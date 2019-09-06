Футбол
ТАССФК «Ростов» продолжит играть все домашние матчи на «Ростов-Арене»
Футбольный клуб "Ростов" продолжит играть домашние матчи в сезоне на стадионе "Ростов-Арена", все разногласия между клубом и управляющей компанией стадиона улажены. Об этом в пятницу журналистам заявил министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 15:14, Вашингтон
Экономика
Минфин разработал проект новой системы пенсионных накоплений
В Минфине добавили, что в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.
РИА Новости 14:00
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии сожалеет о браке с «Мисс Москва»
Бывший король Малайзии Мухаммад V сожалеет о браке с "Мисс Москва" Оксаной Воеводиной.
Газета.Ru 13:32
Политика
Зеленский рассказал, как пройдет обмен пленными
Обмен пленными между Россией и Украиной состоится в ночь на субботу, 7 сентября. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
ТВ Центр 14:59
Культура
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
Известия 12:54
Футбол
Молодежная сборная России победила Сербию в отборе Евро-2021
Молодежная сборная России провела первый матч отборочного этапа Евро-2021. На своем поле россияне принимали команду Сербии.
Спорт-Экспресс 13:51
Происшествия
Политолог осудил Навального за слова о нападении на Памфилову
Российский политолог и правозащитник Алексей Мартынов раскритиковал блогера Алексея Навального за слова о нападении на председателя Центральной избирательной комиссии РФ Эллу Памфилову.
Известия 14:19
Общество
Норкин выгнал из эфира НТВ скандалившего гостя
Lenta.ru 13:12
Транспорт
В МВД разработали новые правила получения прав на вождение грузовиков
В Министерстве внутренних дел России подготовили поправки к закону «О безопасности дорожного движения», меняющие правила получения прав на вождение грузовиков.
RT на русском 14:58
Наука
Тестостерон не связан с аутизмом
Именно поэтому неоднократно обсуждалась концепция о том, что мужской гормон тестостерон может оказывать влияние на возникновения аутизма, который чаще всего проявляется в отсутствия эмпатии, то есть способности сопереживать другим людям.
MedikForum.ru 04 сентября в 07:30
Армия и оружие
РБК публикует фото погибших в Сирии военных
Подлинность фото подтвердил источник РБК, знакомый с обстоятельствами их гибели. К трем портретам в траурных рамках возложены цветы.
РБК 08:32
Экономика
Альфа-банк начал анализ Полюса и Polymetal с рекомендацией «выше рынка» для бумаг компаний
Прогнозная стоимость бумаг "Полюса", установленная экспертами, составляет $66,5 за штуку, Polymetal - 14,3 фунта стерлингов за штуку.
Финмаркет вчера в 10:41
Интернет
Facebook и Microsoft запускают конкурс по выявлению фейковых видео
Facebook для борьбы с фейковыми видео объединяется с Microsoft и учеными из Partnership on AI.
Новости Интернета вещей вчера в 18:42
Армия и оружие
В США оценили мощность российской ракеты «Булава»
Американский портал "We are the mighty" опубликовал статью, посвящённую российской ракете "Булава".
ИнфоСМИ 11:37
Гаджеты
Sony выпустила плеер Walkman NW-A105
Компания Sony, которую все знают и любят за ее качественные плееры для прослушивания музыки, официально анонсировала достаточно интересный плеер Walkman NW-A105.
Megaobzor.com 03:31
Наука
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 04 сентября в 06:00
Происшествия
Под Вологдой нашли живой пропавшую двое суток назад двухлетнюю девочку
RT на русском 06:48
Общество
Роструд назвал сферы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой
Наибольшее число вакансий с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц предлагают в сферах производства, транспорта, строительства, недвижимости и добывающей промышленности, рассказали в пресс-службе Роструда.
РИА Новости 00:29
Происшествия
В Нью-Джерси найдена редкая двуглавая гремучая змея
Учёные американского штата Нью-Джерси обнаружили древесную гремучую змею, у которой оказалось две головы.
News.ru 14:51
Политика
Лукашенко попросил Россию «не гнобить и не наклонять» Белоруссию
3 сентября президенту Белоруссии передали для дальнейшего одобрения проект программы по интеграции с Россией.
Известия 07:03
Футбол
Шотландия — Россия 1:1 (1-й тайм)
РИА Новости 13:25
Шоу-бизнес
Валерия рассказала о потере ребенка от Иосифа Пригожина
Признаваясь, что именно работа всегда помогает им с Пригожиным «залечивать раны».
Medical Note 11:31
Происшествия
Памфилова отбилась от нападавшего стулом
Главе ЦИК удалось выгнать нападавшего при помощи стула: «Схватила стул, очень громким голосом стала на него ругаться, даже не ожидала, что так могу громко».
РБК 10:16
Армия и оружие
«Роскосмос» создаст новую ракету «Союз-6»
"Роскосмос" планирует создать новую ракету среднего класса, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
РИА Новости 12:02
Музыка
Умер первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон
Петерсон - первый исполнитель песни "Снег кружится".
ТАСС вчера в 13:35