГТУ им. Баумана и, благодаря призовому месту по направлению «Аддитивные технологии» в студенческой олимпиаде «Я — профессионал», этим летом проходил стажировку в АО «Российские космические системы».
REGNUM 05:14
Политика
Ксения Собчак на Украине высказалась о принадлежности Крыма
КП - Крым вчера в 06:49
Происшествия
Грабители выстрелили в мужчину в центре Москвы
В Москве неизвестные со стрельбой отобрали у мужчины сумку с деньгами. Об этом сообщает МВД, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:12
Авто
В ОАЭ представили особый BMW M760Li xDrive Atlantis Blue
Стильный цвет кузова Atlantis Blue творит чудеса на величественном седане, а также отвлекает нас от огромной глянцевой решетки.
32CARS.ru 05:23
Общество
Приморье готовится к тайфуну «Линлин»
Известия 04 сентября в 07:18