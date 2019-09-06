Футбол

ТАССТАССФК «Ростов» продолжит играть все домашние матчи на «Ростов-Арене»

Футбольный клуб "Ростов" продолжит играть домашние матчи в сезоне на стадионе "Ростов-Арена", все разногласия между клубом и управляющей компанией стадиона улажены. Об этом в пятницу журналистам заявил министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян.
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