РПЛ
Московский КомсомолецФК «Ростов» уступил дома «Тамбову»
Второй раз в сезоне подопечные Валерия Карпина теряют важнейшие очки в матчах против дебютанта РПЛ. «Тамбов» обыграл «Ростов» и в первом круге дома, и вот теперь сейчас, на выезде.
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Футболисты «Тамбова» выиграли третий матч подряд, обыграв одного из лидеров РПЛ
Онлайн Тамбов.ру10:25
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