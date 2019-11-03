После перерыва «Краснодар» усилил давление и несколько раз создавал опасные моменты. На 90-й минуте ростовчане пропустили мяч, после чего в добавленное время счет сравнялся. Матч завершился с результатом 2:2. Теперь «Ростов» 9 октября сыграет с «Тамбовом».

ФК «Ростов» упустил победу в матче с «Краснодаром»

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