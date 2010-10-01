Коронавирус
КоммерсантъФК «Ростов» раскритиковал РПЛ за отсутствие решения по матчу с «Сочи»
Футбольный клуб «Ростов» выпустил официальное заявление, в котором раскритиковал руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) поскольку вопрос о переносе игры из-за вспышки коронавируса не был решен на уровне организаторов турнира.
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ФК «Ростов» переложил ответственность за разгромный проигрыш в матче против «Сочи» на РПЛ
КП - Ростов-на-Дону13:04
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Вашингтон, 22 июня 2020, 21:40 — REGNUM Американская технологическая корпорация Apple представила новую версию операционной системы iOS 14, под управлением которой уже осенью 2020 года заработает множество iPhone, включая даже те, которые уже считались устаревшими.
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Два кроссовера марки Haval ушли с российского рынка
Wroom.ru вчера в 08:06
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Умер режиссер «Бэтмена» Джоэл Шумахер
В Нью-Йорке в возрасте 80 лет скончался знаменитый режиссер Джоэл Шумахер.
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В Москве 23 июня начнется новый этап выхода из ограничений по коронавирусу, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
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Происшествия
Верзилова арестовали на 15 суток за нецензурную брань
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Правительство России ввело бесплатное питание для младших школьников
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о бесплатном питании для младших школьников. Об этом сообщили в правительстве.
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