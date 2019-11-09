Второй раз в сезоне подопечные Валерия Карпина теряют важнейшие очки в матчах против дебютанта РПЛ. «Тамбов» обыграл «Ростов» и в первом круге дома, и вот теперь сейчас, на выезде.

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Экономика Saudi Aramco объявила даты подписки на IPO для инвесторов Саудовская нефтегазовая компания Saudi Aramco рассказала о датах подписки на первичное размещение акций (IPO).

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