Коронавирус

Блокнот Ростов-на-ДонуБлокнот Ростов-на-ДонуШесть игроков ФК «Ростов» заболели коронавирусом

Игроки ФК «Ростов» регулярно сдают тесты на коронавирус в рамках подготовки к возбновлению РПЛ. Последние пробы показали наличие заболевания сразу у шести футболистов. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.
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Футбольный клуб «Ростов» уходит на двухнедельный карантин

Результаты последнего теста показали отклонения от нормы у шестерых игроков основного состава нашей команды. Сейчас эти футболисты изолированы от команды. В близком контакте с ними находились 42 сотрудника ФК «Ростов» — это все игроки основного состава, тренерский штаб и персонал команды.
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