Футбольный клуб "Ростов" продолжит играть домашние матчи в сезоне на стадионе "Ростов-Арена", все разногласия между клубом и управляющей компанией стадиона улажены. Об этом в пятницу журналистам заявил министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян.

ФК «Ростов» продолжит играть все домашние матчи на «Ростов-Арене»

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