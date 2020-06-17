Коронавирус

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Команда футбольного клуба «Ростов» всем составов ушла на двухнедельный карантин из-за новых случаев коронавируса. Об этом в среду, 17 июня, сообщает пресс-служба клуба.
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с чего всё началось

Футбольный клуб «Ростов» уходит на двухнедельный карантин

Приоритетом футбольного клуба «Ростов» является здоровье футболистов и персонала, а также безопасность проведения соревнований.
ФК Ростоввчера в 10:44

Подробнее о событии

В «Ростове» эпидемия – уже 6 заболевших. Что теперь будет с РПЛ?

Чемпионатвчера в 12:05

В «Ростове» прокомментировали вспышку коронавируса в команде

Sport.ruвчера в 11:29

«Ростов» ушел на карантин из-за вспышки коронавируса в команде

РИА Новостивчера в 10:53

«Ростов» ушел на двухнедельный карантин из-за коронавируса

Metaratingsвчера в 11:01

Есть ли у «Ростова» 18 «живых» игроков? Лига и РФС выступали против переносов

Спорт-Экспрессвчера в 10:55

Президент «Ростова»: Ждем, когда после паузы команда продолжит борьбу на поле

Советский спортвчера в 11:18

Футбольный клуб «Ростов» уходит на двухнедельный карантин

ФК Ростоввчера в 10:44
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Политика

Суд отказался принять иск к Путину из-за голосования по Конституции

Верховный суд отказался принять иск Геннадия Рудяка, в котором он обжаловал указ президента о назначении голосования по Конституции на 1 июля.
РБК 04:03
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Экономика

Правительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых

По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год.
ТАСС 02:43
3,8K
Общество

Генпрокуратура России назвала самые коррупционные регионы

Москва, 18 июня 2020, 05:32 — REGNUM В тройку самых коррупционных регионов России, по данным Генпрокуратуры России за 2019 год, вошли Мордовия, Чувашия и Камчатский край.
REGNUM вчера в 22:32
1,6K
Экономика

СМИ узнали о плане спасения «Аэрофлота» через выкуп допэмиссии акций

Правительство обсуждает вопрос о докапитализации пострадавшего в кризис «Аэрофлота» через допэмиссию акций, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
Ведомости вчера в 16:25
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Музыка

Ургант высмеял Киркорова за ролик про десантников

Piter.tv вчера в 00:52
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Происшествия

Внук экс-губернатора Хабаровского края попал в ДТП в центре Москвы

По информации источника РБК в правоохранительных органах, в аварию попал внук экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игорь.
РБК вчера в 16:52
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Общество

Соперник Лукашенко на президентских выборах перестал выходить на связь

Соперник Александра Лукашенко на президентских выборах Виктор Бабарико перестал выходить на связь сегодня утром, сказали РБК в штабе кандидата в президенты Белоруссии.
РБК 04:10
1
Общество

У Нурсултана Назарбаева выявили коронавирус

Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом, передает ТАСС. Первый президент Казахстана находится на самоизоляции.
BFM.ru 03:08
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Технологии

Дуров призвал бороться с Google и Apple

Основатель соцсети «Вконтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров призвал бороться с монополией Google и Apple на установку приложений и делать это самостоятельно или через альтернативу Google Play и Apple Store.
Lenta.ru 01:52
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Общество

В захваченном монастыре обнаружен участник «Уральских пельменей»

Экспресс газета вчера в 08:01
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Происшествия

Шесть человек погибли при аварии в Мордовии

По предварительным данным, погибли шесть человек. На месте аварии работают сотрудники полиции и экстренные службы.
РБК вчера в 23:38
79
Общество

На Сахалине суд снял с поста мэра Охинского района по иску губернатора

В конце мая Валерий Лимаренко подал в суд иск о досрочном прекращении полномочий Гусева на посту мэра Охинского района в связи с утратой доверия.
ТАСС 00:09
5
Здоровье

В Липецкой области откроются торговые центры

Показатели распространения коронавирусной инфекции позволяют переходить ко второму этапу снятия ограничения в Липецкой области.
ГТРК Липецк 03:48
2
Общество

В Югре врач полтора месяца не выходила из госпиталя и умерла на работе

Врач-пульмонолог скончалась в Нижневартовске от острого коронарного синдрома, она полтора месяца не выходила из госпиталя и умерла на работе, сообщила в четверг глава ХМАО Наталья Комарова.
РИА Новости 03:15
5
Кино

Вышел трейлер сериала Netflix «Монахиня-воин»

News.ru вчера в 12:09
Футбол

УЕФА утвердил новый календарь матчей Евро-2020

Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) согласовал новый календарь чемпионата Европы-2020.
Деловое.ТВ вчера в 16:32
Здоровье

43 новых случая коронавируса зарегистрировано в Амурской области

Темп прироста за сутки составил 3,8%. Всего в Приамурье выявлено 1181 случай коронавируса.
Телепорт 04:03
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Происшествия

К журналисту «Дождя» пришла полиция из-за статьи о голосовании по Конституции

В ночь на 18 июня сотрудники полиции приехали к редакции телеканала «Дождь» и взяли объяснение с корреспондента Антона Баева, выпустившего репортаж о подделке аккаунтов для электронного голосования.
Ведомости 03:30
519
Общество

В России за сутки выявили 7790 случаев заражения коронавирусом

За сутки в России зафиксировано 7790 случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:35
Культура

Путин поздравил Юрия Соломина с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил с 85-летием художественного руководителя Государственного академического Малого театра России Юрия Соломина, отметив его глубокие актерские и режиссерские работы, соответствующее поздравление опубликовано на сайте Кремля.
РИА Новости 03:31
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Энергетика

Лукашенко заявил об альтернативе российскому газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности покупать газ не только в России: на рынке сражаются за возможность поставлять газ в республику.
Вести.Ru 16 июня в 07:34
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Общество

Мэр Саратова обещает освоить 1,7 млрд рублей на строительстве дорог

Зарезервирована также сумма по результатам проведения аукциона по проектированию дороги к школе "Авиатор".
Взгляд-инфо 02:35
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Шоу-бизнес

Леонида Куравлева похоронят на Троекуровском кладбище

Актера Леонида Куравлева похоронят на Троекуровском кладбище. Он сам выбрал место под могилу.
Русская Планета вчера в 10:17
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Общество

Адвокат Ефремова рассказал о переговорах по компенсации

Брат Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, готов встретиться для обсуждения компенсации, заявил в интервью «Московскому комсомольцу» адвокат актера Эльман Пашаев.
Smolnarod.ru вчера в 06:52
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Футбол

Давид Луис взял вину за крупное поражение от «Манчестер Сити» на себя

Защитник лондонского "Арсенала" Давид Луис взял вину за крупное поражение от "Манчестер Сити" на себя.
Газета.Ru вчера в 21:57
Общество

На Кубани с 21 июня ослабят контроль за туристами

РИА Новости 16 июня в 17:09
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Общество

В Кузбассе выявили 58 новых случаев заболевания коронавирусом

По данным на 18 июня, в Кемеровской области выявили ещё 58 новых пациентов с коронавирусом.
Сиб.фм 02:52
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Происшествия

Наушники AirPods взорвались в ухе у человека

Наушник AirPods взорвался в ухе у жителя Китая, когда тот говорил по телефону, сообщает портал GizmoChina.
РИА Новости 03:19
Общество

Почти 200 человек с диагностированным ковидом умерли за сутки в России

В России за сутки умерли 182 человека с диагностированным Covid-19.
MOS.news 04:02
Общество

В России начались клинические испытания вакцины от коронавируса

Клинические исследования двух форм вакцины против вируса SARS-CoV-2 (возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19) начались в России сегодня, 17 июня, сообщает Министерство здравоохранения.
Коммерсантъ вчера в 05:12
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