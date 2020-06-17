Коронавирус
ИзвестияФК «Ростов» всей командой ушел на карантин из-за случаев коронавируса
Команда футбольного клуба «Ростов» всем составов ушла на двухнедельный карантин из-за новых случаев коронавируса. Об этом в среду, 17 июня, сообщает пресс-служба клуба.
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Приоритетом футбольного клуба «Ростов» является здоровье футболистов и персонала, а также безопасность проведения соревнований.ФК Ростоввчера в 10:44
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Есть ли у «Ростова» 18 «живых» игроков? Лига и РФС выступали против переносов
Спорт-Экспрессвчера в 10:55
Президент «Ростова»: Ждем, когда после паузы команда продолжит борьбу на поле
Советский спортвчера в 11:18
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Политика
Суд отказался принять иск к Путину из-за голосования по Конституции
Верховный суд отказался принять иск Геннадия Рудяка, в котором он обжаловал указ президента о назначении голосования по Конституции на 1 июля.
РБК 04:03
Экономика
Правительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых
По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год.
ТАСС 02:43
Общество
Генпрокуратура России назвала самые коррупционные регионы
Москва, 18 июня 2020, 05:32 — REGNUM В тройку самых коррупционных регионов России, по данным Генпрокуратуры России за 2019 год, вошли Мордовия, Чувашия и Камчатский край.
REGNUM вчера в 22:32
Экономика
СМИ узнали о плане спасения «Аэрофлота» через выкуп допэмиссии акций
Правительство обсуждает вопрос о докапитализации пострадавшего в кризис «Аэрофлота» через допэмиссию акций, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
Ведомости вчера в 16:25
Музыка
Ургант высмеял Киркорова за ролик про десантников
Piter.tv вчера в 00:52
Происшествия
Внук экс-губернатора Хабаровского края попал в ДТП в центре Москвы
По информации источника РБК в правоохранительных органах, в аварию попал внук экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игорь.
РБК вчера в 16:52
Общество
Соперник Лукашенко на президентских выборах перестал выходить на связь
Соперник Александра Лукашенко на президентских выборах Виктор Бабарико перестал выходить на связь сегодня утром, сказали РБК в штабе кандидата в президенты Белоруссии.
РБК 04:10
Общество
У Нурсултана Назарбаева выявили коронавирус
Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом, передает ТАСС. Первый президент Казахстана находится на самоизоляции.
BFM.ru 03:08
Технологии
Дуров призвал бороться с Google и Apple
Основатель соцсети «Вконтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров призвал бороться с монополией Google и Apple на установку приложений и делать это самостоятельно или через альтернативу Google Play и Apple Store.
Lenta.ru 01:52
Общество
В захваченном монастыре обнаружен участник «Уральских пельменей»
Экспресс газета вчера в 08:01
Происшествия
Шесть человек погибли при аварии в Мордовии
По предварительным данным, погибли шесть человек. На месте аварии работают сотрудники полиции и экстренные службы.
РБК вчера в 23:38
Общество
На Сахалине суд снял с поста мэра Охинского района по иску губернатора
В конце мая Валерий Лимаренко подал в суд иск о досрочном прекращении полномочий Гусева на посту мэра Охинского района в связи с утратой доверия.
ТАСС 00:09
Здоровье
В Липецкой области откроются торговые центры
Показатели распространения коронавирусной инфекции позволяют переходить ко второму этапу снятия ограничения в Липецкой области.
ГТРК Липецк 03:48
Общество
В Югре врач полтора месяца не выходила из госпиталя и умерла на работе
Врач-пульмонолог скончалась в Нижневартовске от острого коронарного синдрома, она полтора месяца не выходила из госпиталя и умерла на работе, сообщила в четверг глава ХМАО Наталья Комарова.
РИА Новости 03:15
Кино
Вышел трейлер сериала Netflix «Монахиня-воин»
News.ru вчера в 12:09
Футбол
УЕФА утвердил новый календарь матчей Евро-2020
Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) согласовал новый календарь чемпионата Европы-2020.
Деловое.ТВ вчера в 16:32
Здоровье
43 новых случая коронавируса зарегистрировано в Амурской области
Темп прироста за сутки составил 3,8%. Всего в Приамурье выявлено 1181 случай коронавируса.
Телепорт 04:03
Происшествия
К журналисту «Дождя» пришла полиция из-за статьи о голосовании по Конституции
В ночь на 18 июня сотрудники полиции приехали к редакции телеканала «Дождь» и взяли объяснение с корреспондента Антона Баева, выпустившего репортаж о подделке аккаунтов для электронного голосования.
Ведомости 03:30
Общество
В России за сутки выявили 7790 случаев заражения коронавирусом
За сутки в России зафиксировано 7790 случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:35
Культура
Путин поздравил Юрия Соломина с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил с 85-летием художественного руководителя Государственного академического Малого театра России Юрия Соломина, отметив его глубокие актерские и режиссерские работы, соответствующее поздравление опубликовано на сайте Кремля.
РИА Новости 03:31
Энергетика
Лукашенко заявил об альтернативе российскому газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности покупать газ не только в России: на рынке сражаются за возможность поставлять газ в республику.
Вести.Ru 16 июня в 07:34
Общество
Мэр Саратова обещает освоить 1,7 млрд рублей на строительстве дорог
Зарезервирована также сумма по результатам проведения аукциона по проектированию дороги к школе "Авиатор".
Взгляд-инфо 02:35
Шоу-бизнес
Леонида Куравлева похоронят на Троекуровском кладбище
Актера Леонида Куравлева похоронят на Троекуровском кладбище. Он сам выбрал место под могилу.
Русская Планета вчера в 10:17
Общество
Адвокат Ефремова рассказал о переговорах по компенсации
Брат Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, готов встретиться для обсуждения компенсации, заявил в интервью «Московскому комсомольцу» адвокат актера Эльман Пашаев.
Smolnarod.ru вчера в 06:52
Футбол
Давид Луис взял вину за крупное поражение от «Манчестер Сити» на себя
Защитник лондонского "Арсенала" Давид Луис взял вину за крупное поражение от "Манчестер Сити" на себя.
Газета.Ru вчера в 21:57
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль за туристами
РИА Новости 16 июня в 17:09
Общество
В Кузбассе выявили 58 новых случаев заболевания коронавирусом
По данным на 18 июня, в Кемеровской области выявили ещё 58 новых пациентов с коронавирусом.
Сиб.фм 02:52
Происшествия
Наушники AirPods взорвались в ухе у человека
Наушник AirPods взорвался в ухе у жителя Китая, когда тот говорил по телефону, сообщает портал GizmoChina.
РИА Новости 03:19
Общество
Почти 200 человек с диагностированным ковидом умерли за сутки в России
В России за сутки умерли 182 человека с диагностированным Covid-19.
MOS.news 04:02
Общество
В России начались клинические испытания вакцины от коронавируса
Клинические исследования двух форм вакцины против вируса SARS-CoV-2 (возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19) начались в России сегодня, 17 июня, сообщает Министерство здравоохранения.
Коммерсантъ вчера в 05:12