РПЛ
Российская газетаФК «Ростов» проиграл «Тамбову» в матче чемпионата России
В Ростове-на-Дону завершился футбольный матч между командами "Ростов" и "Тамбов". Гости разгромили хозяев со счетом 2:1. Матч прошел на новом стадионе "Ростов Арена", а посмотреть на игру пришло чуть больше 25,5 тысячи болельщиков.
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Футбол
Северный вестибюль станции метро «Спартак» работает только на вход после футбольного матча
Северный вестибюль станции «Спартак» фиолетовой ветки столичной подземки работает только на вход.
Агентство Москва 13:19
Общество
В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 14:08
Единоборства
Брат Нурмагомедова проиграл Заваде на турнире UFC в Москве
Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, потерпел поражение от немца Давида Завады на турнире в Москве.
RT на русском 12:40
Футбол
Карпин: «Ростов» проиграл «Тамбову» не из-за судейства Карасёва
RT на русском 11:10
Транспорт
Российских водителей начнут поощрять за аккуратное вождение
Российский вице-премьер Максим Акимов заявил, что вскоре в стране начнут тестировать новую систему, которая будет выявлять аккуратных на дороге водителей и награждать их по заслугам.
Газета.Ru 12:39
Футбол
Гендиректор «Спартака» поздравил «Тамбов» с победой над «Ростовом»
Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал о том, что генеральный директор «Спартака» Томас Цорн поздравил его команду с победой над «Ростовом» (2:1) в матче 16-го тура РПЛ.
Sportbox.RU 12:43
Авто
АвтоВАЗ запатентовал интерьер преемника Lada 4x4
Lada Vision 4x4 считается прообразом следующего поколения внедорожника Lada 4x4, хотя в интервью корреспонденту "РГ" Стив Маттин (главный дизайнер АвтоВАЗа) утверждал, что Vision 4x4 отражает лишь поиск стиля будущего преемника классической "Нивы" - и не факт, что серийная машина экстерьером и интерьером воспроизведет концепт.
Российская газета 07 ноября в 09:48
Политика
Бундестаг не принял поправки к Газовой директиве ЕС для Nord Stream 2
Бундестаг не смог в пятницу ночью согласовать законопроект, предусматривающий смягчающие поправки к Газовой директиве ЕС, которые позволили бы оператору Nord Stream 2 AG эксплуатировать газопровод "Северный поток - 2". Об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung.
ТАСС вчера в 01:14
Политика
Путин предложил разработать правила взаимодействия человека с ИИ
Президент России Владимир Путин предложил подумать над формированием свода этических правил взаимодействия искусственного интеллекта и человека.
РИА Новости 10:59
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
RT на русском 09:44
Культура
В слезах выбежала Полина Гагарина из студии шоу «Голос»
Полина Гагарина сразу поняла кто поет и вспомнила Егора. Девушка не смогла сдержать слез.
Privet-Rostov.ru 11:25
Космос
Ученые показали на видео, как на самом деле вращаются планеты в Солнечной системе
Планетолог Джеймс О&'Донохью опубликовал на YouTube анимационное видео, в котором сравниваются вращения всех планет Солнечной системы.
Суть событий вчера в 10:51
Теннис
Новак Джокович посмеялся над Кареном Хачановым
GoTennis.ru 08:02
Гаджеты
ОС Windows 10 запустили на калькуляторе
Пользователь соцсети Twitter продемонстрировал возможность запуска операционной системы Windows 10 на обыкновенном калькуляторе.
Rusargument 08:07
Фигурное катание
Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Китае
Российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золото на этапе Гран-при по фигурному катанию в Китае, который проходил в городе Чунцин.
Коммерсантъ 05:31
Происшествия
Основательница Татарской лиги КВН погибла в ДТП
Основательница и "человек-легенда" Татарской лиги КВН Таштабанова Фарида Якубовна погибла в аварии на трассе Казань - Набережные Челны, в которую попал автомобиль группы организаторов, возвращавшейся с регионального полуфинала.
Российская газета 09:30
Происшествия
СК заподозрил экс-главу Элисты в злоупотреблении полномочиями
Следователи заподозрили бывшего председателя Элистинского городского собрания, главу города Элиста в злоупотреблении должностными полномочиями.
Известия 08:50
Политика
Зеленский подписал указ о неотложных мерах по реформам на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства», сообщается на его официальном сайте.
Коммерсантъ 08:22
Армия и оружие
Сирийская армия ведет ожесточенные бои с турецкими силами
Ожесточенные бои между правительственными войсками Сирии и турецкими подразделениями ведутся в селении Умм-Шуэйфа в районе Рас аль-Айн (провинция Хасеке).
Sputnik Армения 07:50
Политика
Горбачев обвинил в развале СССР ГКЧП
Бывший президент СССР Михаил Горбачев переложил ответственность за развал Советского Союза с себя на ГКЧП, об этом 9 ноября он рассказал в интервью немецкому изданию Der Spiegel.
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Общество
«Общество потребления». В Минздраве назвали причины убыли населения
Для современной молодежи купить машину иногда важнее, чем завести семью, заявил главный репродуктолог Минздрава Олег Аполихин в эфире радио "Говорит Москва".
РИА Новости 10:06
Общество
Знаменитости поздравили Александру Пахмутову с 90-летием
Знаменитости поздравили в инстаграме композитора Александру Пахмутову с днем рождения.
РИА Новости 11:38
Общество
Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР
Ранее ряд СМИ опубликовал отдельные высказывания Чубайса из фильма "Гибель империи" о жизни в СССР.
РИА Новости 06:50
Технологии
Россия представит инновационный самолет-амфибию в 2020 году
Первый российский самолет-амфибия, сконструированный с использованием технологии «цифровых двойников» покажут в начале 2020 года, сообщает РИА «Новости».
Общественное телевидение России 07 ноября в 09:46
Происшествия
Бывший мэр Истры после задержания скрылся от следствия
Бывший мэр подмосковной Истры Андрей Вихарев после задержания скрылся от следствия и объявлен в федеральный розыск.
Вести.Ru 04:46
Гаджеты
Владельцы смартфонов OnePlus и Xiaomi сообщили о проблемах с WhatsApp
Пользователи смартфонов некоторых моделей от компаний OnePlus и Xiaomi столкнулись с быстрым разрядом батареи при использовании мессенджера WhatsApp.
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