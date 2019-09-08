Футбол

Rostov.ruRostov.ruФК «Ростов» разгромил сборную Сирии

Ростовские футболисты в миротворческом матче крупно обыграли национальную сборную Сирии – 3:0. В перерыве в чемпионатах стран, связанном с матчами сборных команд, «Ростов» провёл товарищеский матч с основной национальной командой Сирии.
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