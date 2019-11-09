РПЛ

Российская газетаРоссийская газетаФК «Ростов» проиграл «Тамбову» в матче чемпионата России

В Ростове-на-Дону завершился футбольный матч между командами "Ростов" и "Тамбов". Гости разгромили хозяев со счетом 2:1. Матч прошел на новом стадионе "Ростов Арена", а посмотреть на игру пришло чуть больше 25,5 тысячи болельщиков.
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

«Тамбов» одерживает третью победу подряд в РПЛ. «Ростов» снова повержен

Vtambove.ru10:52

«Ростов» на своём поле проиграл «Тамбову» в матче чемпионата России

Чемпионат10:25

Камбэк «Тамбова» в Ростове: три победы в трех матчах после отставки Григоряна

Sports.ru11:28

«Тамбов» в гостях одержал волевую победу над «Ростовом»

Советский спорт10:25

Как «Тамбов» шокировал «Ростов» - 2:1: все голы матча 16-го тура РПЛ. ВИДЕО

Sport.ru10:28

Щербакова обыграла Туктамышеву, «Ростов» забуксовал, Евротур круче КХЛ

Спорт-Экспресс11:00

«Любому новичку Премьер-лиги приходится тяжело»

Столица Свчера в 05:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 13:30, Ашберн
Футбол

Северный вестибюль станции метро «Спартак» работает только на вход после футбольного матча

Северный вестибюль станции «Спартак» фиолетовой ветки столичной подземки работает только на вход.
Агентство Москва 13:19
Происшествия

В СПбГУ прокомментировали убийство студентки преподавателем

Известия 08:38
Общество

В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора

В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 14:08
Единоборства

Брат Нурмагомедова проиграл Заваде на турнире UFC в Москве

Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, потерпел поражение от немца Давида Завады на турнире в Москве.
RT на русском 12:40
Футбол

Карпин: «Ростов» проиграл «Тамбову» не из-за судейства Карасёва

RT на русском 11:10
Спорт

Российские «пляжники» остались без медалей Межконтинентального кубка

Чемпионат 11:13
Транспорт

Российских водителей начнут поощрять за аккуратное вождение

Российский вице-премьер Максим Акимов заявил, что вскоре в стране начнут тестировать новую систему, которая будет выявлять аккуратных на дороге водителей и награждать их по заслугам.
Газета.Ru 12:39
Футбол

Гендиректор «Спартака» поздравил «Тамбов» с победой над «Ростовом»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал о том, что генеральный директор «Спартака» Томас Цорн поздравил его команду с победой над «Ростовом» (2:1) в матче 16-го тура РПЛ.
Sportbox.RU 12:43
Авто

АвтоВАЗ запатентовал интерьер преемника Lada 4x4

Lada Vision 4x4 считается прообразом следующего поколения внедорожника Lada 4x4, хотя в интервью корреспонденту "РГ" Стив Маттин (главный дизайнер АвтоВАЗа) утверждал, что Vision 4x4 отражает лишь поиск стиля будущего преемника классической "Нивы" - и не факт, что серийная машина экстерьером и интерьером воспроизведет концепт.
Российская газета 07 ноября в 09:48
Политика

Бундестаг не принял поправки к Газовой директиве ЕС для Nord Stream 2

Бундестаг не смог в пятницу ночью согласовать законопроект, предусматривающий смягчающие поправки к Газовой директиве ЕС, которые позволили бы оператору Nord Stream 2 AG эксплуатировать газопровод "Северный поток - 2". Об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung.
ТАСС вчера в 01:14
Политика

Путин предложил разработать правила взаимодействия человека с ИИ

Президент России Владимир Путин предложил подумать над формированием свода этических правил взаимодействия искусственного интеллекта и человека.
РИА Новости 10:59
Общество

Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России

RT на русском 09:44
Культура

В слезах выбежала Полина Гагарина из студии шоу «Голос»

Полина Гагарина сразу поняла кто поет и вспомнила Егора. Девушка не смогла сдержать слез.
Privet-Rostov.ru 11:25
Космос

Ученые показали на видео, как на самом деле вращаются планеты в Солнечной системе

Планетолог Джеймс О&'Донохью опубликовал на YouTube анимационное видео, в котором сравниваются вращения всех планет Солнечной системы.
Суть событий вчера в 10:51
Теннис

Новак Джокович посмеялся над Кареном Хачановым

GoTennis.ru 08:02
Происшествия

В Башкирии в результате обвала траншеи погиб рабочий

РБК 13:09
Гаджеты

ОС Windows 10 запустили на калькуляторе

Пользователь соцсети Twitter продемонстрировал возможность запуска операционной системы Windows 10 на обыкновенном калькуляторе.
Rusargument 08:07
Фигурное катание

Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Китае

Российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золото на этапе Гран-при по фигурному катанию в Китае, который проходил в городе Чунцин.
Коммерсантъ 05:31
Происшествия

Основательница Татарской лиги КВН погибла в ДТП

Основательница и "человек-легенда" Татарской лиги КВН Таштабанова Фарида Якубовна погибла в аварии на трассе Казань - Набережные Челны, в которую попал автомобиль группы организаторов, возвращавшейся с регионального полуфинала.
Российская газета 09:30
Происшествия

СК заподозрил экс-главу Элисты в злоупотреблении полномочиями

Следователи заподозрили бывшего председателя Элистинского городского собрания, главу города Элиста в злоупотреблении должностными полномочиями.
Известия 08:50
Политика

Зеленский подписал указ о неотложных мерах по реформам на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства», сообщается на его официальном сайте.
Коммерсантъ 08:22
Армия и оружие

Сирийская армия ведет ожесточенные бои с турецкими силами

Ожесточенные бои между правительственными войсками Сирии и турецкими подразделениями ведутся в селении Умм-Шуэйфа в районе Рас аль-Айн (провинция Хасеке).
Sputnik Армения 07:50
Политика

Горбачев обвинил в развале СССР ГКЧП

Бывший президент СССР Михаил Горбачев переложил ответственность за развал Советского Союза с себя на ГКЧП, об этом 9 ноября он рассказал в интервью немецкому изданию Der Spiegel.
REGNUM 09:57
Общество

«Общество потребления». В Минздраве назвали причины убыли населения

Для современной молодежи купить машину иногда важнее, чем завести семью, заявил главный репродуктолог Минздрава Олег Аполихин в эфире радио "Говорит Москва".
РИА Новости 10:06
Общество

Знаменитости поздравили Александру Пахмутову с 90-летием

Знаменитости поздравили в инстаграме композитора Александру Пахмутову с днем рождения.
РИА Новости 11:38
Общество

Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР

Ранее ряд СМИ опубликовал отдельные высказывания Чубайса из фильма "Гибель империи" о жизни в СССР.
РИА Новости 06:50
Политика

Украинец пристал к россиянам на борту самолета с вопросом о Крыме

РИА Новости 07:44
Технологии

Россия представит инновационный самолет-амфибию в 2020 году

Первый российский самолет-амфибия, сконструированный с использованием технологии «цифровых двойников» покажут в начале 2020 года, сообщает РИА «Новости».
Общественное телевидение России 07 ноября в 09:46
Происшествия

Бывший мэр Истры после задержания скрылся от следствия

Бывший мэр подмосковной Истры Андрей Вихарев после задержания скрылся от следствия и объявлен в федеральный розыск.
Вести.Ru 04:46
Гаджеты

Владельцы смартфонов OnePlus и Xiaomi сообщили о проблемах с WhatsApp

Пользователи смартфонов некоторых моделей от компаний OnePlus и Xiaomi столкнулись с быстрым разрядом батареи при использовании мессенджера WhatsApp.
REGNUM 02:10
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное