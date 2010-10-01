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КоммерсантъКоммерсантъФК «Ростов» раскритиковал РПЛ за отсутствие решения по матчу с «Сочи»

Футбольный клуб «Ростов» выпустил официальное заявление, в котором раскритиковал руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) поскольку вопрос о переносе игры из-за вспышки коронавируса не был решен на уровне организаторов турнира.
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ФК «Ростов» переложил ответственность за разгромный проигрыш в матче против «Сочи» на РПЛ

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Тренер ЦСКА Гончаренко подал в отставку

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Защита выступила за подключение России к расследованию по делу MH17

Голландский адвокат Сабине тен Дуссхате на судебных слушаниях по авиакатастрофе малайзийского Boeing заявила об отсутствии юридических препятствий тому, чтобы Россия была частью Совместной следственной группы по расследованию произошедшего.
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В Нью-Йорке в возрасте 80 лет скончался знаменитый режиссер Джоэл Шумахер.
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Адвокат экс-жены Тарасова о решении суда по алиментам: плачем от смеха

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Скандально известный журналист Георгий Габуния снова резко высказался о президенте России Владимире Путине.
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В Москве начинается новый этап снятия ограничений

В Москве 23 июня начнется новый этап выхода из ограничений по коронавирусу, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
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Верзилова арестовали на 15 суток за нецензурную брань

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РИА Новости 11:29
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На станции «Мирный» в Антарктиде при пожаре сгорели лаборатории

На станции «Мирный» в Антарктиде произошел пожар, в результате которого сгорели несколько лабораторий.
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Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына

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У метро «Рыбацкое» подростки напали на уличных музыкантов

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В Москве у здания ФСБ задержали более десяти участников пикетов

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Правительство России ввело бесплатное питание для младших школьников

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о бесплатном питании для младших школьников. Об этом сообщили в правительстве.
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