Футбольный клуб «Ростов» выпустил официальное заявление, в котором раскритиковал руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) поскольку вопрос о переносе игры из-за вспышки коронавируса не был решен на уровне организаторов турнира.

ФК «Ростов» раскритиковал РПЛ за отсутствие решения по матчу с «Сочи»

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Авто Паркетник Lynk & Co 06 открыл для бренда платформу BMA Подтверждено, что субкомпакт Lynk & Co 06 — первый автомобиль марки на платформе BMA (её уже используют два паркетника Geely: Icon и Binyue/Coolray).

Происшествия В массовом ДТП на КАД в Петербурге погиб один человек В массовом ДТП с участием пяти легковых машин и одного грузовика на Кольцевой автомобильной дороге (КАД) в Санкт-Петербурге погиб один человек и шесть пострадали, сообщили ТАСС в городском главке МЧС. 6

Политика Путин подумывает о пятом президентском сроке Если в Конституцию будет принята поправка об обнулении президентских сроков Владимира Путина, он, возможно, будет баллотироваться на пост главы государства в 2024 году. 19K

Футбол Тренер ЦСКА Гончаренко подал в отставку Пока отставка Гончаренко не принята руководством ПФК ЦСКА. Тем более, что во время паузы контракт с тренером был продлен на один год. 6

Политика Защита выступила за подключение России к расследованию по делу MH17 Голландский адвокат Сабине тен Дуссхате на судебных слушаниях по авиакатастрофе малайзийского Boeing заявила об отсутствии юридических препятствий тому, чтобы Россия была частью Совместной следственной группы по расследованию произошедшего. 20

Гаджеты Apple представила свою новую iOS 14 Вашингтон, 22 июня 2020, 21:40 — REGNUM Американская технологическая корпорация Apple представила новую версию операционной системы iOS 14, под управлением которой уже осенью 2020 года заработает множество iPhone, включая даже те, которые уже считались устаревшими. 29

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Общество В Москве начинается новый этап снятия ограничений В Москве 23 июня начнется новый этап выхода из ограничений по коронавирусу, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. 649