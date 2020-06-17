Коронавирус
Блокнот Ростов-на-ДонуШесть игроков ФК «Ростов» заболели коронавирусом
Игроки ФК «Ростов» регулярно сдают тесты на коронавирус в рамках подготовки к возбновлению РПЛ. Последние пробы показали наличие заболевания сразу у шести футболистов. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.
Читать в источнике
Оценить61
с чего всё началось
Результаты последнего теста показали отклонения от нормы у шестерых игроков основного состава нашей команды. Сейчас эти футболисты изолированы от команды. В близком контакте с ними находились 42 сотрудника ФК «Ростов» — это все игроки основного состава, тренерский штаб и персонал команды.ФК Ростоввчера в 10:44
Подробнее о событии
Показать все источники
Президент «Ростова»: Ждем, когда после паузы команда продолжит борьбу на поле
Советский спортвчера в 11:18
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 19:27, Ашберн
Политика
Путин написал статью для National Interest о Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин написал статью для американского журнала National Interest, посвященную 75-летию Победы во Второй мировой войне.
Коммерсантъ 14:06
Космос
Зафиксированы сигналы из космоса, повторяющиеся каждые 16 дней
Предполагая, что радиоволны исходят из фиксированного местоположения на объекте, если объект вращается вдоль оси и эта ось направлена только в направлении Земли каждые четыре из 16 дней, то мы будем фиксируем радиоволны как периодические всплески.
Evo-rus.com 03:23
Происшествия
Автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе в Поронайске
В районе дома № 58 иномарка сбила женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
АСТВ 18:56
Энергетика
Польша подсчитывает убытки от диверсификации газа
Показательная русофобия и слепая лояльность к США привело к тому, что сегодня Польша подсчитывает убытки от демонстративного отказа от газа из России.
MOS.news 08:11
Киберспорт
Без Mass Effect и Battlefield 6 — слухи об анонсах на EA Play 2020
На EA Play 2020 не будет и презентации Battlefield 6. Инсайдер отметил, что Electronic Arts пока не планирует показывать новый шутер DICE, но может представить Medal of Honor для VR от Respawn Entertainment.
CyberSport.ru вчера в 15:16
Происшествия
В Петербурге от удара молнии погиб ребенок
В четверг вечером в Петербурге начался сильный дождь, который сопровождается грозой.
ТАСС 16:12
Происшествия
В Калуге девушки в нижнем белье станцевали у мемориала Победы
В Калуге полиция начала проверку ролика, на котором девушки в нижнем белье танцуют на фоне мемориала Победы.
Российская газета 10:12
Технологии
Дуров назвал правила App Store и Google Play «безумными»
Создатель Telegram Павел Дуров назвал "безумием" сборы Apple и Google, которые вынуждены отчислять разработчики за размещение приложений в магазинах App Store и Google Play.
Газета.Ru 05:54
Армия и оружие
На Украине прошли боевые испытания ракеты,«угрожающей» Крымскому мосту
Портал Defense Express обнародовал видео, на котором запечатлены первые летные испытания украинской крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ "Нептун" со штатной боевой частью.
Московский Комсомолец 18:27
Авто
Tesla столкнулась с проблемами качества нового Model Y
По данным СМИ, американский автопроизводитель Tesla столкнулся с рядом проблем при производстве нового электрокара Tesla Model Y. В частности они связаны с низким качеством сборки, задержкой отгрузок автомобилей покупателям и прочих производственных дефектов.
SpeedMe вчера в 09:51
Транспорт
Такси в Москве обязали дезинфицировать машины после каждого заказа
В середине мая председатель Московского профсоюза таксистов Николай Кодолов сообщил, что для того, чтобы самостоятельно обеспечить дезинфекцию своего автомобиля, столичным таксистам нужно тратить более 7 тыс. руб. На эту сумму водители закупают средства индивидуальной защиты и салфетки для обработки поверхности.
РБК 16:12
Общество
Голикова считает, что второй волны коронавируса можно избежать
Второй волны коронавируса в России можно избежать, если соблюдать меры безопасности, считает вице-премьер Татьяна Голикова.
RT на русском 11:22
Общество
Все выданные в 2020 году аттестаты признали действительными
«Установить, что аттестаты об основном общем и среднем образовании, заполненные в соответствии с особенностями заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем образовании в 2020 году, утверждёнными настоящим приказом, и выданные в 2020 году, являются действительными», – говорится в документе.
Профиль 16:20
Происшествия
Чиновника иркутской мэрии арестовали за взятку
Начальник департамента комитета городского обустройства городской администрации Иркутска, обвиняемый в получении взятки, арестован в Иркутске, сообщает СУСК по региону.
РИА Новости 03:55
Футбол
Андер Эррера: «На дне рождения Неймара жена не отпускала меня в туалет»
Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера рассказал, как прошла вечеринка по случаю дня рождения нападающего Неймара.
Матч ТВ 15:47
Общество
Сын Никиты Хрущева скончался в США
В США на 85-м году жизни скончался сын бывшего Первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей Хрущев.
Известия 16:55
Экономика
Россия может разорвать налоговое соглашение с Кипром
Соглашение с Кипром позволяет уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5 и 0% с 15 и 20% соответственно.
Ведомости 14:22
Общество
В Белоруссии задержали претендента на пост главы страны Бабарико
Правоохранительные органы задержали претендента на пост президента Белоруссии банкира Виктора Бабарико.
RT на русском 10:29
Космос
Онлайн-викторина «Открытый космос»
С 23 по 26 июня в группе студии «Крылья вдохновения» — «Лети, моя птица!», ПМК «Ленинец» состоится открытая онлайн-викторина «Открытый космос», посвященная исследованию и исследователям неповторимо притягательных и загадочных объектов бескрайнего космоса.
Новости Кировского района Санкт-Петербурга 01:44
Технологии
Сбербанк назвал основные уязвимости мобильных приложений
"Уязвимости, характерные именно для мобильных приложений, — возможность перебора телефонных номеров и превышения установленного лимита сообщений, — были найдены в 17 процентах и 14 процентах проектов соответственно", — заключили авторы отчета.
РИА Новости 13:43
Культура
В Витебске состоится «Славянский базар»
«Славянский базар в Витебске» в 2020 году состоится в июле. Об этом сообщил министр культуры Беларуси Юрий Бондарь.
RuNews24.ru 00:40
Политика
El Mundo (Испания): российская оппозиция просит продать мумию Ленина, чтобы покрыть потери от коронавируса (El Mundo)
Идея продать самого известного «жильца» Красной площади возникла у политика после того, как французский предприниматель Стефан Дитенген предложил продать известную картину «Мона Лиза» за 50 миллиардов евро, чтобы покрыть финансовые потери от коронавируса во Франции.
ИноСМИ 19:17
Экономика
Новую прибавку к пенсии получат три категории россиян с 1 августа
Сразу несколько категорий российских пенсионеров получат прибавку к пенсии после 1 августа.
Народные новости 09:00
Политика
Умер экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев
Информацию о смерти господина Игнатьева подтвердил «РИА Новости» исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев.
Коммерсантъ 15:54
Армия и оружие
Инцидент между военными США и РФ в Сирии попал на видео
Военное дело 10:38
Политика
Путин показал секретную комнату в своем кабинете
Президент России Владимир Путин показал секретную комнату в своем кабинете, сообщает телеканала "Россия 1".
Газета.Ru 16:09
Футбол
«Сочи» проведет двусторонку в случае отмены матча с «Ростовом»
Футболисты "Сочи" проведут двустороннюю встречу в случае отмены поединка 23-го тура Премьер-лиги с "Ростовом".
Российская газета 18:17