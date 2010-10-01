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КоммерсантъКоммерсантъФК «Ростов» раскритиковал РПЛ за отсутствие решения по матчу с «Сочи»

Футбольный клуб «Ростов» выпустил официальное заявление, в котором раскритиковал руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) поскольку вопрос о переносе игры из-за вспышки коронавируса не был решен на уровне организаторов турнира.
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