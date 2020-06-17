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Аргументы и Факты - Ростов-на-ДонуАргументы и Факты - Ростов-на-ДонуФК «Ростов» уходит на двухнедельный карантин из-за коронавируса

ФК «Ростов» уходит на двухнедельный карантин из-за того, что у шести игроков основного состава оказались положительные результаты тестов на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба команды.
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Футбольный клуб «Ростов» уходит на двухнедельный карантин

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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 01:34, Ашберн
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