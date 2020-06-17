Результаты последнего теста показали отклонения от нормы у шестерых игроков основного состава нашей команды. Сейчас эти футболисты изолированы от команды. В близком контакте с ними находились 42 сотрудника ФК «Ростов» — это все игроки основного состава, тренерский штаб и персонал команды.

с чего всё началось

Игроки ФК «Ростов» регулярно сдают тесты на коронавирус в рамках подготовки к возбновлению РПЛ. Последние пробы показали наличие заболевания сразу у шести футболистов. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Космос Зафиксированы сигналы из космоса, повторяющиеся каждые 16 дней Предполагая, что радиоволны исходят из фиксированного местоположения на объекте, если объект вращается вдоль оси и эта ось направлена только в направлении Земли каждые четыре из 16 дней, то мы будем фиксируем радиоволны как периодические всплески. 12

Происшествия Автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе в Поронайске В районе дома № 58 иномарка сбила женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Энергетика Польша подсчитывает убытки от диверсификации газа Показательная русофобия и слепая лояльность к США привело к тому, что сегодня Польша подсчитывает убытки от демонстративного отказа от газа из России. 70

Киберспорт Без Mass Effect и Battlefield 6 — слухи об анонсах на EA Play 2020 На EA Play 2020 не будет и презентации Battlefield 6. Инсайдер отметил, что Electronic Arts пока не планирует показывать новый шутер DICE, но может представить Medal of Honor для VR от Respawn Entertainment. 1

Технологии Дуров назвал правила App Store и Google Play «безумными» Создатель Telegram Павел Дуров назвал "безумием" сборы Apple и Google, которые вынуждены отчислять разработчики за размещение приложений в магазинах App Store и Google Play. 172

Авто Tesla столкнулась с проблемами качества нового Model Y По данным СМИ, американский автопроизводитель Tesla столкнулся с рядом проблем при производстве нового электрокара Tesla Model Y. В частности они связаны с низким качеством сборки, задержкой отгрузок автомобилей покупателям и прочих производственных дефектов. 1

Транспорт Такси в Москве обязали дезинфицировать машины после каждого заказа В середине мая председатель Московского профсоюза таксистов Николай Кодолов сообщил, что для того, чтобы самостоятельно обеспечить дезинфекцию своего автомобиля, столичным таксистам нужно тратить более 7 тыс. руб. На эту сумму водители закупают средства индивидуальной защиты и салфетки для обработки поверхности. 7

Общество Все выданные в 2020 году аттестаты признали действительными «Установить, что аттестаты об основном общем и среднем образовании, заполненные в соответствии с особенностями заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем образовании в 2020 году, утверждёнными настоящим приказом, и выданные в 2020 году, являются действительными», – говорится в документе. 2

Происшествия Чиновника иркутской мэрии арестовали за взятку Начальник департамента комитета городского обустройства городской администрации Иркутска, обвиняемый в получении взятки, арестован в Иркутске, сообщает СУСК по региону. 79

Общество Сын Никиты Хрущева скончался в США В США на 85-м году жизни скончался сын бывшего Первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей Хрущев. 20

Экономика Россия может разорвать налоговое соглашение с Кипром Соглашение с Кипром позволяет уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5 и 0% с 15 и 20% соответственно.

Космос Онлайн-викторина «Открытый космос» С 23 по 26 июня в группе студии «Крылья вдохновения» — «Лети, моя птица!», ПМК «Ленинец» состоится открытая онлайн-викторина «Открытый космос», посвященная исследованию и исследователям неповторимо притягательных и загадочных объектов бескрайнего космоса.

Технологии Сбербанк назвал основные уязвимости мобильных приложений "Уязвимости, характерные именно для мобильных приложений, — возможность перебора телефонных номеров и превышения установленного лимита сообщений, — были найдены в 17 процентах и 14 процентах проектов соответственно", — заключили авторы отчета. 6

Культура В Витебске состоится «Славянский базар» «Славянский базар в Витебске» в 2020 году состоится в июле. Об этом сообщил министр культуры Беларуси Юрий Бондарь. 6

Политика El Mundo (Испания): российская оппозиция просит продать мумию Ленина, чтобы покрыть потери от коронавируса (El Mundo) Идея продать самого известного «жильца» Красной площади возникла у политика после того, как французский предприниматель Стефан Дитенген предложил продать известную картину «Мона Лиза» за 50 миллиардов евро, чтобы покрыть финансовые потери от коронавируса во Франции.