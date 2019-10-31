Футбол
Панорама Ростова-на-ДонуФК «Ростов» проиграл «Спартаку» со счетом 2:1
Джордан Ларссон
|43′
Джордан Ларссон
|59′
|86′
Александр Долгов
Футбольный клуб «Ростов» проиграл на выезде «Спартаку» со счетом 2:1 в матче 1/8 Кубка России. Матч, состоявшийся на «Открытие-Арене», ростовчане играли вторым составом — по всей вероятности, экономили силы перед встречей с «Краснодаром».
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