Футбол
ТАССФК «Ростов» продолжит играть все домашние матчи на «Ростов-Арене»
Футбольный клуб "Ростов" продолжит играть домашние матчи в сезоне на стадионе "Ростов-Арена", все разногласия между клубом и управляющей компанией стадиона улажены. Об этом в пятницу журналистам заявил министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 13:45, Вашингтон
Армия и оружие
Под Ладушкином нашли бомбардировщик, сбитый в марте 1945-го
Калининградские поисковики обнаружили недалеко от Ладушкина фрагменты советского фронтового бомбардировщика Пе-2 и останки двух лётчиков.
Клопс 12:19
Политика
Украина отказалась передать России одного заключенного в рамках обмена
Ранее 6 сентября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал граждан, которых Киев должен освободить в обмен на аналогичный жест Москвы.
Известия 12:56
Футбол
АПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока августа
Английская Премьер-лига огласила список претендентов на звание лучшего игрока турнира в августе.
Чемпионат 08:03
Музыка
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
РИА Новости 09:53
Экономика
Набиуллина ответила на критику Дерипаски
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу ответила бизнесмену Олегу Дерипаске, который накануне раскритиковал Центробанк во время выступления на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.
Forbes 09:12
Баскетбол
Сборная России по баскетболу потеряла шансы на выход в плей-офф ЧМ
RT на русском 09:44
Экономика
Россиян предупредили о росте цен на продукты
Крупные ассоциации производителей предупредили о риске роста цен на продукты. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 06:57
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК вчера в 09:37
Футбол
Сборная России объявила стартовый состав на матч с Шотландией
Тренерский штаб сборной России по футболу определился со стартовым составом на матч отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года против Шотландии.
РБК 13:32
Единоборства
Нурмагомедов прошёл процедуру взвешивания перед боем с Порье
Турнир UFC 242, главным боем которого станет титульный поединок Нурмагомедова с Порье пройдёт 7 сентября.
Чемпионат 01:45
Шоу-бизнес
Стала известна дата свадьбы Собчак и Богомолова
О романе Богомолова с Собчак стало известно в начале 2019 года. Тогда телеведущая состояла в браке с актёром Максимом Виторганом.
News.ru 04 сентября в 12:08
Политика
Япония сделала представление РФ из-за открытия рыбзавода на Шикотане
Деловое.ТВ вчера в 02:32
Футбол
«Зенит» начал продажу билетов на выездной матч ЛЧ с «Лионом», стоимость – 1900 рублей
Официальный сайт «Зенита» открыл продажу на выездной матч 1-го тура Лиги чемпионов против «Лиона».
Sports.ru 13:30
Энергетика
На Украине предложили списать задолженность населения за услуги ЖКХ
С инициативой списать задолженность населения Украины за жилищно-коммунальные услуги выступили семь депутатов Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».
RT на русском 08:12
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук заговорила о рождении еще одного ребенка
Телепрограмма 03:48
Игры
Создатели Celeste добавят в игру 100 новых уровней
5 сентября завершилась бесплатная раздача Celeste в Epic Games Store. В Steam рейтинг игры составляет 97 %.
3DNews 13:12
Экономика
Российские застройщики отказались работать по закону
С 1 июля текущего года жилищные девелоперы в России обязаны начинать все новые проекты с привлечением средств от банков.
Lenta.ru 13:15
Политика
В «Роскосмосе» озвучили название нового космического корабля
Новый пилотируемый космический корабль, который на стадии разработки носил название «Федерация», решено назвать «Орел».
Известия 11:57
Происшествия
Пропавшая пассажирка затонувшего в Крыму катера найдена мертвой
В Крыму найдено тело россиянки, которая находилась на борту затонувшего возле берегов Судака прогулочного катера.
Lenta.ru 07:21
Политика
Путин поручил выделить деньги пострадавшим от паводка в Приамурье
Российский президент Владимир Путин поручил кабмину выделить дополнительные деньги Амурской области на ремонт домов, пострадавших от подтоплений, и для оказания помощи людям, оставшимся без жилья.
РЕН ТВ 12:52
Наука
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 04 сентября в 06:00
Шоу-бизнес
Лиза и Гарри Галкины продемонстрировали трюки в Балтийском море
Сегодня супруг Аллы Пугачевой разместил в Instagram ролик, на котором ребята продемонстрировали трюки в Балтийском море.
OAnews 06:11
Футбол
Иван Игнатьев: «Не хочу и не хотел уходить из „Краснодара“»
Bookmaker-ratings.ru 13:32
Футбол
Конов: «Зенит» предложит Кокорину новый контракт
Спортивный журналист, главный редактор дирекции спортивного вещания Первого канала Василий Конов сообщил, что в ближайшее время петербургский «Зенит» предложил освобожденному по УДО Александру Кокорину новый контракт.
Нева Спорт 03:46
Политика
Глава МИД Швеции решила уйти в отставку
Пост главы шведского МИДа Вальстрём занимает с 2014 года. По её словам, причиной отставки являются семейные обстоятельства.
News.ru 09:37
Культура
Соловьев раскритиковал Дудя за фильм о Беслане
Известия вчера в 19:57
Музыка
Скончался певец, исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон
Ушел из жизни известный певец и музыкант Юрий Петерсон. Он умер после продолжительной болезни в возрасте 71 год, сообщает ТАСС.
Петербургский дневник вчера в 13:55
Кино
Мультсериал «Маша и медведь» покажут в кинотеатрах Великобритании
Аргументы и Факты вчера в 20:20