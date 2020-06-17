Коронавирус

MetaratingsMetaratingsУ шести игроков «Ростова» выявлено подозрение на коронавирус

Встреча запланирована на стадионе «Фишт» на 19 июня. Шесть игроков «Ростова» заболели коронавирусом за два дня до матча с «Сочи»
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6 игроков «Ростова» заразились коронавирусом. Весь клуб ушел на 2-недельный карантин, матч с «Сочи» отменен

Sport24.ru13:00

У 6 игроков «Ростова» COVID-19, клуб на изоляции. С «Сочи» не сыграть даже молодежкой, от технаря спасет только перенос

Sports.ru10:50

Названы фамилии игроков «Ростова», у которых подозревают коронавирус

Чемпионат10:41

Шесть игроков «Ростова» заразились коронавирусом

РИА Новости10:33

Арустамян назвал фамилии шести игроков «Ростова», заразившихся коронавирусом

Sport.ru11:59

Коронавирус в «Ростове»: 6 зараженных игроков, 42 человека на карантине. Подробности

Спорт-Экспресс11:45

Кокорин заявил, что не в курсе о ситуации с коронавирусом в «Ростове»

Metaratings12:50
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Общество

Ветеран войны признан потерпевшим по делу Алексея Навального

94-летний ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко признан потерпевшим в рамках расследования уголовного дела в отношении Алексея Навального.
Вести.Ru 12:54
Общество

Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале

РИА Новости 10:47
3K
Происшествия

Автомобиль Бориса Джонсона попал в ДТП в Лондоне

Интерфакс 12:08
1
Происшествия

Руководитель СУ СК по Дагестану попал в ДТП, сообщил источник

Исполняющий обязанности руководителя СУ СК по Дагестану Олег Потанин попал в ДТП в Каякентском районе республики, он госпитализирован, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
РИА Новости 12:40
Футбол

Дьяков рассказал, как мог оказаться в «Спартаке» в 2015 году

Защитник Виталий Дьяков рассказал, как мог оказаться в московском "Спартаке" в 2015 году.
Газета.Ru вчера в 19:40
Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru 03:13
4,2K
Футбол

Стали известны даты матчей сборной России на Евро-2020

Пресс-служба УЕФА опубликовала даты матчей сборной России на групповом этапе Евро-2020.Бельгия — Россия -12 июня (Санкт-Петербург).Финляндия — Россия — 16 июня (Санкт-Петербург)Россия — Дания — 21 июня (Копенгаген).Сам турнир продлится с 11 июня по 11 июля 2021 года.
Soccer.ru 11:35
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о его желании сидеть в СИЗО

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в интервью "СтарХит" сообщил, что его подзащитный "категорично хотел", чтобы в качестве меры пресечения ему определили содержание в СИЗО.
Газета.Ru вчера в 20:38
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Политика

Президент Чехии не сможет посетить парад Победы в Москве

Президент Чехии Милош Земан не сможет 24 июня приехать на парад Победы в Москву из-за ограничений по коронавирусу, пишет РИА "Новости" со ссылкой на посольство Чехии в российской столице.
Газета.Ru 12:15
1
Происшествия

Соловьев раскритиковал реакцию «Современника» на ДТП с Ефремовым

АБН 15 июня в 23:06
5,3K
Музыка

В плагиате обвинили группу Little Big

Российскую группу Little Big обвинили в плагиате песен The Black Eyed Peas. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 04:54
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Хоккей

Овечкин сравнил жизнь в США и России

Известия 15 июня в 19:50
1
Политика

В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»

Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете.
RT на русском вчера в 05:40
331
Экономика

В России захотели ввести налог на богатых

Власти России захотели ввести налог на богатых, пишет Forbes.
Lenta.ru 12:38
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Игры

На Amazon появилась цена и дата выхода Sony PlayStation 5

Напомним, внешность PlayStation 5 была раскрыта несколько дней назад, когда компания Sony показала две версии консоли, где одна с оптическим приводом, а вторая без него.
Astera вчера в 09:25
12
Общество

Дуров обвинил Facebook в продвижении рекламы мошенников от его имени

РБК 12:16
2
Политика

На Украине заявили о демонтаже «Газпромом» труб для транзита

Российский холдинг «Газпром» начал демонтаж труб для транзита газа через Украину.
Известия вчера в 10:49
2,3K
Космос

SpaceX планирует построить плавучий космодром для пусков ракет на Марс

Подробностей о новом проекте пока нет, но Маск рассказал, что изначально компания планировала использовать в качестве основы нефтяные платформы, поскольку они уже готовы и могут служить хабами для пассажирских рейсов.
РБК 08:02
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Армия и оружие

На границе Индии и Китая погибли десятки военнослужащих

Около 20 индийских военнослужащих погибли в результате конфликта на границе Индии и Китая. Об этом сообщает телеканал NDTV.
Известия вчера в 20:11
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Культура

«Славянский базар в Витебске» пройдет с 16 по 20 июля

Российская газета 10:30
1
Энергетика

Новак назвал комфортную для России цену за баррель нефти

Российский министр энергетики Александр Новак заявил, что для России будет комфортной цена в районе $50 за баррель нефти.
RT на русском 11:17
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Единоборства

Глава UFC назвал четверку величайших бойцов

Lenta.ru 12:28
1
Общество

Ветераны афганской войны пригрозили Киркорову за ролик о десантниках

Известия 04:27
423
Общество

Контроль за туристами на Кубани ослабят с 21 июня

Туристам в Краснодарском крае разрешат свободно перемещаться с 21 июня.
BFM.ru 03:20
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Армия и оружие

НАТО согласовало меры в ответ на усиление ракетного потенциала России

Министры обороны стран НАТО согласовали пакет мер в связи с усилением российского ракетного потенциала, сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
RT на русском 12:46
33
Общество

В России возобновили спор об окрошке

Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) следует отдать предпочтение окрошке на кефире, а не на квасе.
Lenta.ru вчера в 08:39
77
Общество

Жители выступили против очередной реконструкции парка в Екатеринбурге

Если же жители продолжат выступать против нынешнего проекта, то парк останется в нынешнем виде, то есть не получит никакой реконструкции, а самим участникам акции грозит ответственность за протесты, заявил Аверьянов.
Правда УрФО 15 июня в 14:47
40
Общество

В Москве полиция проверяет попытки фальсифицировать голосование 1 июня

В Москве полиция проверяет поддельные аккаунты, которые могут использоваться для фальсификации на голосовании по поправкам 1 июня, пишет столичное ГУ МВД.
Газета.Ru 12:26
12
Происшествия

Автобус врезался в опору моста в Туле

Число пострадавших в результате наезда пассажирского автобуса на опору моста в Туле возросло до девяти, состояние двоих из них оценивается как тяжелое.
ТАСС 12:01
3
Экономика

РФ нарастила на 80% вложения в ценные бумаги США

Вашингтон, 16 июня 2020, 01:57 — REGNUM В апреле текущего года Россия увеличила объем вложений в государственные облигации США на 80% — до $6,85 млрд, сообщается на сайте американского министерства финансов.
REGNUM 15 июня в 18:57
332
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Роман Алексеевич Ерёменко
Финский футболист
Финский футболист, атакующий полузащитник, игрок футбольного клуба «Ростов». Выступал в сборной Финляндии.
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