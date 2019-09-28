РПЛ

Дон-ТРДон-ТРФК «Ростов» разгромил московское «Динамо» 3:0

Ростов — Динамо
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
16′
Себастьян Шиманьски
22′
Заурбек Плиев
Ивелин Попов
25′
Эльдор Шомуродов
37′
46′
Артур Юсупов
Оскар Хильемарк
47′
Шарль Каборе
Хорен Байрамян
54′
Ивелин Попов
64′
66′
Заурбек Плиев
Хорен Байрамян
Александр Саплинов
67′
68′
Себастьян Шиманьски
Клинтон Н`Жи
70′
Кирилл Панченко
Максимилиан Филипп
Алексей Ионов
Бактиер Зайнутдинов
81′
Бактиер Зайнутдинов
82′
84′
Жоаозиньо
Эльдор Шомуродов
Александр Долгов
86′
ФК «Ростов» обыграл московский «Динамо» 3:0. С 23 очками «желто-синие» теперь занимают второе место в таблице, однако у отстающего на один балл ЦСКА есть матч в запасе.
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