РПЛ

КП - Ростов-на-ДонуКП - Ростов-на-ДонуФК «Ростов» уступил «Зениту» на выезде в Санкт-Петербурге

Зенит — Ростов
6 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, 19 октября
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
13′
Деннис Хаджикадунич
Артем Дзюба
14′
Магомед Оздоев
17′
19′
Роман Еременко
Артем Дзюба
20′
Сердар Азмун
44′
Вильмар Барриос
56′
Вячеслав Караваев
61′
62′
Ивелин Попов
Бактиер Зайнутдинов
64′
Алексей Ионов
Александр Саплинов
Олег Шатов
Далер Кузяев
71′
77′
Эльдор Шомуродов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Магомед Оздоев
Алексей Сутормин
77′
78′
Дмитрий Чистяков
Артем Дзюба
80′
80′
Евгений Чернов
Бранислав Иванович
82′
83′
Роман Еременко
Себастьян Дриусси
Александр Ерохин
85′
Вильмар Барриос
90′+2′
В субботу, 19 октября, желто-синие провели матч 13-го тура Премьер-лиги в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» против «Зенита». В первом тайме хозяева поля сыграли лучше.31-летний нападающий Артем Дзюба забил мяч «Ростову» на 13-ой минуте. Ему удалось реализовать пенальти.
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