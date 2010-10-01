Коронавирус
КоммерсантъФК «Ростов» раскритиковал РПЛ за отсутствие решения по матчу с «Сочи»
Футбольный клуб «Ростов» выпустил официальное заявление, в котором раскритиковал руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) поскольку вопрос о переносе игры из-за вспышки коронавируса не был решен на уровне организаторов турнира.
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ФК «Ростов» переложил ответственность за разгромный проигрыш в матче против «Сочи» на РПЛ
КП - Ростов-на-Дону13:04
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Санкт-Петербург, 22 июня 2020, 17:54 — REGNUM Родители убитой историком Олегом Соколовым аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко отказались от гражданского иска за причинение морального вреда.
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По словам Голиковой, Россия рано закрыла границу с Китаем и сразу нарастила тестирование на выявление инфекции, отсюда и низкая смертность от COVID-19.
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Еще раз проанализировав ситуацию, взвесив все за и против, посоветовавшись со специалистами, считаю возможным сделать следующий очень серьезный шаг по выходу из санитарных ограничений.
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Популярная российская блогер разбилась на мотоцикле на Бали
Девушка разбилась на мотоцикле на Бали, передает РИА Новости. Настя Тропицель вела популярный блог, посвященный фрилансу.
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В Минкомсвязи объяснили причину разблокировки Telegram
"Решение было принято Роскомнадзором и Генпрокуратурой в отношении судебного решения, что в настоящий момент в связи с невозможностью технической блокировки Telegram и в связи с тем, что представители начали активно сотрудничать по борьбе с терроризмом и наркоманией, можно было отменить решение о блокировке с чисто технической точки зрения", – заявил эксперт.
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В Нью-Йорке в возрасте 80 лет скончался знаменитый режиссер Джоэл Шумахер.
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Культура
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Организаторы церемонии вручения кинопремии "Золотой глобус" перенесли мероприятие на февраль 2021 года.
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Скандально известный журналист Георгий Габуния снова резко высказался о президенте России Владимире Путине.
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В Ленобласти дачник расстрелял лодку с отдыхающими
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Москвичка на три дня заперла пятерых детей в квартире
Уголовное дело по двум статьям возбудили в отношении нерадивой многодетной москвички, которая время от времени оставляла пятерых детей дома без присмотра.
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Прокурор требует посадить Серебренникова на 6 лет
На прениях в Мещанском суде Москвы прокурор Михаил Резниченко попросил назначить обвиняемому наказание в виде 6 лет заключения в колонии и штрафа в 800 тысяч рублей, передает РИА Новости.
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Американская корпорация Apple на всемирной конференции для разработчиков WWDC 2020 анонсировала новую версию своей операционной системы — iOS 14.
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Зеленский заявил, что не поехал бы на парад в Москву
Президент Украины Владимир Зеленский не поехал бы на парад Победы в Москву, даже если бы его пригласили российские власти.
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В АПЛ выявили один случай заражения коронавирусом
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Лукас Эрнандес попросил «Баварию» продать его в «ПСЖ»
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Украина предупредила о возможном прекращении транзита газа
Транзит российского газа в Европу через Украину может прекратиться из-за активности Юлии Тимошенко.
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