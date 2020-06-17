Результаты последнего теста показали отклонения от нормы у шестерых игроков основного состава нашей команды. Сейчас эти футболисты изолированы от команды. В близком контакте с ними находились 42 сотрудника ФК «Ростов» — это все игроки основного состава, тренерский штаб и персонал команды.

с чего всё началось

ФК «Ростов» уходит на двухнедельный карантин из-за того, что у шести игроков основного состава оказались положительные результаты тестов на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба команды.

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