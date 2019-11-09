РПЛ

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецФК «Ростов» уступил дома «Тамбову»

Ростов — Тамбов
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
7′
33′
Максим Осипенко
41′
Михаил Костюков
53′
Георгий Мелкадзе
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
56′
Деннис Хаджикадунич
60′
64′
Георгий Мелкадзе
70′
Владимир Обухов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Александр Долгов
77′
78′
Георгий Мелкадзе
Хетаг Хосонов
81′
Павел Карасев
Валерий Чуперка
82′
Адессойе Ойеволе
86′
Адессойе Ойеволе
Сослан Таказов
Второй раз в сезоне подопечные Валерия Карпина теряют важнейшие очки в матчах против дебютанта РПЛ. «Тамбов» обыграл «Ростов» и в первом круге дома, и вот теперь сейчас, на выезде.
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