Футбол
Rostov.ruФК «Ростов» разгромил сборную Сирии
Ростовские футболисты в миротворческом матче крупно обыграли национальную сборную Сирии – 3:0. В перерыве в чемпионатах стран, связанном с матчами сборных команд, «Ростов» провёл товарищеский матч с основной национальной командой Сирии.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 20:59, Вашингтон
Политика
Собянин заявил, что Мосгордума стала политически более разноплановой
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал прошедшие выборы в Мосгордуму "самыми эмоциональными за всю последнюю историю", отметив, что состав столичного парламента стал политически разнообразным, это должно пойти ему на пользу.
РИА Новости 19:11
Происшествия
Неизвестные избили сотрудников московского магазина
Неизвестные избили сотрудников магазина на Братиславской улице в Москве, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичного главка МВД.
ТАСС 16:03
Футбол
Италия одержала победу над сборной Финляндии
Сборная Италии обыграла команду Финляндии в матче 6-го тура отборочного турнира Евро-2020.
Soccer.ru 16:39
Армия и оружие
Украинские силовики расстреляли красное Знамя Победы
РИА Новости 20:57
Музыка
В Петербурге пройдет концерт Тарьи Турунен
В Петербурге выступит финская валькирия Тарьи Турунен, ответственная за триумф группы Nightwish.
Neva.Today вчера в 18:36
Футбол
«Торпедо» обыграло «Химки» и укрепило лидерство в ФНЛ
Московское "Торпедо" обыграло подмосковные "Химки" в матче 12-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и укрепило лидерство в турнирной таблице.
РИА Новости 12:58
Технологии
В США нашли ответственный за смерть вейперов химикат
Чиновники федеральной системы здравоохранения США утверждают, что нашли химикат, который мог стать причиной эпидемии среди вейперов, из-за которой скончались уже пять человек и еще 450 были госпитализированы.
Известия 18:35
Космос
Камень, который совершил путешествие с Земли на Луну и обратно
Популярная механика 08:18
Политика
Песков объяснил причины ручного управления Путина в Приангарье
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин вынужден переходить на ручное управление в пострадавшей от паводка Иркутской области, поскольку в регионе «парадоксальная ситуация».
Известия 13:21
Происшествия
В Туве обстреляли автобус с журналистами и наблюдателями
МВД Республики Тувы проводит проверку после нападения на границе региона и Красноярского края на автобус с журналистами местного «8 канала» и наблюдателями на выборах, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ведомости 04:29
Политика
Зеленского предложили выдвинуть на Нобелевскую премию мира
Российский политолог Станислав Белковский в эфире авторской программы «Время Белковского» радиостанции «Эхо Москвы» высказал мнение, что президента Украины Владимира Зеленского стоит номинировать на Нобелевскую премию мира за обмен пленными между Россией и Украиной.
ФедералПресс 19:34
Музыка
Культурный проект «Голландские сезоны» пройдет в Санкт-Петербурге
Культурный проект "Голландские сезоны" пройдет в Санкт-Петербурге.
Народные новости 06:40
Политика
Лимаренко лидирует на выборах губернатора Сахалина
На Сахалине после обработки 25,77% протоколов лидирует врио губернатора Валерий Лимаренко (самовыдвиженец) с 70,62% голосов, сообщает ЦИК.
Коммерсантъ 06:36
Гаджеты
Россияне ждут от новых iPhone большей емкости аккумулятора - исследование
Российские пользователи ждут от новых моделей iPhone большей емкости аккумулятора и слота для второй sim-карты, показало исследование Hi-Tech Mail.ru в преддверии предполагаемой презентации новых смартфонов от Apple.
ПРАЙМ 20:30
Армия и оружие
«Российскому F-35B» захотели поставить «полтора двигателя»
В настоящее время самым современным истребителем КВВП считается F-35B Lightning II производства американской компании Lockheed Martin, который использует отдельные технические решения, заимствованные у советского сверхзвукового самолета Як-141.
Lenta.ru 17:18
Экономика
В Минфине раскрыли детали проекта новой системы пенсионных накоплений
В Министерстве финансов сообщили детали законопроекта о новой системе добровольных пенсионных накоплений, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru 06 сентября в 15:14
Политика
ЛДПР выигрывает выборы в Хабаровском крае
На довыборах депутатов Госдумы в Хабаровском крае кандидат от ЛДПР Иван Пиляев идет на первом месте с 39,15% голосов.
Свободная Пресса 13:45
Единоборства
Эксперты оценили шансы Нурмагомедова против Фергюсона
7 сентября российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов одержал свою 28-ю победу подряд, победив с помощью удушающего приема американца Дастина Порье.
Известия 19:40
Общество
Летняя жара во Франции убила 1,5 тысячи человек
Министр социальных дел и здравоохранения республики Аньес Бюзен заявил, что летом во Франции аномальная жара стала причиной смерти 1,5 тысячи человек.
Газета.Ru 13:54
Политика
Оппозиционер Квициния намерен оспорить итоги выборов главы Абхазии
Кандидат в президенты Абхазии, лидер оппозиционной партии «Амцахара» («Родовые огни») Алхаса Квицинии намерен оспорить итоги голосования на выборах на пост главы государства.
BFM.ru 20:45
Шоу-бизнес
Сергей Глушко принял участие в пародии на Игоря Николаева
Подписчики сразу поняли, что готовится пародия на Игоря Николаева – слишком похожи на него мужчины на фотографии.
Bimru.ru 05:57
Происшествия
В Сети появилось фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову
В Сети появились фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову Башита Карабалаева.
Газета.Ru 06:47
Политика
Путин уволил помощника главы СКР
Старший помощник председателя Следственного комитета России (СКР) генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров освобожден от занимаемой должности.
REGNUM 15:57
Транспорт
British Airways отменила 1,5 тыс. рейсов из-за забастовки пилотов
Британская авиакомпания British Airways была вынуждена отменить 1500 рейсов из-за забастовки пилотов, которая должна начаться в ночь на понедельник и продлиться двое суток.
ТАСС 17:37
Политика
Нидерланды потребовали от России выдать Цемаха
Нидерланды потребовали от России выдать им свидетеля по делу о крушении Боинга MH17 Владимира Цемаха.
ИА Новороссия вчера в 15:46
Политика
Экс-командир борта №1 рассказал о питании Путина
Газета.Ru 09:59