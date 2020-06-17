Встреча запланирована на стадионе «Фишт» на 19 июня. Шесть игроков «Ростова» заболели коронавирусом за два дня до матча с «Сочи»

У шести игроков «Ростова» выявлено подозрение на коронавирус

Общество Ветеран войны признан потерпевшим по делу Алексея Навального 94-летний ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко признан потерпевшим в рамках расследования уголовного дела в отношении Алексея Навального.

Происшествия Руководитель СУ СК по Дагестану попал в ДТП, сообщил источник Исполняющий обязанности руководителя СУ СК по Дагестану Олег Потанин попал в ДТП в Каякентском районе республики, он госпитализирован, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Футбол Стали известны даты матчей сборной России на Евро-2020 Пресс-служба УЕФА опубликовала даты матчей сборной России на групповом этапе Евро-2020.Бельгия — Россия -12 июня (Санкт-Петербург).Финляндия — Россия — 16 июня (Санкт-Петербург)Россия — Дания — 21 июня (Копенгаген).Сам турнир продлится с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Происшествия Адвокат Ефремова рассказал о его желании сидеть в СИЗО Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в интервью "СтарХит" сообщил, что его подзащитный "категорично хотел", чтобы в качестве меры пресечения ему определили содержание в СИЗО. 777

Политика Президент Чехии не сможет посетить парад Победы в Москве Президент Чехии Милош Земан не сможет 24 июня приехать на парад Победы в Москву из-за ограничений по коронавирусу, пишет РИА "Новости" со ссылкой на посольство Чехии в российской столице. 1

Музыка В плагиате обвинили группу Little Big Российскую группу Little Big обвинили в плагиате песен The Black Eyed Peas. Об этом стало известно Evo-rus.com. 281

Политика В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2» Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете. 331

Игры На Amazon появилась цена и дата выхода Sony PlayStation 5 Напомним, внешность PlayStation 5 была раскрыта несколько дней назад, когда компания Sony показала две версии консоли, где одна с оптическим приводом, а вторая без него. 12

Космос SpaceX планирует построить плавучий космодром для пусков ракет на Марс Подробностей о новом проекте пока нет, но Маск рассказал, что изначально компания планировала использовать в качестве основы нефтяные платформы, поскольку они уже готовы и могут служить хабами для пассажирских рейсов. 4

Общество В России возобновили спор об окрошке Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) следует отдать предпочтение окрошке на кефире, а не на квасе. 77

Общество Жители выступили против очередной реконструкции парка в Екатеринбурге Если же жители продолжат выступать против нынешнего проекта, то парк останется в нынешнем виде, то есть не получит никакой реконструкции, а самим участникам акции грозит ответственность за протесты, заявил Аверьянов. 40

Общество В Москве полиция проверяет попытки фальсифицировать голосование 1 июня В Москве полиция проверяет поддельные аккаунты, которые могут использоваться для фальсификации на голосовании по поправкам 1 июня, пишет столичное ГУ МВД. 12

Происшествия Автобус врезался в опору моста в Туле Число пострадавших в результате наезда пассажирского автобуса на опору моста в Туле возросло до девяти, состояние двоих из них оценивается как тяжелое. 3